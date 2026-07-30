México
Agregar Infobae enGoogle

Tras intervención del INE contra el PRI por llamar a Morena “narcopartido”: Sheinbaum respalda la decisión del instituto

La presidenta respaldó al INE tras ordenar a Alito Moreno bajar publicaciones que llaman “narcopartido” a Morena: PRI acusa censura

En la mañanera en Palacio Nacional, la mandataria avala la medida cautelar contra Alejandro “Alito” Moreno y argumenta que el árbitro electoral debe frenar expresiones sin sustento en el debate público
Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó este jueves a la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que ordenó al dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, retirar de sus redes sociales diversas publicaciones que calificaban a Morena como “narcogobierno” y “narcopartido”.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre la medida cautelar aprobada por la Comisión de Quejas y Denuncias del órgano electoral. Su respuesta fue breve y contundente: “¡Qué bueno!”

PUBLICIDAD

“La disputa política debe ser con verdades”

Sheinbaum explicó que, a su juicio, el INE está cumpliendo con su función al frenar el uso de expresiones sin sustento en el debate público.

  • El INE tiene la responsabilidad de que la disputa política se dé con verdades.
  • No debe existir uso de noticias falsas ni argumentos sin fondo en las contiendas electorales.
  • El debate político debe ser propositivo, no de agresión.

La presidenta señaló además que el PRI todavía cuenta con la posibilidad de acudir al tribunal electoral para impugnar la decisión, un derecho que, aclaró, no le corresponde cuestionar.

PUBLICIDAD

El órgano electoral aprueba por unanimidad retirar mensajes en redes que asocian a Morena con el crimen organizado, al considerar que se imputan hechos o delitos sin aportar elementos, lo que podría configurar difamación
El órgano electoral aprueba por unanimidad retirar mensajes en redes que asocian a Morena con el crimen organizado, al considerar que se imputan hechos o delitos sin aportar elementos, lo que podría configurar difamación

¿Qué ordenó el INE?

La resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias, aprobada por unanimidad, obliga a Moreno Cárdenas y a las cuentas oficiales del PRI a eliminar nueve publicaciones en las que se vinculaba a Morena con el crimen organizado mediante términos como:

  • “Narcogobierno”
  • “Narcopropagandista”
  • “Narcopolíticos”
  • “Narcodictadura”
  • “Cártel de Morena”
  • “Narcopartido”

De acuerdo con el organismo electoral, estas expresiones podrían constituir la imputación de hechos o delitos falsos sin que se hayan aportado elementos que los sustenten, lo que abriría la puerta a una posible calumnia en materia electoral. La medida alcanza tanto las publicaciones personales del dirigente priista como las republicaciones difundidas por las cuentas oficiales del partido.

La respuesta de “Alito” Moreno escala el conflicto

El dirigente priista rechazó la resolución y la calificó como un acto de censura. En sus redes sociales, sostuvo que la medida:

  • Fortalece la censura contra la oposición.
  • Limita la crítica política legítima.
  • Protege a Morena de los cuestionamientos.

Moreno no se quedó ahí: anunció que impugnará la decisión ante las instancias jurisdiccionales correspondientes, adelantó que llevará el caso ante organismos internacionales y, en tono desafiante, advirtió que exhibirá al órgano electoral, al que acusa de haber perdido imparcialidad como árbitro de la contienda.

Un round más en la guerra por el “narco” como arma política

El choque entre el PRI y el INE no ocurre en el vacío. Se suma a una semana marcada por otros frentes de tensión en torno a la libertad de expresión: el propio PRI llevó a la Comisión Permanente un recurso urgente por lo que calificó como un atentado a la libertad de prensa, mientras el PAN y organizaciones como la JUFED cuestionaron nuevos lineamientos para audiencias que, advirtieron, podrían inhibir la crítica y el periodismo.

En paralelo, el tema del narcotráfico se ha convertido en munición política de doble filo rumbo al proceso electoral: mientras la oposición insiste en señalar presuntos vínculos de Morena con el crimen organizado, el propio INE construye, a través de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, un filtro para evitar que perfiles con antecedentes criminales lleguen a las boletas.

El resultado es un terreno cada vez más polarizado, donde cada acusación de “narcogobierno” o “censura” se convierte en parte de una disputa mayor: quién controla la narrativa antes de las urnas. Con Moreno anunciando batalla legal y Sheinbaum respaldando al árbitro electoral, el capítulo está lejos de cerrarse.

Temas Relacionados

La MañaneraClaudia SheinbaumPRIINEMORENAAlejandro MorenoPolítica MexicanaNarcopoliticosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Diputado del PAN advierte riesgo de censura en medios por derechos de las audiencias

Miguel Monraz pide al Consejo de Radio y Televisión (CRT) retirar los lineamientos sobre derechos de las audiencias presentados por Claudia Sheinbaum Pardo

Diputado del PAN advierte riesgo de censura en medios por derechos de las audiencias

Cristian de 14 años murió en su lugar de trabajo en pollería de Toluca en extrañas circunstancias

El adolescente aprovechaba las vacaciones para ganar algo de dinero sin embargo quedó sin vida; una discusión con un compañero mayor levantó sospecha

Cristian de 14 años murió en su lugar de trabajo en pollería de Toluca en extrañas circunstancias

Despojo en CDMX: las penas que podrían enfrentar Virginia “N” y Diana “N” si son declaradas culpables

Las imputadas permanecen en Santa Martha Acatitla mientras un juez define su situación jurídica; el Congreso capitalino aprobó una reforma que eleva las condenas por este delito

Despojo en CDMX: las penas que podrían enfrentar Virginia “N” y Diana “N” si son declaradas culpables

Nueva Central Camionera de Tlaquepaque sigue siendo foco de reclutamiento forzado mediante falsas ofertas de trabajo

Una joven de 22 años fue rescatada por policías de Tlaquepaque antes de acudir a una supuesta entrevista laboral. En el último año y medio, 87 personas han sido auxiliadas tras ser víctimas de falsas ofertas de trabajo

Nueva Central Camionera de Tlaquepaque sigue siendo foco de reclutamiento forzado mediante falsas ofertas de trabajo

¿Intento de secuestro? Revelan la posible verdad detrás del video viral de dos menores en Tonalá, Jalisco

El material difundido en redes sociales provocó preocupación entre vecinos, aunque la investigación cambió por completo el sentido del caso

¿Intento de secuestro? Revelan la posible verdad detrás del video viral de dos menores en Tonalá, Jalisco 
MÁS NOTICIAS

NARCO

Nueva Central Camionera de Tlaquepaque sigue siendo foco de reclutamiento forzado mediante falsas ofertas de trabajo

Nueva Central Camionera de Tlaquepaque sigue siendo foco de reclutamiento forzado mediante falsas ofertas de trabajo

Caen nueve presuntos asaltantes que vivían escondidos en un bajopuente de la alcaldía Venustiano Carranza

Mataron a cuatro integrantes de una familia en Guanajuato, entre ellos un menor de edad y dos servidores de la nación

Guerrero enfrenta la mayor injerencia del crimen organizado en elecciones, alerta exsecretario del INE

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de julio: hallan asesinado a policía municipal desaparecido en Michoacán, Fiscalía indaga posible vínculo con grupos criminales

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México hoy 30 de julio: quiénes son los 7 nominados y por qué Yanet García encabeza la placa

La Casa de los Famosos México hoy 30 de julio: quiénes son los 7 nominados y por qué Yanet García encabeza la placa

Ximena Herrera lanza polémica burla sobre las carillas de Masad Altamimi en La Casa de los Famosos México 2026

Diego Luna recibirá importante premio europeo por su impacto en el cine cómo actor, productor y director

Destrozan a Omar Chaparro tras anunciar su concierto en el Lunario de Auditorio Nacional: “Me lo pierdo sin falta”

Quién tiene más posibilidades de salir de La Casa de los Famosos México 2026 tras la primera Gala de Nominación

DEPORTES

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos este 30 de julio

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos este 30 de julio

UAE Team revela que le ofreció a Isaac del Toro ser líder en el Giro D´Italia antes de ir al Tour de Francia

Día de Japón en el Estadio Alfredo Harp Helú: Diablos Rojos del México sorprende con otra colaboración para todos sus aficionados

Presidenta del Comité Olímpico celebra el dominio de México en Santo Domingo 2026

Problemas en la transmisión del México vs Puerto Rico de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 causa molestia entre la afición