Colombia

Alcaldía confirmó los cierres, desvíos y cambios en Transmilenio por el desfile del 20 de julio en Bogotá

La conmemoración de los 216 años de la Independencia de Colombia trasladará el acto militar y policial al sur de la capital, con restricciones viales desde los ensayos previos y cambios en varios corredores para facilitar la jornada

Guardar
Google icon
Miles de personas salen cada año a acompañar el desfile y exaltar la labor de los miembros de las Fuerzas Militares - crédito Camila Díaz/Colprensa
El desfile del 20 de Julio se muda a Ciudad Bolívar y alista cierres clave en el sur de Bogotá - crédito Camila Díaz/Colprensa

Bogotá se prepara para conmemorar los 216 años de la Independencia de Colombia con el tradicional desfile militar y policial del 20 de julio, que este año tendrá un hecho inédito: por primera vez se desarrollará en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la capital.

El evento reunirá a integrantes del Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y la Policía Nacional, quienes recorrerán la avenida Villavicencio en una jornada que también implicará un amplio dispositivo de movilidad y seguridad.

Con motivo del desfile, la Secretaría Distrital de Movilidad anunció una serie de cierres viales, desvíos y modificaciones en el transporte público que comenzarán incluso antes del evento principal, debido a los ensayos y al alistamiento logístico de las tropas.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información compartida por la Alcaldía, las restricciones iniciarán desde la noche del sábado 18 de julio, cuando se llevará a cabo el ensayo general del desfile entre las 9:00 p. m. y las 3:00 a. m. del domingo 19 de julio. Posteriormente, el lunes festivo 20 de julio, los cierres permanecerán desde la medianoche hasta las 4:00 p. m. para facilitar el desarrollo del acto conmemorativo.

20 de julio - Día de la Independencia
Bogotá conmemorará los 216 años de la Independencia de Colombia con el desfile militar y policial del 20 de Julio en Ciudad Bolívar - crédito Fuerzas Militares

En esta oportunidad, el recorrido se realizará sobre la avenida Villavicencio, entre el Centro Comercial Gran Plaza El Ensueño, a la altura de la transversal 70C, y el sector de Casa Linda, cerca de la carrera 22G, convirtiendo a Ciudad Bolívar en el escenario principal de una de las ceremonias patrias más importantes del país.

PUBLICIDAD

Para garantizar el paso de las tropas, así como las labores de embarque, desembarque y formación de los uniformados, las autoridades implementarán cierres en varios corredores estratégicos del sur de Bogotá.

Entre las vías con restricciones se encuentra la calzada lenta de la avenida Boyacá, en sentido norte-sur, entre la diagonal 52 Sur y la carrera 24. También permanecerá cerrada la avenida Gaitán Cortés, entre la avenida Boyacá y la calle 68F Sur, en ambos sentidos, además de la avenida Villavicencio entre la autopista Sur y la avenida Boyacá.

Aunque habrá restricciones vehiculares, la Secretaría de Movilidad informó que se habilitarán accesos controlados para facilitar el ingreso y salida de residentes de sectores como La Coruña, Arborizadora Baja, Chircal Sur, Casa Linda y Protecho.

Para quienes viven en La Coruña y Arborizadora Alta se implementará un contraflujo de aproximadamente un kilómetro sobre la calzada sur de la avenida Gaitán Cortés, entre la calle 58A Sur y la avenida Boyacá.

La avenida Boyacá, la avenida Gaitán Cortés y la avenida Villavicencio tendrán cierres para facilitar el paso de las tropas durante el desfile en Bogotá - crédito Ejército Nacional de Colombia
La avenida Boyacá, la avenida Gaitán Cortés y la avenida Villavicencio tendrán cierres para facilitar el paso de las tropas durante el desfile en Bogotá - crédito Ejército Nacional de Colombia

Entretanto, los habitantes de Chircal Sur, Casa Linda y Protecho podrán ingresar mediante la carrera 22 con avenida Villavicencio, mientras que las transversales 20D y 20F servirán como conexión hacia Lucero Bajo, según indicó la Alcaldía.

Por otro lado, las autoridades recomendaron utilizar como corredores alternos la autopista Sur y los tramos habilitados de la avenida Boyacá para reducir los tiempos de desplazamiento durante la jornada.

El operativo también tendrá impacto sobre el sistema de transporte público, pues Transmilenio confirmó que algunas rutas alimentadoras del Portal Tunal dejarán de operar temporalmente mientras se desarrolla el desfile.

Entre ellas se encuentran las rutas 6-1 Candelaria, 6-1C Casa Linda y 6-3 Sierra Morena. Asimismo, quedarán suspendidos los recorridos de las rutas TransMiZonales H625 Potosí y H604 Santo Domingo durante los horarios establecidos.

Además, otras 34 rutas zonales modificarán temporalmente sus recorridos para evitar el área del desfile. Los desvíos contemplan el uso de corredores como la autopista Sur, la avenida Boyacá, las carreras 72 y 73, la diagonal 70 Sur, la calle 64 Sur y la diagonal 62 Sur.

TransMilenio suspenderá rutas alimentadoras del Portal Tunal y modificará 34 rutas zonales por el desfile militar en Ciudad Bolívar - crédito @TransMilenio / X
TransMilenio suspenderá rutas alimentadoras del Portal Tunal y modificará 34 rutas zonales por el desfile militar en Ciudad Bolívar - crédito @TransMilenio / X

La empresa recomendó a los usuarios consultar previamente los canales oficiales para conocer las modificaciones operativas antes de iniciar sus desplazamientos.

El recorrido del desfile podrá observarse a lo largo de la avenida Villavicencio, entre la transversal 71C, frente al Centro Comercial Gran Plaza El Ensueño, y la carrera 23C, cerca de la estación de Bomberos de Ciudad Bolívar.

Durante la ceremonia desfilarán integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, quienes exhibirán parte de sus capacidades operativas y rendirán homenaje a los 216 años del proceso de Independencia de Colombia. Como es tradicional, el evento también será transmitido en directo a través del Canal Institucional.

La seguridad estará a cargo de la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Metropolitana de Bogotá y con apoyo de las secretarías distritales de Gobierno, Seguridad y Movilidad.

Las autoridades también recordaron que el desfile coincidirá con el plan retorno del puente festivo, por lo que ese mismo lunes 20 de julio regirá la medida de pico y placa regional para el ingreso a Bogotá.

El pico y placa regional regirá el 20 de julio por el plan retorno del puente festivo - crédito Gobernación de Cundinamarca
El pico y placa regional regirá el 20 de julio por el plan retorno del puente festivo - crédito Gobernación de Cundinamarca

Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p. m. únicamente podrán ingresar vehículos con placas terminadas en número par. Posteriormente, entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m., el ingreso estará habilitado exclusivamente para automóviles con placas terminadas en número impar.

Frente a este panorama, la recomendación de las autoridades es planear los recorridos con suficiente anticipación, utilizar vías alternas y mantenerse informado sobre las novedades de movilidad para evitar contratiempos durante la celebración del Día de la Independencia.

Temas Relacionados

Desfile del 20 de JulioDesfile del 20 de Julio Bogotá20 de julio ColombiaCierres Desfile del 20 de JulioColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abelardo de la Espriella designó a Silvia Tcherassi como embajadora ad honorem de la Moda, la Creatividad y la Identidad de Colombia

La diseñadora barranquillera es una de las más reconocidas en la industria a nivel internacional, con tiendas en algunas de las cuadras más importantes de la moda en el mundo

Abelardo de la Espriella designó a Silvia Tcherassi como embajadora ad honorem de la Moda, la Creatividad y la Identidad de Colombia

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay EN VIVO: Atlético Nacional confirmó la llegada de Franco Armani

El cuadro “Verdolaga” contará con la presencia de Lucas González en el banquillo técnico, siendo su primera experiencia en uno de los equipos más grandes del país

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay EN VIVO: Atlético Nacional confirmó la llegada de Franco Armani

Sinuano Día resultados de hoy viernes 17 de julio: ganadores del último sorteo

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Sinuano Día resultados de hoy viernes 17 de julio: ganadores del último sorteo

Deportes Tolima recibió un “golazo” de la Superintendencia de Sociedades: fuerte sanción a sus directivos

La entidad impuso una millonaria sanción al presidente César Camargo y al gerente general Germán Darío Kairus por un hecho ocurrido en 2025

Deportes Tolima recibió un “golazo” de la Superintendencia de Sociedades: fuerte sanción a sus directivos

Petro aseguró que la habilitación para salud del San Juan de Dios no sería expedida por decisión de Galán: “No le haga daño a Bogotá”

El presidente saliente afirmó que la falta de dicha habilitación constituiría un enorme detrimento patrimonial

Petro aseguró que la habilitación para salud del San Juan de Dios no sería expedida por decisión de Galán: “No le haga daño a Bogotá”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Cintia Cossio explicó los motivos de su retiro de OnlyFans y cómo abordó el tema con su hijo: “No fue traumático”

Cintia Cossio explicó los motivos de su retiro de OnlyFans y cómo abordó el tema con su hijo: “No fue traumático”

Yina Calderón sorprendió al revelar si tiene planes de ser madre como su hermana Juliana Calderón: “Tan chévere”

Karol G dio más detalles de su ruptura con Feid: así describió la cantante lo que habría pasado entre los dos

J Balvin tuvo inesperado accidente con sus costosos tenis durante un concierto y el momento se hizo viral: “Esto es pa’ llorar”

Rosalía le cumplió el sueño a una fanática al revelar el sexo de su bebé durante el concierto en Bogotá: así fue el momento viral

Deportes

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay EN VIVO: Atlético Nacional confirmó la llegada de Franco Armani

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay EN VIVO: Atlético Nacional confirmó la llegada de Franco Armani

Deportes Tolima recibió un “golazo” de la Superintendencia de Sociedades: fuerte sanción a sus directivos

Cuándo vuelven a la acción los equipos colombianos en la Copa Sudamericana: Santa Fe y Medellín disputarán estos partidos

Millonarios vs. Colo-Colo de Chile: hora y dónde ver el partido amistoso que celebra los 80 años del cuadro azul

Etapa 13 del Tour de Francia: el colombiano Harold Tejada llegó segundo en la carrera, y Egan Bernal bajó una casilla en la general