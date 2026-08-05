“El Pumba” recibe 140 años de prisión por secuestrar y asesinar a una mujer en Oaxaca. Crédito: Fiscalía de Oaxaca

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Un tribunal de Oaxaca condenó a Job I.V.Z., alias “El Pumba” o “El Raptor”, a 140 años de prisión por el secuestro agravado de una mujer que fue hallada sin vida días después del plagio, en un caso ocurrido en 2016 en la capital oaxaqueña. La sentencia incluye además el pago de una multa y una reparación por daño moral.

Los hechos se remontan al 1 de mayo de 2016, cuando la víctima identificada como R.V.A. fue interceptada por un grupo de hombres aparentemente armados en su domicilio de la colonia Arboledas, en Oaxaca de Juárez. Los agresores la privaron de la libertad, la agredieron físicamente y, en los días siguientes, exigieron un rescate a sus familiares.

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El desenlace fue fatal. Los cuerpos de R.V.A. y otra víctima fueron localizados sin vida al interior de un vehículo abandonado en jurisdicción de Santa Cruz Xoxocotlán, municipio conurbado a la capital del estado.

Investigación de la Fiscalía de Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), a través de su Vicefiscalía General de Control Regional, desarrolló las indagatorias especializadas que permitieron identificar a uno de los responsables del plagio. El trabajo incluyó la integración de pruebas y el seguimiento procesal necesarios para sostener la acusación ante el tribunal.

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“El Pumba” recibe 140 años de prisión por secuestrar y asesinar a una mujer en Oaxaca - crédito Visuales IA Infobae

Durante el proceso penal, los ministerios públicos lograron acreditar la participación de Job I.V.Z. en el secuestro agravado. El caso se enmarca en la región de los Valles Centrales, área donde ocurrieron los hechos delictivos.

La FGEO no precisó en cuánto tiempo transcurrió entre los hechos de 2016 y la detención del sentenciado, ni los mecanismos específicos que condujeron a su identificación. Lo que sí quedó establecido es que el expediente penal reunió los elementos suficientes para sostener la condena ante el Tribunal de enjuiciamiento.

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La condena: 140 años y multa millonaria

El Tribunal de enjuiciamiento dictó una sentencia condenatoria de 140 años de prisión contra Job I.V.Z. La resolución también fija el pago de una multa por 1 millón 752 mil 960 pesos, además de la reparación del daño moral a favor de las víctimas y sus familias.

“El Pumba” recibe 140 años de prisión por secuestrar y asesinar a una mujer en Oaxaca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proceso abierto contra otros implicados

La FGEO advirtió que la condena contra “El Pumba” no cierra el caso. La institución indicó que continúa con las acciones ministeriales y judiciales correspondientes para avanzar en los procesos penales relacionados con los demás implicados en el secuestro.

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El objetivo declarado es garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias, en el marco del derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño.

La Fiscalía no ofreció detalles sobre el número de personas que restan por ser juzgadas, ni sobre el estado procesal en que se encuentran esas investigaciones.

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Oaxaca acumula 71 secuestros en el sexenio actual y 12 víctimas en lo que va de 2026

El SESNSP ubica a Oaxaca como la segunda entidad con mayor incidencia de secuestro en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, con 71 casos registrados, sólo por detrás de Tabasco. En el primer semestre de 2026 se contabilizaron 12 víctimas, 10 de secuestro extorsivo, una para causar daño y una exprés, más 137 víctimas adicionales por privación ilegal de la libertad.

La tendencia no es uniforme: en 2024 el estado tocó su mínimo histórico reciente con un solo caso en el primer semestre, pero en 2025 el indicador repuntó a siete, un aumento de mil 700% en términos porcentuales. En el municipio de Oaxaca de Juárez, el Ayuntamiento capitalino reportó un único caso de secuestro tanto en 2024 como en 2025, dentro de una reducción de 32,2% en delitos de impacto registrada específicamente en la capital durante ese último año.

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