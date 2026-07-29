Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Secretaría de Educación de Bogotá busca restringir el uso de celulares en los 412 colegios oficiales del Distrito

La iniciativa, que también abarca los recreos, busca regular el acceso a pantallas entre menores de edad

El uso de celulares, relojes inteligentes y otros dispositivos electrónicos en los colegios oficiales de Bogotá quedará restringido durante toda la jornada escolar, incluidos los recreos, según una resolución que prepara la Secretaría de Educación. La medida, que se aplicará en los 412 colegios públicos de la ciudad, busca reducir las distracciones, prevenir el ciberacoso y promover la interacción presencial entre estudiantes, diferenciando su aplicación por edades y momentos del día escolar - crédito educacion_bogota / Instagram

Guardar

La Secretaría de Educación de Bogotá avanza en la redacción de una resolución que limitará el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos en los 412 colegios oficiales de la ciudad.

La propuesta, que regirá durante toda la jornada escolar, incluidos los descansos, busca responder a la preocupación creciente por el impacto de las pantallas en la vida escolar y la convivencia diaria.

La regulación local toma relevancia en un contexto nacional marcado por la entrada en vigor del Decreto 0769 de 2026, reglamentario de la Ley 2489 de 2025, que establece directrices para entornos digitales seguros para menores.

PUBLICIDAD

La norma nacional responsabiliza tanto a plataformas tecnológicas como a colegios y familias en la protección de los niños frente a los riesgos digitales.

Un dato que motivó la decisión fue el resultado de un estudio piloto realizado en 2025 con 400 estudiantes de cinco colegios oficiales. Los jóvenes calcularon que utilizaban su teléfono seis horas diarias, pero los registros reales eran de hasta nueve horas, con un pico de consumo nocturno y predominio de redes sociales, mensajería y videojuegos. El 95% de los estudiantes encuestados reconoció dificultades para reducir ese tiempo, aunque el 76% valoró el potencial educativo del celular.

PUBLICIDAD

El plan de Bogotá se apoya en experiencias previas del sector privado. Un estudio de la Unión de Colegios Internacionales y la Universidad de Stanford reveló que el 71% de los docentes observó mejor concentración y el 52% mayor participación en clase tras limitar el uso de dispositivos.

Temas Relacionados

Colegios de BogotáUso de celularesProhibición de los celularesMenores de edadColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Oficial de más alto rango aceptó responsabilidad por las ‘chuzadas’ a Marelbys Meza en caso de Laura Sarabia: será testigo clave contra otros policías

Un juez avaló un principio de oportunidad parcial que suspendió por un año el proceso por uno de los delitos imputados al capitán de la Policía, mientras continúa la investigación por presuntas irregularidades en la obtención de órdenes de interceptación y la falsificación de documentos oficiales

Oficial de más alto rango aceptó responsabilidad por las ‘chuzadas’ a Marelbys Meza en caso de Laura Sarabia: será testigo clave contra otros policías

‘El León’ se une a la manada de ‘El Tigre’: Javier Milei, presidente de Argentina, confirmó su asistencia a la posesión de Abelardo de la Espriella

El mandatario argentino confirmó su asistencia al acto del 7 de agosto de 2026 en Cali, en una señal de sintonía con De la Espriella y junto a otros invitados internacionales ya anunciados

‘El León’ se une a la manada de ‘El Tigre’: Javier Milei, presidente de Argentina, confirmó su asistencia a la posesión de Abelardo de la Espriella

EN VIVO - Vasco da Gama vs. Independiente Medellín: partido de vuelta de los ‘play-off’ de la Copa Sudamericana 2026

El ‘Poderoso de la montaña’ dejó pasar la oportunidad de irse en ventaja en el primer partido, jugado en el estadio Atanasio Girardot, y deberá definir su clasificación a octavos de final en Río de Janeiro

EN VIVO - Vasco da Gama vs. Independiente Medellín: partido de vuelta de los ‘play-off’ de la Copa Sudamericana 2026

Gabriela Tafur respondió a las críticas tras conseguir una inversión de 5 millones de dólares para su plataforma de ‘streaming’

La abogada y exreina de belleza aseguró que la descalificación pública puede silenciar a quienes recién empiezan con un emprendimiento y pidió no cerrarles el paso a otras personas, después de la polémica por el financiamiento de su compañía

Gabriela Tafur respondió a las críticas tras conseguir una inversión de 5 millones de dólares para su plataforma de ‘streaming’

Congresista del Pacto Histórico denunció un intento de aprobar la posesión de Abelardo de la Espriella sin debate en el Congreso: “Qué cobarde”

Alfredo Mondragón criticó la ausencia de debate en el trámite de posesión del presidente electo y alertó sobre una posible vulneración del reglamento legislativo

Congresista del Pacto Histórico denunció un intento de aprobar la posesión de Abelardo de la Espriella sin debate en el Congreso: “Qué cobarde”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Atacan con explosivos y ráfagas de fusil al comandante de Policía de Puerto Santander, en zona rural de Cúcuta

Atacan con explosivos y ráfagas de fusil al comandante de Policía de Puerto Santander, en zona rural de Cúcuta

Exgeneral afirmó que todos en las Fuerzas Militares sabían sobre los ‘falsos positivos’: “Estábamos asesinando a gente inocente”

La Defensoría del Pueblo alertó por el aumento del control territorial de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Huila

Con ayuda de exmilitares vinculados a diferentes delitos, la JEP encontró más de 50 cuerpos de víctimas de desaparición forzada

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

ENTRETENIMIENTO

Gabriela Tafur respondió a las críticas tras conseguir una inversión de 5 millones de dólares para su plataforma de ‘streaming’

Gabriela Tafur respondió a las críticas tras conseguir una inversión de 5 millones de dólares para su plataforma de ‘streaming’

Alina Lozano respondió fuerte a seguidora que la criticó por el final de su matrimonio con Jim Velásquez: “A usted qué le importa”

Esta fue la concursante de ‘Masterchef Celebrity’ que sufrió fuerte quemadura y además fue castigada: delantal negro

Valentino Lázaro denunció agresión en San Andrés por su orientación sexual: “Me dijo que en la isla no aceptaban personas como yo”

Jurados de ‘MasterChef Celebrity’ le dieron fuerte regaño a los participantes: “Es inaceptable”

Deportes

EN VIVO - Vasco da Gama vs. Independiente Medellín: partido de vuelta de los ‘play-off’ de la Copa Sudamericana 2026

EN VIVO - Vasco da Gama vs. Independiente Medellín: partido de vuelta de los ‘play-off’ de la Copa Sudamericana 2026

Óscar Córdoba recordó anécdota con el ‘Tino’ Asprilla en Francia 1998 para hablar sobre el caso de Jhon Jáder Durán con Colombia: “Rompió las reglas”

Este fue el grave error arbitral que dejó por fuera al Tolima de la Copa Colombia: el juez central sancionó penalti cuando la mano fue del atacante

Así va Colombia en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 202: agenda de hoy, 29 de julio

Sebastián Villa y Jhon Jáder Durán sí estuvieron en lista de la selección Colombia para el Mundial 2026, confirmó Javier Hernández Bonnet: “Perdón acordado”