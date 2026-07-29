México Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Chicharito Hernández impulsará una nueva etapa en la USL: estos son los mexicanos que ya pasaron por la liga estadounidense

La USL Championship ha sido una alternativa para varios futbolistas mexicanos, y ahora recibirá a una de las máximas figuras en la historia del balompié nacional

El atacante encabezará el proyecto del Atlético Dallas y podría convertirse en el jugador mexicano más importante que haya disputado la competencia.

Guardar

La carrera de los futbolistas mexicanos en Estados Unidos suele relacionarse de manera inmediata con la Major League Soccer (MLS), torneo que durante décadas ha sido el principal escaparate para los jugadores nacionales que deciden continuar su trayectoria fuera de la Liga MX. Sin embargo, existe otra competencia que poco a poco ha ganado protagonismo y que también ha recibido talento mexicano: la USL Championship, considerada la segunda categoría más importante del futbol estadounidense.

El tema volvió a cobrar fuerza luego de que Javier “Chicharito” Hernández fuera presentado como nuevo refuerzo del Atlético Dallas, institución que iniciará oficialmente su participación en la temporada 2027. Su incorporación representa uno de los movimientos más llamativos en la historia reciente de la liga, aunque el histórico delantero no será el primer mexicano en defender los colores de un equipo de la USL.

PUBLICIDAD

Los mexicanos que ya dejaron huella en la competencia

Rafael Baca le pidió al TAS no dejar fichar a Cruz Azul por dos torneos (Crédito |Dan Hamilton-USA TODAY Sports)
Rafael Baca le pidió al TAS no dejar fichar a Cruz Azul por dos torneos (Crédito |Dan Hamilton-USA TODAY Sports)

Mucho antes del arribo del máximo goleador histórico de la Selección Mexicana, otros futbolistas nacionales encontraron en la USL Championship una oportunidad para extender sus carreras.

Uno de los casos más representativos es el de Rafael Baca, quien decidió continuar su trayectoria en Estados Unidos tras poner fin a una larga etapa con Cruz Azul. El mediocampista firmó con Monterey Bay FC en 2023, donde rápidamente se convirtió en una pieza importante dentro del plantel.

PUBLICIDAD

Su desempeño incluso le permitió renovar su vínculo con el club; sin embargo, tiempo después ambas partes llegaron a un acuerdo para concluir anticipadamente la relación laboral, permitiendo que el futbolista emprendiera un nuevo desafío profesional.

Otro nombre que destacó fue el de Carlos Guzmán, lateral derecho con experiencia en el futbol mexicano que primero defendió la camiseta del San Diego Loyal SC y posteriormente se incorporó al Monterey Bay FC.

Durante su paso por la institución californiana logró consolidarse como titular habitual y disputó más de 60 encuentros oficiales antes de cerrar su ciclo y continuar su carrera dentro del balompié canadiense.

Futbolistas mexicanos que permanecen ligados a la USL

La representación mexicana en esta competencia no terminó con esos jugadores. Actualmente todavía existen futbolistas con raíces nacionales que continúan formando parte del campeonato.

Oct 7, 2023; Saint Paul, Minnesota, USA; Los Angeles Galaxy defender Tony Alfaro (93) passes the ball against Minnesota United forward Bongokuhle Hlongwane (21) in the second half at Allianz Field. Mandatory Credit: Matt Blewett-USA TODAY Sports
Oct 7, 2023; Saint Paul, Minnesota, USA; Los Angeles Galaxy defender Tony Alfaro (93) passes the ball against Minnesota United forward Bongokuhle Hlongwane (21) in the second half at Allianz Field. Mandatory Credit: Matt Blewett-USA TODAY Sports

Uno de ellos es Tony Alfaro, defensa central con doble nacionalidad, mexicana y estadounidense, quien milita en el El Paso Locomotive FC. Después de haber tenido participación en la MLS, el zaguero encontró estabilidad en la USL Championship, donde sigue siendo uno de los referentes de su equipo.

Por otra parte, el guardameta Pablo Sisniega también formó parte de la liga estadounidense. El arquero defendió los colores del San Antonio FC durante la temporada 2024, pero posteriormente consiguió regresar a la Major League Soccer, integrándose al proyecto del San Diego FC, donde actualmente desarrolla su carrera.

La llegada de Chicharito marcará un antes y un después

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Netherlands v Morocco - Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico - June 29, 2026 Former player and TV analyst Javier Hernandez REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Netherlands v Morocco - Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico - June 29, 2026 Former player and TV analyst Javier Hernandez REUTERS/Eloisa Sanchez

Aunque la USL Championship ya había contado con presencia mexicana en distintas etapas, la contratación de Javier Hernández representa un escenario completamente distinto.

El exdelantero del Manchester United, Real Madrid y Bayer Leverkusen será una de las figuras principales del Atlético Dallas, franquicia que todavía no debuta de manera oficial y que buscará iniciar con gran impacto su aventura en el futbol profesional estadounidense a partir de 2027.

Su trayectoria internacional, el peso de su nombre y la enorme popularidad que mantiene entre la afición mexicana convierten su fichaje en uno de los más relevantes que ha registrado la competencia desde su creación.

Además del aspecto deportivo, la llegada del atacante podría incrementar la atención mediática sobre la USL Championship y fortalecer el interés de otros futbolistas mexicanos por considerar esta liga como una opción viable para prolongar sus carreras profesionales.

Si bien Rafael Baca, Carlos Guzmán, Tony Alfaro y Pablo Sisniega ya escribieron parte de la historia mexicana dentro de esta categoría, todo apunta a que Javier “Chicharito” Hernández será el jugador nacional de mayor renombre que haya participado en el torneo, una situación que podría abrir una nueva etapa para la presencia del futbol mexicano en la segunda división de Estados Unidos.

Temas Relacionados

Chicharito HernándezUSLfutbolistas mexicanosmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

IMSS llevará terapia con 70% de efectividad contra cáncer y complicaciones de trasplante a cinco hospitales de alta especialidad

La terapia se indica en cáncer de piel resistente a tratamientos previos, rechazo de trasplante de corazón y pulmón y complicaciones que no responden a esteroides, con bajo perfil de efectos secundarios

IMSS llevará terapia con 70% de efectividad contra cáncer y complicaciones de trasplante a cinco hospitales de alta especialidad

Programas sociales y becas ganan terreno en los hogares mexicanos: apoyos fortalecen la economía y el bienestar familiar

Durante 2024, los hogares mexicanos registraron en promedio ganancias mensuales de 25 mil 954 pesos

Programas sociales y becas ganan terreno en los hogares mexicanos: apoyos fortalecen la economía y el bienestar familiar

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de julio? Usuarios reportan atrasos en Línea 7

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de julio? Usuarios reportan atrasos en Línea 7

Registro Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: a partir de este día empiezan las inscripciones para recibir más de 9 mil pesos

Además del beneficio económico, los participantes también obtiene seguro médico del IMSS

Registro Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: a partir de este día empiezan las inscripciones para recibir más de 9 mil pesos

Polémica en Santo Domingo 2026: Liga Nacional GT se disculpa con Cecilia Lee por publicación discriminatoria

La polémica surgió tras la final de taekwondo en Santo Domingo 2026 y obligó a la Liga Nacional GT a ofrecer una disculpa pública a la atleta mexicana

Polémica en Santo Domingo 2026: Liga Nacional GT se disculpa con Cecilia Lee por publicación discriminatoria
MÁS NOTICIAS

NARCO

Atacan con drones comunidad de la sierra de Chilpancingo y dejan cuatro heridos: pobladores captan la agresión en video

Atacan con drones comunidad de la sierra de Chilpancingo y dejan cuatro heridos: pobladores captan la agresión en video

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de julio: cae “El 20″ en Sinaloa, ligado al asesinato de 5 militares y culiacanazos

Revelan foto inédita de “El Mencho” de joven, antes de fundar el CJNG y convertirse en el narco más buscado de México

Detienen a “El 20” del Cártel de Sinaloa: lo ligan a Culiacanazos y a la muerte de cinco militares

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 28 de julio: pareja de líder de Los Cuinis se declaró culpable en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Latin Mafia y Fred Again.. estrenarán su mixtape en el Palacio de los Deportes, tras horas de transmisión en vivo

Latin Mafia y Fred Again.. estrenarán su mixtape en el Palacio de los Deportes, tras horas de transmisión en vivo

Así es la casa donde intentaron secuestrar a Karely Ruiz: aseguran que había al menos 7 encapuchados

Reportan intento de secuestro y robo a Karely Ruiz en Nuevo León: esto sabemos

Karime Pindter deslumbra con lujoso vestido que solo había portado Kim Kardashian en ‘Solo Las Más 2′

Cynthia Klitbo explota contra la suciedad en LCDLFM 2026: “He sacado papeles de baño usados de la regadera”

DEPORTES

Polémica en Santo Domingo 2026: Liga Nacional GT se disculpa con Cecilia Lee por publicación discriminatoria

Polémica en Santo Domingo 2026: Liga Nacional GT se disculpa con Cecilia Lee por publicación discriminatoria

Cruz Azul lanza primera oferta por César Montes: cómo va la negociación

México logra el 1-2 en boliche dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Kenia Lechuga y Alexis López le dan a México su primera medalla de oro del día en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Hijo de Julio César Chávez habría secuestrado 13 días a su exnovia, según nuevas revelaciones: “Me querían muerta”