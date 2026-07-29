La expansión de los gobiernos de derecha en la región: cómo se conforma la nueva “ola azul” latinoamericana

La ola azul en América Latina se consolidó con gobiernos de derecha en países como Brasil, Perú, El Salvador, Ecuador, Chile y Argentina

Guardar

La “ola azul” toma forma en Latinoamérica con la llegada de nuevos gobiernos de derecha en países como Brasil, Perú, El Salvador, Ecuador, Chile y Argentina. Este fenómeno, visible en los últimos procesos electorales, involucra a figuras como Javier Milei, Jair Bolsonaro, Keiko Fujimori, Nayib Bukele, Daniel Noboa y José Antonio Kast.

Juan Negri, profesor de la Universidad Di Tella y miembro del Conversatorio Latinoamericano, sostuvo en Infobae A las Nueve que la ola azul responde tanto a ciclos democráticos como a la crisis de expectativas con los gobiernos de izquierda. El color azul, asociado históricamente a las derechas, busca posicionar un mensaje alternativo al ciclo progresista que predominó en la región a principios de siglo.

PUBLICIDAD

Negri señaló que la región experimentó anteriormente una “ola rosa” con líderes de izquierda como Néstor Kirchner, Luiz Inácio Lula da Silva, Evo Morales y Hugo Chávez. “La idea de ola azul también juega con eso”, explicó. El nuevo bloque se apoya en una retórica contraria a los valores “woke” y a las políticas de Estado expansivo, que, según Negri, muchos votantes perciben como ineficaces ante problemas como la inseguridad y la inflación.

La ola azul en América Latina se consolidó con gobiernos de derecha en países como Brasil, Perú, El Salvador, Ecuador, Chile y Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Liderazgos y dinámica regional

Javier Milei, presidente de Argentina, busca un perfil internacional activo. En este sentido Negri afirmó que Milei intenta proyectar su figura como referente intelectual y académico para la derecha regional. “Milei realmente sueña con una pospresidencia como una especie de faro”, sostuvo el especialista.

PUBLICIDAD

Para el analista, el mandatario argentino participa en asunciones y actos en otros países con el objetivo de fortalecer la articulación regional y legitimar a los nuevos líderes de derecha.

Negri identificó un “equipo seleccionado” de líderes que incluye a Bolsonaro, Fujimori, Bukele, Noboa y Kast, junto a Avelardo de la Priela en Colombia. Explicó que la articulación regional se concreta en acciones y apoyos simbólicos, como visitas y mensajes públicos de respaldo. Milei, por ejemplo, acompañó a Keiko Fujimori en su asunción en Lima y expresó apoyos a otros mandatarios.

El papel de Estados Unidos aparece como un factor relevante. Negri indicó que el gobierno de ese país emite señales claras hacia la región y que figuras como Donald Trump manifiestan abiertamente su preferencia por determinados candidatos latinoamericanos.

PUBLICIDAD

Juan Negri sostuvo que la ola azul surgió por los ciclos democráticos y por la crisis de expectativas con los gobiernos de izquierda en la región REUTERS/Angela Ponce

Cambios políticos y demandas sociales

Negri consideró que el giro hacia la derecha en Latinoamérica responde en parte a la frustración social ante la falta de respuestas de los gobiernos progresistas. “No podemos soslayar el hecho de que efectivamente estamos en un período del orden internacional novedoso”, advirtió el politólogo. El ascenso de gobiernos de derecha coincide con demandas no resueltas en seguridad, crecimiento económico y acceso a derechos básicos.

El analista señaló que la sociedad latinoamericana muestra una baja tolerancia a la espera de soluciones. “Hay poca paciencia en un contexto donde la democracia liberal está en crisis”, explicó Negri. La falta de afiliaciones partidarias tradicionales y la volatilidad electoral contribuyen a cambios frecuentes en el signo político de los gobiernos.

PUBLICIDAD

Negri subrayó que el electorado no se radicalizó, sino que busca respuestas concretas a problemas urgentes. El caso de Nayib Bukele en El Salvador ejemplifica cómo la resolución de la inseguridad puede generar respaldo, incluso cuando se comprometen aspectos democráticos. “La demanda que él tenía la cumplió. Hay algo de la vida diaria de los salvadoreños, de no querer que los maten”, describió Negri.

La nueva derecha latinoamericana articuló un discurso contra la agenda woke y cuestionó las políticas de Estado expansivo por su respuesta a la inseguridad y la inflación (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Discursos económicos y alineamiento internacional

Negri identificó en la ola azul una mirada crítica al Estado y una preferencia por ampliar el margen de acción del sector privado. Este giro económico surge como reacción al discurso de “Estado presente” promovido por los gobiernos de izquierda. “En líneas generales, lo que vemos es cierta mirada muy crítica al Estado en general”, afirmó Negri.

PUBLICIDAD

El alineamiento internacional constituye otro eje relevante. Según el analista, los nuevos gobiernos de derecha buscan posicionarse como aliados de Estados Unidos en el marco de la disputa global con China. Negri observó un discurso civilizatorio en líderes como Milei y Bukele, que insisten en el valor de Occidente frente a amenazas externas.

El discurso antiinmigrante aparece con fuerza en algunos países, aunque su impacto varía según el contexto. Negri señaló que en Chile y Colombia la llegada de migrantes venezolanos generó tensiones sociales, mientras que en Argentina el tema no resulta central para el electorado.

Javier Milei buscó proyectarse como referente de la derecha regional mediante una agenda internacional y apoyos a líderes como Keiko Fujimori, Nayib Bukele y Daniel Noboa (Cancillería de Perú)

Estrategias de comunicación y construcción de liderazgo

Negri destacó el uso de redes sociales y medios alternativos como herramienta central en la nueva política. Milei, por ejemplo, logró llegar a provincias argentinas donde nunca realizó actos presenciales.

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo, el politólogo observó que la política contemporánea se apoya en la comunicación visual y directa, desplazando los actos tradicionales y las campañas presenciales. Las redes sociales permiten a los líderes construir relato e instalar temas en la agenda pública sin intermediación de los medios convencionales.

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

PUBLICIDAD

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.