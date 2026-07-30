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Alerta sanitaria por hantavirus en Chile: los síntomas y qué hacer con un ratón de cola larga muerto

La medida rige para casi todo el país pues este año van 18 personas fallecidas

Es la primera vez que las autoridades sanitarias levantan una alerta tan extendida. la que estará vigente hasta el 31 de julio de 2027.
Es la primera vez que las autoridades sanitarias levantan una alerta tan extendida. la que estará vigente hasta el 31 de julio de 2027.
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Este martes, el Ministerio de Salud (Minsal) declaró por primera vez en su historia alerta sanitaria por hantavirus en 13 de las 16 regiones chilenas -desde Atacama hasta la de Magallanes-, la que estará vigente hasta el 31 de julio de 2027.

Ello, puesto que en lo que va del año se registran 46 contagios y 18 fallecidos, lo que representa una letalidad del 39%, mientras que el año 2025 hubo 44 contagios y ocho fallecidos, es decir, la letalidad fue de 18%.

En Chile el hantavirus es una enfermedad endémica, trasmitida por el ratón de cola larga que vive en las zonas rurales y semirurales de casi todo el país. Su agente causante es precisamente el virus Andes detectado en el crucero MV Hondius en abril pasado -brote que dejó tres muertos-, el único de las 38 variantes conocidas capaz de transmitirse de persona a persona en contacto estrecho.

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“A diferencia de otros hantavirus, el virus Andes puede transmitirse excepcionalmente entre personas en contextos de contacto estrecho y prolongado. El último caso documentado de transmisión de este tipo en nuestro país ocurrió en 2019, correspondiendo a una situación puntual que fue oportunamente controlada por la autoridad sanitaria”, señalan desde el Minsal.

La alerta, que es preventiva, permite otorgar facultades extraordinarias ante emergencias de grave riesgo sanitario para reforzar la vigilancia, la gestión oportuna de recursos, la contratación de personal especializado, la acción de control sanitario y la adquisición expedita de insumos mediante trato directo, y no implica que exista una epidemia en curso.

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Hombre con mascarilla y bata médica en atril con micrófonos. Sostiene cartel 'Alerta Sanitaria Preventiva'. Detrás: bandera de Chile, pancarta 'Hantavirus'.
Desde el Minsal reportaron 46 contagios y 18 fallecidos este año, lo que representa una letalidad del 39%.

Síntomas de alerta

La enfermedad inicia comúnmente con malestares similares a los de una gripe fuerte: fiebre alta con un inicio repentino; dolores musculares intensos sobre todo en la zona lumbar y piernas; dolor de cabeza, náuseas y vómitos. Si después de 48 horas se suma dificultad respiratoria, se debe acudir de forma inmediata a un servicio de urgencias.

El contagio ocurre principalmente al realizar las siguientes acciones cotidianas:

- Ingresar a recintos cerrados: Abrir bodegas, cabañas, refugios o galpones que han estado sin uso. Se exige ventilar por al menos 30 minutos antes de ingresar, usando mascarilla, guantes y desinfectando superficies con cloro diluido.

- Actividades al aire libre: Acampar directamente sobre el suelo, recolectar leña o mover pilas de madera en sectores boscosos. Se recomienda ocupar exclusivamente campings autorizados.

- Manejo de residuos: Dejar restos de comida o basura expuesta que puedan atraer a los roedores silvestres

En caso de sospecha o riesgo de hantavirus se debe acudir de inmediato a un centro asistencial, ventilar los espacios cerrados por 30 minutos antes de entrar y no barrer ni aspirar superficies con polvo o fecas de roedores para evitar respirar el virus. La enfermedad avanza rápido y requiere manejo clínico de soporte en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Para más información al respecto puede visitar la guía del Ministerio de Salud o llamar al fono oficial Salud Responde.

Infografía con título, texto sobre letalidad del 39%, letrero con ratón y riesgo biológico, mapa de Chile, calendario, íconos de prevención y logo Infobae.
La alerta sanitaria preventiva por hantavirus en Chile, que abarca 13 regiones, muestra un aumento de su letalidad al 39% en 2026 y las claves de prevención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo limpiar lugares cerrados o bodegas

Para ingresar a un lugar que estuvo cerrado por mucho tiempo es necesario seguir los siguientes pasos:

- Ventilación previa: Abra puertas y ventanas y retírese del lugar por al menos 30 minutos antes de ingresar a limpiar.

- Uso de cloro: Rociar pisos y superficies con una mezcla de agua y cloro (1/2 taza de cloro por 1 litro de agua) y dejar actuar 15 minutos antes de pasar un paño húmedo.

- Protección personal: Use siempre guantes de goma y mascarilla para evitar el contacto o la inhalación de partículas.

El ratón de cola larga se encuentra en zonas rurales y semirurales.
El ratón de cola larga se encuentra en zonas rurales y semirurales.

¿Cómo actuar si encuentras un roedor muerto?

Si encuentra un roedor de cola larga muerto, debe rociarlo de inmediato con una mezcla de cloro y agua, esperar 15 minutos y recogerlo usando guantes de goma o bolsas de plástico invertidas para evitar el contacto directo.

- Rociar con desinfectante: Use una solución de 1 parte de cloro por 9 partes de agua sobre el roedor y el área circundante.

- Esperar el tiempo de acción: Deje actuar el cloro durante 15 minutos para inactivar el virus antes de mover el cuerpo.

- Recoger sin tocar: Use guantes de goma gruesos o use una bolsa plástica al revés a modo de guante para tomar el roedor.

- Doble bolsa de basura: Coloque el roedor dentro de una bolsa plástica, séllela, métala dentro de una segunda bolsa y cierre firmemente.

- Eliminación final: Entierre la bolsa a más de 30 centímetros de profundidad lejos de la casa o deposítela en contenedores de basura cerrados.

- Lavado de manos: Quítese los guantes, desinféctelos y lávese las manos con abundante agua y jabón.

Un agricultor con sombrero tose mientras trabaja en una milpa, su rostro enrojecido. Un ratón con ojos grandes y pelaje marrón se asoma en primer plano.
Los síntomas son muy similares a los de una gripe muy fuerte.

Lo que NUNCA debe hacer

- No barrer ni aspirar: Estas acciones levantan polvo con partículas virales suspendidas que puede respirar.

- No tocar directamente: Jamás manipule el roedor, sus fecas o nidos con las manos descubiertas.

- No patear ni mover: Evite cualquier movimiento brusco que disperse el virus en el aire.

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ChileHantavirusRatón de cola largaAlerta sanitariaVirus AndesMinisterio de Salud (Minsal)

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