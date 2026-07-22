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¿Qué sigue para los clavadistas mexicanos? Fernando Platas lo explica tras Zapopan 2026

El dirigente aseguró que el torneo dejó resultados positivos tanto para la selección mayor como para el representativo juvenil

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La Copa México Zapopan 2026 concluyó con un balance positivo para la delegación nacional y para la organización del evento, aseguró Fernando Platas Álvarez, presidente de la Asociación Mexicana de Deportes Acuáticos y de la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura.

Tras la competencia celebrada en el Centro Acuático Metropolitano de Jalisco, el dirigente destacó que el torneo cumplió con su objetivo de fortalecer el proceso deportivo de los seleccionados nacionales, luego de que México cerró su participación con 10 medallas: tres de oro, cuatro de plata y tres de bronce.

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Fernando Platas destaca el trabajo conjunto y el crecimiento de los jóvenes

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El medallista olímpico atribuyó el éxito del certamen al trabajo coordinado entre las instituciones involucradas, entre ellas el CODE Jalisco, el Gobierno del Estado, el Gobierno Municipal, la CONADE, el Comité Olímpico Mexicano, además del personal operativo y los voluntarios.

“El balance debe hacerse desde varios aspectos, no únicamente en cuanto a la organización del evento. Estamos muy agradecidos con todas las instituciones y con cada una de las personas que hicieron posible esta competencia”, señaló a la CONADE.

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En el plano deportivo, Platas resaltó que el torneo permitió medir el nivel de la selección mexicana frente a algunas de las principales potencias internacionales y brindó experiencia al equipo juvenil.

“Son objetivos cumplidos por parte de la Federación y de todo el equipo de trabajo. Tanto el equipo mayor como el equipo junior tuvieron una participación importante; para los más jóvenes fue una experiencia muy valiosa y demostraron que están preparados para seguir creciendo”, afirmó.

El dirigente agregó que el rendimiento de cada atleta será evaluado de manera individual para continuar fortaleciendo el desarrollo de los clavadistas nacionales.

México ya piensa en Santo Domingo 2026 y el camino hacia Los Ángeles 2028

(Conade)
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Fernando Platas explicó que la planificación de la Federación ya está enfocada en los compromisos internacionales que marcarán el inicio del siguiente ciclo olímpico.

“Los equipos están trabajando muy duro y nosotros tenemos que estar listos para un 2027 que comenzará a repartir plazas olímpicas. Debemos seguir evaluando, planificando y tomando decisiones que beneficien el desarrollo de nuestros atletas”, comentó.

Antes de iniciar la ruta de clasificación olímpica, México afrontará los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Posteriormente disputará el selectivo para la tercera parada de la Copa del Mundo, el circuito mundial, la Final del serial, el selectivo al Campeonato Mundial, el Campeonato Mundial y los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Además, el representativo juvenil tendrá como siguiente reto el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados de World Aquatics, que se celebrará del 21 al 28 de agosto en Rijeka, Croacia.

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