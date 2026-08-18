Estos fueron los nombramientos que tuvieron que echar para atrás en el gobierno de Abelardo de la Espriella: “Situaciones incompatibles con nuestros principios y lineamientos”

La remoción de los cargos se habría dado por trabajos previos con el gobierno anterior - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las primeras semanas del Gobierno de Abelardo De La Espriella han estado marcadas por una serie de movimientos inesperados en los altos cargos de entidades nacionales.

Tres funcionarios vinculados a la administración de Gustavo Petro han visto truncados sus nombramientos o han dejado sus cargos en tiempo récord.

La revisión exhaustiva de antecedentes laborales y vínculos con el gobierno anterior se ha convertido en una exigencia central para las nuevas designaciones. Esta situación ha producido cambios inmediatos en varias entidades, con renuncias y descartes que han salido a la luz en días consecutivos.

Departamento Nacional de Planeación: el caso Sepúlveda

Carlos Eduardo Sepúlveda, el nuevo director del DNP, es viejo conocido del vicepresidente José Manuel Restrepo, con el que compartió en la Universidad del Rosario - crédito @URosario/X

El intento de designación de Carlos Eduardo Sepúlveda Rico como director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) no llegó a concretarse. La razón principal fue la incompatibilidad generada por su papel como coordinador en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, documento que define la hoja de ruta del país y fue construido durante la presidencia de Gustavo Petro.

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La participación de Sepúlveda en la estructuración de este plan impidió que pudiera asumir la dirección general del DNP bajo la nueva administración. Según fuentes del Ejecutivo, la decisión no responde a cuestionamientos sobre su experiencia o formación, sino a la cercanía de su labor con la estrategia gubernamental vigente.

El Gobierno optó por Julián Buitrago como nuevo director del DNP, quien asumirá la responsabilidad de liderar la entidad en un contexto de fuertes exigencias en materia de planeación y ejecución de políticas públicas. La situación de Sepúlveda marca un precedente sobre los límites para quienes participaron en procesos clave del anterior mandato.

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La designación frustrada de Sepúlveda se convierte en uno de los episodios más comentados de la transición administrativa, al evidenciar la prioridad del actual gobierno por establecer una clara línea de ruptura con el equipo técnico que diseñó el plan de desarrollo vigente.

Ministerio de las TIC: las salidas de Amaya y Arbeláez

Magda Yolima Amaya Arévalo dejó la Secretaría General del MinTIC apenas tres días después de haberse posesionado en el cargo -crédito MinTic

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) fue escenario de dos movimientos que captaron la atención pública, ambos vinculados a funcionarios con antecedentes en la administración Petro.

El 12 de agosto, Magda Yolima Amaya Arévalo asumió la Secretaría General de MinTIC. Su permanencia, sin embargo, fue efímera: el 15 de agosto presentó su renuncia, que fue aceptada de inmediato por la ministra Alexandra Falla. Amaya había trabajado previamente en el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, una dependencia relacionada con el Ministerio de Educación durante el periodo anterior.

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La renuncia de Amaya ocurrió en medio de una instrucción presidencial que exigía a la ministra Falla revisar minuciosamente los antecedentes de todo su equipo de trabajo. El presidente De La Espriella solicitó retirar a quienes no estuvieran alineados con los principios de la nueva administración. La funcionaria debió entregar el cargo y presentar un informe de gestión, cerrando así su fugaz paso por el ministerio.

Otra figura que no logró consolidar su llegada a MinTIC fue Silvana Arbeláez Bateman. Su hoja de vida apareció publicada como aspirante a asesora grado 18 el 13 de agosto, pero fue retirada días después sin que se oficializara su nombramiento. Arbeláez había desempeñado funciones dentro del Fondo Único TIC, el sistema de medios públicos y el propio ministerio durante el gobierno de Petro, además de manifestar su respaldo público a directivos señalados en ese periodo.

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El exfuncionario agradeció al presidente Abelardo De La Espriella por la oportunidad de servir en el Gobierno -crédito andrescamilopardojimenez/Instagram

No existe evidencia en los documentos oficiales de que las salidas de Amaya y la exclusión de Arbeláez respondan exclusivamente a sus vínculos con la administración anterior como lo mencionó la unidad investigativa de El Tiempo. Sin embargo, estos antecedentes se han convertido en un factor de escrutinio para los nuevos nombramientos.

Agencia Nacional de Infraestructura: la dimisión de Pardo

El tercer caso relevante se presentó en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), donde Andrés Camilo Pardo Jiménez ocupó la vicepresidencia corporativa durante apenas dos días. Nombrado el 14 de agosto, presentó su renuncia tras surgir cuestionamientos sobre su cercanía con figuras del gobierno de Petro, en particular con el exministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

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La Presidencia de la ANI, a cargo de Ricardo Ayerbe Pino, aceptó la renuncia de Pardo. En la comunicación oficial no se mencionaron motivos vinculados con el gobierno anterior, aunque fuentes periodísticas apuntaron a los señalamientos públicos como detonante de la decisión.