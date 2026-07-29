Secretaría de Educación de Bogotá busca restringir el uso de celulares en los 412 colegios oficiales del Distrito

El uso de celulares, relojes inteligentes y otros dispositivos electrónicos en los colegios oficiales de Bogotá quedará restringido durante toda la jornada escolar, incluidos los recreos, según una resolución que prepara la Secretaría de Educación. La medida, que se aplicará en los 412 colegios públicos de la ciudad, busca reducir las distracciones, prevenir el ciberacoso y promover la interacción presencial entre estudiantes, diferenciando su aplicación por edades y momentos del día escolar - crédito educacion_bogota / Instagram

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La Secretaría de Educación de Bogotá avanza en la redacción de una resolución que limitará el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos en los 412 colegios oficiales de la ciudad.

La propuesta, que regirá durante toda la jornada escolar, incluidos los descansos, busca responder a la preocupación creciente por el impacto de las pantallas en la vida escolar y la convivencia diaria.

La regulación local toma relevancia en un contexto nacional marcado por la entrada en vigor del Decreto 0769 de 2026, reglamentario de la Ley 2489 de 2025, que establece directrices para entornos digitales seguros para menores.

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La norma nacional responsabiliza tanto a plataformas tecnológicas como a colegios y familias en la protección de los niños frente a los riesgos digitales.

Un dato que motivó la decisión fue el resultado de un estudio piloto realizado en 2025 con 400 estudiantes de cinco colegios oficiales. Los jóvenes calcularon que utilizaban su teléfono seis horas diarias, pero los registros reales eran de hasta nueve horas, con un pico de consumo nocturno y predominio de redes sociales, mensajería y videojuegos. El 95% de los estudiantes encuestados reconoció dificultades para reducir ese tiempo, aunque el 76% valoró el potencial educativo del celular.

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El plan de Bogotá se apoya en experiencias previas del sector privado. Un estudio de la Unión de Colegios Internacionales y la Universidad de Stanford reveló que el 71% de los docentes observó mejor concentración y el 52% mayor participación en clase tras limitar el uso de dispositivos.