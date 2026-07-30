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Confirman últimas fechas para el Apoyo Bienestar de hombres y mujeres de 18 a 29 años: cómo registrarte y recibir 6 mil pesos

El programa entrega 6 mil pesos y servicios gratuitos de salud y bienestar a quienes sean seleccionados

La convocatoria está dirigida a jóvenes mexiquenses que no concluyeron algún nivel de educación obligatoria. (Facebook/Servidores del Pueblo - Ecatepec de Morelos)

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El Gobierno del Estado de México abre el registro al programa Jóvenes con Bienestar para hombres y mujeres de 18 a 29 años en condición de rezago educativo y pobreza.

El apoyo consiste en 6 mil pesos más servicios gratuitos de salud y bienestar. La convocatoria cierra este viernes 31 de julio y el registro se realiza en línea a través del portal https://sistemasbienestar.edomex.gob.mx/jovenes_bienestar/.

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El programa está a cargo del Instituto Mexiquense de la Juventud, organismo sectorizado a la Secretaría de Bienestar que encabeza Juan Carlos González Romero, bajo el gobierno de Delfina Gómez Álvarez.

Los apoyos del programa corren a cargo del Gobierno del Estado de México y no generan costo alguno para el beneficiario. (Imagen Ilustrativa Gobierno del Estado de México)
Los apoyos del programa corren a cargo del Gobierno del Estado de México y no generan costo alguno para el beneficiario. (Imagen Ilustrativa Gobierno del Estado de México)

El objetivo es reducir el rezago educativo entre jóvenes mexiquenses que no hayan concluido la primaria, secundaria o media superior.

El apoyo de 6 mil pesos incluye servicios gratuitos de salud y bienestar

Además del apoyo monetario, los beneficiarios acceden a un paquete de servicios que incluye seguro de movilidad, reembolso de gastos médicos por accidente, asistencia médica telefónica y telemedicina.

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El prerregistro al programa Jóvenes con Bienestar cierra este 31 de julio a través del portal en línea del Instituto Mexiquense de la Juventud. (Imagen Ilustrativa Gobierno del Estado de México)
El prerregistro al programa Jóvenes con Bienestar cierra este 31 de julio a través del portal en línea del Instituto Mexiquense de la Juventud. (Imagen Ilustrativa Gobierno del Estado de México)

También se otorga acceso a actividades culturales, club de descuentos y asistencia dental, psicológica y fitness, sin costo para el beneficiario, de acuerdo con el portal oficial del Gobierno del Estado de México.

Para ser elegible, el joven debe residir en el Estado de México, tener entre 18 y 29 años, encontrarse en condición de pobreza y no haber concluido la educación obligatoria.

Un médico, una enfermera y una paciente en una consulta. El médico escribe en un papel, la paciente también y la enfermera observa.
El programa incluye servicios de asistencia dental, psicológica, fitness, telemedicina y reembolso de gastos médicos por accidente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa contempla vinculación educativa con instituciones públicas de educación primaria, secundaria o media superior para que los beneficiarios inicien, se reincorporen o acrediten su escolaridad obligatoria.

Estos son los documentos que necesitas para registrarte

El registro requiere cuatro documentos en formato PDF, con un tamaño máximo de 10 MB cada uno.

El primero es el acta de nacimiento o carta de naturalización en cualquiera de sus modalidades.

El segundo, una identificación oficial vigente con fotografía: credencial para votar, pasaporte, cartilla militar o licencia de conducir.

Infografía con el título "Requisitos para registrarse en el programa IMEJ", texto sobre documentos y formatos, iconos ilustrativos y logo de Infobae.
El programa IMEJ del Instituto Mexiquense de la Juventud establece requisitos de inscripción que incluyen cuatro documentos obligatorios y dos formatos adicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se requiere la CURP y un comprobante de domicilio con antigüedad máxima de seis meses, o bien una constancia de residencia con vigencia no mayor a un mes.

El portal oficial del Edomex señala además el Formato Único de Bienestar y el Formato de Vinculación Educativa como requisitos del programa. Todos los apoyos son gratuitos y corren a cargo del Gobierno del Estado de México a través del Instituto Mexiquense de la Juventud (IMEJ).

Mujer mexicana de tez morena clara, cabello recogido, sonríe mientras sostiene billetes de 500 pesos. Fondo claro con el logo del Estado de México.
La identificación oficial puede ser credencial para votar, pasaporte, cartilla militar o licencia de conducir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así puedes registrarte antes del 31 de julio

La convocatoria cierra este 31 de julio, según informó el Instituto Mexiquense de la Juventud a través de su perfil de Facebook. El trámite es gratuito y no garantiza la incorporación al programa.

Una vez completado el proceso, el mismo portal permite consultar el estado de la postulación o descargar el Formato Único de Bienestar. Para hacerlo, el solicitante debe ingresar su CURP y el número de celular registrado durante el trámite.

Cinco jóvenes sonrientes sentados en el Zócalo de Ciudad de México, usando sus celulares. Al fondo, la Catedral Metropolitana y otros edificios históricos.
Una vez concluido el registro, el solicitante puede verificar el estado de su postulación con su CURP y celular registrado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es el Instituto Mexiquense de la Juventud

El IMEJ es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de México, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Fue creado el 17 de enero de 1997 y publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México. Su objetivo es planear, programar y ejecutar acciones dirigidas a la juventud mexiquense.

El apoyo monetario es de 6 mil pesos y se entrega a jóvenes de 18 a 29 años en condición de pobreza y rezago educativo. (Imagen Ilustrativa Gobierno del Estado de México)
El apoyo monetario es de 6 mil pesos y se entrega a jóvenes de 18 a 29 años en condición de pobreza y rezago educativo. (Imagen Ilustrativa Gobierno del Estado de México)

Entre sus actividades, el organismo coordina programas de capacitación, educación y salud, organiza concursos y certámenes que fomentan la creatividad e impulsa proyectos productivos entre jóvenes del estado.

También debe promover la expresión cultural y artística y la organización juvenil en coordinación con instancias del Gobierno Federal.

Infografía sobre el Instituto Mexiquense de la Juventud con texto, figuras de jóvenes, libros, engranajes, un mapa del Estado de México e iconos de programas.
El IMEJ fue creado en 1997 como organismo público descentralizado para atender a la población juvenil de la entidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trámite de registro es gratuito. Ningún servidor público está facultado para cobrar por gestionar una solicitud al programa.

Cualquier solicitud de pago a cambio de avanzar en el trámite es señal de fraude, de acuerdo con el portal oficial de la Secretaría de Bienestar.

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