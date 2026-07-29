Chicharito Hernández impulsará una nueva etapa en la USL: estos son los mexicanos que ya pasaron por la liga estadounidense

El atacante encabezará el proyecto del Atlético Dallas y podría convertirse en el jugador mexicano más importante que haya disputado la competencia.

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La carrera de los futbolistas mexicanos en Estados Unidos suele relacionarse de manera inmediata con la Major League Soccer (MLS), torneo que durante décadas ha sido el principal escaparate para los jugadores nacionales que deciden continuar su trayectoria fuera de la Liga MX. Sin embargo, existe otra competencia que poco a poco ha ganado protagonismo y que también ha recibido talento mexicano: la USL Championship, considerada la segunda categoría más importante del futbol estadounidense.

El tema volvió a cobrar fuerza luego de que Javier “Chicharito” Hernández fuera presentado como nuevo refuerzo del Atlético Dallas, institución que iniciará oficialmente su participación en la temporada 2027. Su incorporación representa uno de los movimientos más llamativos en la historia reciente de la liga, aunque el histórico delantero no será el primer mexicano en defender los colores de un equipo de la USL.

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Los mexicanos que ya dejaron huella en la competencia

Rafael Baca le pidió al TAS no dejar fichar a Cruz Azul por dos torneos (Crédito |Dan Hamilton-USA TODAY Sports)

Mucho antes del arribo del máximo goleador histórico de la Selección Mexicana, otros futbolistas nacionales encontraron en la USL Championship una oportunidad para extender sus carreras.

Uno de los casos más representativos es el de Rafael Baca, quien decidió continuar su trayectoria en Estados Unidos tras poner fin a una larga etapa con Cruz Azul. El mediocampista firmó con Monterey Bay FC en 2023, donde rápidamente se convirtió en una pieza importante dentro del plantel.

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Su desempeño incluso le permitió renovar su vínculo con el club; sin embargo, tiempo después ambas partes llegaron a un acuerdo para concluir anticipadamente la relación laboral, permitiendo que el futbolista emprendiera un nuevo desafío profesional.

Otro nombre que destacó fue el de Carlos Guzmán, lateral derecho con experiencia en el futbol mexicano que primero defendió la camiseta del San Diego Loyal SC y posteriormente se incorporó al Monterey Bay FC.

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Durante su paso por la institución californiana logró consolidarse como titular habitual y disputó más de 60 encuentros oficiales antes de cerrar su ciclo y continuar su carrera dentro del balompié canadiense.

Futbolistas mexicanos que permanecen ligados a la USL

La representación mexicana en esta competencia no terminó con esos jugadores. Actualmente todavía existen futbolistas con raíces nacionales que continúan formando parte del campeonato.

Oct 7, 2023; Saint Paul, Minnesota, USA; Los Angeles Galaxy defender Tony Alfaro (93) passes the ball against Minnesota United forward Bongokuhle Hlongwane (21) in the second half at Allianz Field. Mandatory Credit: Matt Blewett-USA TODAY Sports

Uno de ellos es Tony Alfaro, defensa central con doble nacionalidad, mexicana y estadounidense, quien milita en el El Paso Locomotive FC. Después de haber tenido participación en la MLS, el zaguero encontró estabilidad en la USL Championship, donde sigue siendo uno de los referentes de su equipo.

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Por otra parte, el guardameta Pablo Sisniega también formó parte de la liga estadounidense. El arquero defendió los colores del San Antonio FC durante la temporada 2024, pero posteriormente consiguió regresar a la Major League Soccer, integrándose al proyecto del San Diego FC, donde actualmente desarrolla su carrera.

La llegada de Chicharito marcará un antes y un después

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Netherlands v Morocco - Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico - June 29, 2026 Former player and TV analyst Javier Hernandez REUTERS/Eloisa Sanchez

Aunque la USL Championship ya había contado con presencia mexicana en distintas etapas, la contratación de Javier Hernández representa un escenario completamente distinto.

El exdelantero del Manchester United, Real Madrid y Bayer Leverkusen será una de las figuras principales del Atlético Dallas, franquicia que todavía no debuta de manera oficial y que buscará iniciar con gran impacto su aventura en el futbol profesional estadounidense a partir de 2027.

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Su trayectoria internacional, el peso de su nombre y la enorme popularidad que mantiene entre la afición mexicana convierten su fichaje en uno de los más relevantes que ha registrado la competencia desde su creación.

Además del aspecto deportivo, la llegada del atacante podría incrementar la atención mediática sobre la USL Championship y fortalecer el interés de otros futbolistas mexicanos por considerar esta liga como una opción viable para prolongar sus carreras profesionales.

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Si bien Rafael Baca, Carlos Guzmán, Tony Alfaro y Pablo Sisniega ya escribieron parte de la historia mexicana dentro de esta categoría, todo apunta a que Javier “Chicharito” Hernández será el jugador nacional de mayor renombre que haya participado en el torneo, una situación que podría abrir una nueva etapa para la presencia del futbol mexicano en la segunda división de Estados Unidos.