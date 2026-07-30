Tras intervención del INE contra el PRI por llamar a Morena “narcopartido”: Sheinbaum respalda la decisión del instituto

En la mañanera en Palacio Nacional, la mandataria avala la medida cautelar contra Alejandro “Alito” Moreno y argumenta que el árbitro electoral debe frenar expresiones sin sustento en el debate público

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La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó este jueves a la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que ordenó al dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, retirar de sus redes sociales diversas publicaciones que calificaban a Morena como “narcogobierno” y “narcopartido”.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre la medida cautelar aprobada por la Comisión de Quejas y Denuncias del órgano electoral. Su respuesta fue breve y contundente: “¡Qué bueno!”

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“La disputa política debe ser con verdades”

Sheinbaum explicó que, a su juicio, el INE está cumpliendo con su función al frenar el uso de expresiones sin sustento en el debate público.

El INE tiene la responsabilidad de que la disputa política se dé con verdades.

No debe existir uso de noticias falsas ni argumentos sin fondo en las contiendas electorales.

El debate político debe ser propositivo, no de agresión.

La presidenta señaló además que el PRI todavía cuenta con la posibilidad de acudir al tribunal electoral para impugnar la decisión, un derecho que, aclaró, no le corresponde cuestionar.

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El órgano electoral aprueba por unanimidad retirar mensajes en redes que asocian a Morena con el crimen organizado, al considerar que se imputan hechos o delitos sin aportar elementos, lo que podría configurar difamación

¿Qué ordenó el INE?

La resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias, aprobada por unanimidad, obliga a Moreno Cárdenas y a las cuentas oficiales del PRI a eliminar nueve publicaciones en las que se vinculaba a Morena con el crimen organizado mediante términos como:

“Narcogobierno”

“Narcopropagandista”

“Narcopolíticos”

“Narcodictadura”

“Cártel de Morena”

“Narcopartido”

De acuerdo con el organismo electoral, estas expresiones podrían constituir la imputación de hechos o delitos falsos sin que se hayan aportado elementos que los sustenten, lo que abriría la puerta a una posible calumnia en materia electoral. La medida alcanza tanto las publicaciones personales del dirigente priista como las republicaciones difundidas por las cuentas oficiales del partido.

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La respuesta de “Alito” Moreno escala el conflicto

El dirigente priista rechazó la resolución y la calificó como un acto de censura. En sus redes sociales, sostuvo que la medida:

Fortalece la censura contra la oposición.

Limita la crítica política legítima.

Protege a Morena de los cuestionamientos.

Moreno no se quedó ahí: anunció que impugnará la decisión ante las instancias jurisdiccionales correspondientes, adelantó que llevará el caso ante organismos internacionales y, en tono desafiante, advirtió que exhibirá al órgano electoral, al que acusa de haber perdido imparcialidad como árbitro de la contienda.

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Un round más en la guerra por el “narco” como arma política

El choque entre el PRI y el INE no ocurre en el vacío. Se suma a una semana marcada por otros frentes de tensión en torno a la libertad de expresión: el propio PRI llevó a la Comisión Permanente un recurso urgente por lo que calificó como un atentado a la libertad de prensa, mientras el PAN y organizaciones como la JUFED cuestionaron nuevos lineamientos para audiencias que, advirtieron, podrían inhibir la crítica y el periodismo.

En paralelo, el tema del narcotráfico se ha convertido en munición política de doble filo rumbo al proceso electoral: mientras la oposición insiste en señalar presuntos vínculos de Morena con el crimen organizado, el propio INE construye, a través de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, un filtro para evitar que perfiles con antecedentes criminales lleguen a las boletas.

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El resultado es un terreno cada vez más polarizado, donde cada acusación de “narcogobierno” o “censura” se convierte en parte de una disputa mayor: quién controla la narrativa antes de las urnas. Con Moreno anunciando batalla legal y Sheinbaum respaldando al árbitro electoral, el capítulo está lejos de cerrarse.