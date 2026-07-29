Mujeres trans se desnudan durante confrontación en el Congreso de Chihuahua: “Esto es una mujer trans”

El acto derivó en gritos y señalamientos cuando integrantes de Unión y Fuerza de Mujeres Trans irrumpen para rechazar el posicionamiento de las llamadas “madres no gestantes” sobre identidad de género y justicia vicaria

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Una rueda de prensa convocada en el Congreso del Estado de Chihuahua derivó en una confrontación entre integrantes del colectivo Unión y Fuerza de Mujeres Trans y representantes de agrupaciones que se identifican como “madres no gestantes”, luego de que una activista trans se desnudara parcialmente el torso para exigir el reconocimiento de su identidad de género.

El encuentro comenzó como un posicionamiento profamilia

De acuerdo con reportes locales, la reunión fue convocada por agrupaciones vinculadas al Colectivo Nacional de Mujeres No Gestantes, integrado por Raúl Durón y Obed Torres, quienes cambiaron legalmente su identidad de género y son acompañados por Cristian Montenegro, quien se ha presentado públicamente como la primera persona en México en realizar dicho cambio con expresión de género masculino. El grupo buscaba dar un posicionamiento sobre la legislación en materia de identidad de género y su relación con casos de justicia vicaria, negando que este recurso jurídico se utilice para evadir responsabilidades alimenticias.

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La rueda de prensa fue interrumpida por la diputada de Morena Leticia Ortega Máynez y por Mayte Regina Gardea, dirigente de Unión y Fuerza de Mujeres Trans, quienes manifestaron su rechazo a los planteamientos del colectivo profamilia.

El encuentro, convocado para fijar postura sobre reformas de identidad de género y su vínculo con la justicia vicaria, se desborda entre gritos, acusaciones y señalamientos mutuos durante una interrupción en el recinto

“Esto es una mujer trans”: el momento de la confrontación

Según el audio que circula en redes sociales, Gardea señaló directamente a Durón y Torres, a quienes cuestionó por identificarse como “mujeres no gestantes” pese a —según su señalamiento— existir documentos que los identificarían como hombres. “Esto es una mujer trans federal”, se escucha decir en la grabación, mientras exhibía capturas de pantalla como evidencia.

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En medio de gritos y acusaciones cruzadas, Gardea y al menos dos de sus acompañantes se levantaron la ropa para mostrar públicamente los efectos físicos de sus procesos de transición hormonal, como forma de contrastar su experiencia con la de los integrantes del colectivo contrario.

“Vean a estas mujeres, tomen las capturas” , exclamó una de las activistas durante el altercado.

El grupo profamilia respondió pidiendo respeto y negando ejercer discriminación: “Nadie nos está discriminando” .

Una de las voces del colectivo antitrans invocó una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como respaldo a su postura.

Acusaciones de despojo de identidad

Durante el intercambio, Gardea acusó al colectivo contrario de “utilizar el derecho a la identidad de género” de las personas trans para, según ella, “escudarse” frente a señalamientos de violencia hacia otras mujeres. El grupo de Durón y Torres, por su parte, ha señalado en encuentros previos que su transición no busca vulnerar a la niñez ni evadir obligaciones legales, postura que sostuvieron nuevamente en este encuentro.

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Hasta el momento, ninguna autoridad del Congreso de Chihuahua ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los hechos. Tampoco se ha confirmado si derivará en alguna acción legal formal entre las partes, más allá de los señalamientos hechos públicamente durante la confrontación.

El episodio se suma a una serie de tensiones recientes entre colectivos LGBT+ y agrupaciones profamilia en el estado, en el marco del debate legislativo sobre identidad de género y justicia vicaria.

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