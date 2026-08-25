El 66 % del territorio de Cuba quedará sin electricidad durante el horario de mayor demanda este martes

Edificios y farolas iluminan la noche mientras los cubanos esta semana comenzaron a cosechar los beneficios de una reciente entrega de 100.000 toneladas métricas de petróleo ruso, un salvavidas temporal para la nación hambrienta de energía y el primer envío importante de petróleo a la isla desde que Estados Unidos tomó medidas para cortar su combustible a principios de este año, en La Habana, Cuba, 23 de abril de 2026. REUTERS/Norlys Perez

Guardar

Una proporción sin precedentes de la población cubana experimentará cortes de electricidad este martes, ya que el 66 % del territorio nacional quedará sin energía durante el horario de mayor demanda, conocido como “pico”, según cifras de la Unión Eléctrica. Esta situación refleja el colapso de la infraestructura eléctrica y las crecientes dificultades para mantener el suministro.

Cuba atraviesa desde mediados de 2024 una crisis energética aguda, exacerbada desde enero por nuevas sanciones petroleras de Estados Unidos. El Gobierno cubano ha denunciado estas restricciones como una acción “genocida” y responsabiliza a Washington de intensificar la escasez de combustibles que alimentan la generación eléctrica.

PUBLICIDAD

Durante el horario pico, la capacidad de producción eléctrica prevista se sitúa en 1.160 megavatios, mientras que la demanda máxima alcanzará los 3.300 megavatios. Esto se traduce en un déficit de 2.140 megavatios, con una afectación real estimada de 2.170 megavatios a nivel nacional. Según datos oficiales, la mayoría de los ciudadanos vive más horas al día sin electricidad que con suministro estable.

FOTO DE ARCHIVO: Un hombre conduce un rickshaw eléctrico a lo largo de una avenida mientras la red eléctrica de Cuba sufrió un colapso parcial la madrugada del jueves, cortando la energía en todo el este de Cuba en medio de un bloqueo de combustible de Estados Unidos, en La Habana, Cuba, 14 de mayo de 2026. REUTERS/Norlys Perez/File Photo

Dificultades estructurales y falta de inversiones

La red eléctrica cubana depende en gran parte de termoeléctricas envejecidas, muchas de ellas con décadas de servicio y escasa modernización. El deterioro continuado de estas plantas, responsables de cerca del 40 % de la generación nacional, ha provocado que casi la mitad de las unidades estén fuera de servicio por averías o mantenimiento.

PUBLICIDAD

ARCHIVO - La gente juega al dominó en la calle durante un apagón en La Habana, el 10 de septiembre de 2025 (AP Foto/Ramón Espinosa, Archivo).

El sistema eléctrico cubano se compone, además, de motores diésel y fueloil —también responsables de otro 40 % de la matriz energética— que dependen de importaciones hoy interrumpidas por las sanciones. El 20 % restante proviene de gas y fuentes renovables, con un crecimiento reciente de la energía solar, impulsada mediante cooperación con China.

¿Por qué ocurren los apagones masivos en Cuba?

Las restricciones externas a la importación de combustibles, sumadas a la falta de inversión en modernización eléctrica, han dejado a Cuba con una capacidad insuficiente para cubrir la demanda interna. La obsolescencia de las plantas y la dificultad para acceder a piezas de repuesto o combustibles importados han llevado al país a racionar la electricidad de forma prolongada, afectando la vida diaria de millones de ciudadanos.

PUBLICIDAD

Impacto económico y perspectivas

Expertos independientes calculan que la modernización total del sistema eléctrico nacional requeriría una inversión de entre 8.000 y 10.000 millones de USD. Para cubrir sus necesidades, Cuba necesita algo más de 100.000 barriles de petróleo diarios, de los cuales la producción local solo aporta unos 40.000. El resto debe importarse, lo que resulta cada vez más difícil por las restricciones internacionales y la falta de liquidez.

A man walks through a place traditionally visited by tourists in Old Havana that appears empty due to a lack of visitors in Havana on June 9, 2026. Once synonymous with carefree revelry, Havana is fading away amid power cuts, an exodus and deep uncertainty about its future. There are so few cars driving along the Malec�n, the capital�s iconic seafront promenade that once bustled with activity, that it is possible to cross it without looking. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)

La crisis energética ha generado protestas y expresiones de malestar en diferentes regiones de la isla, mientras las autoridades buscan fórmulas para limitar el impacto social y evitar apagones desordenados. En el contexto de 2026, la situación no muestra signos de mejora significativa, pese a los esfuerzos por diversificar la matriz energética mediante renovables o acuerdos puntuales con países aliados.

PUBLICIDAD

La persistencia de los apagones y el deterioro del sistema eléctrico se han convertido en uno de los principales retos internos para el Gobierno cubano, que enfrenta el desafío de garantizar servicios básicos en medio de un entorno internacional adverso y una economía permanentemente tensionada.