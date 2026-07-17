América Latina

Detenido en Chile un miembro de un grupo radical mapuche acusado de asesinar a un trabajador de 21 años

Pedro Aladino Macheo Raimán, vinculado a la Resistencia Mapuche Lafkenche, habría disparado a Moisés Orellana tras participar en un ataque incendiario en la comuna de Cañete en 2020

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Detenido en Chile un miembro de un grupo radical mapuche acusado de asesinar a un trabajador de 21 años
A Macheo se le acusa de los delitos de homicidio, atentado incendiario, robo con violencia e infracción a la Ley de Control de Armas.

Escondido en el extremo sur de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) halló este jueves a uno de los prófugos más buscados del país: hablamos de Pedro Aladino Macheo Raimán, señalado por la justicia como uno de los asesinos de Moisés Orellana, trabajador de solo 21 años que tuvo la mala suerte de estar en el lugar y el momento equivocados, la noche del 8 de septiembre de 2020.

El crimen, que conmocionó al país, ocurrió cuando Orellana, quien había sido brigadista de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), trabajaba en una frutería y era el sostén del hogar que compartía con su madre y su hermano menor, bebía a eso de la medianoche alcohol junto a dos amigos en un camino rural apartado en el sector de Paicaví, comuna de Cañete (630 kms al sur de Santiago), al interior del Peugeot que había comprado hace pocos meses.

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De pronto, dos vehículos con individuos que habían llevado a cabo hace minutos un ataque incendiario contra tres casas pasaron a toda velocidad, y al ver el auto de Orellana, varios encapuchados se bajaron de uno de ellos conminándolo a él y a sus amigos, a los gritos, a abandonar el lugar.

En medio del revuelo se escuchó un disparo de escopeta, el que dio de lleno en la cabeza de Orellana.

- “Te lo pitiaste”, dijo uno de los agresores al que había percutado el arma.

Acto seguido, el grupo puso pies en polvorosa, mientras que sus amigos llamaron a carabineros quienes llevaron a Orellana hasta el hospital de Cañete, donde falleció pocos minutos después.

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Detenido en Chile un miembro de un grupo radical mapuche acusado de asesinar a un trabajador de 21 años
Moisés Orellana junto a su madre, de la que era su sostén.

La captura

Pedro Macheo logró huir de la justicia desde ése día hasta este jueves, cuando detectives lo apresaron en las cercanías de Puerto Riquelme (2.250 kms al sur de Santiago), específicamente en el Golfo Almirante Montt, región de Magallanes, en virtud de sendas órdenes de detención emitidas por el Juzgado de Garantía de Cañete.

El arresto se produjo durante un patrullaje de la PDI y la Armada, en el inicio de la temporada de extracción de la centolla en esa zona austral.

A Macheo se le acusa de los delitos de homicidio, atentado incendiario, robo con violencia e infracción a la Ley de Control de Armas y además, se le vincula al grupo radical Resistencia Mapuche Lafkenche (RML).

Así, fue puesto a disposición del Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales para su formalización de cargos de manera telemática ante el Juzgado de Garantía de Cañete.

Cabe señalar que el caso de Moisés Orellana ya tiene dos condenados: Carlos Palacios y Guillermo Carrera Zúñiga, sentenciados a 28 años de cárcel por los delitos de incendio reiterado (la quema de las cabañas en el sector de Paicaví) y robo con intimidación (cometido contra los amigos que acompañaban a Moisés en el vehículo), sin embargo, fueron absueltos del cargo de homicidio contra Orellana.

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ChilePedro Aladino Macheo RaimánResistencia Mapuche Lafkenche (RML)Moisés OrellanaCrimenCañeteCarlos PalaciosGuillermo Carrera Zúñiga

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