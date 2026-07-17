Alcaldía confirmó los cierres, desvíos y cambios en Transmilenio por el desfile del 20 de julio en Bogotá

El desfile del 20 de Julio se muda a Ciudad Bolívar y alista cierres clave en el sur de Bogotá - crédito Camila Díaz/Colprensa

Bogotá se prepara para conmemorar los 216 años de la Independencia de Colombia con el tradicional desfile militar y policial del 20 de julio, que este año tendrá un hecho inédito: por primera vez se desarrollará en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la capital.

El evento reunirá a integrantes del Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y la Policía Nacional, quienes recorrerán la avenida Villavicencio en una jornada que también implicará un amplio dispositivo de movilidad y seguridad.

Con motivo del desfile, la Secretaría Distrital de Movilidad anunció una serie de cierres viales, desvíos y modificaciones en el transporte público que comenzarán incluso antes del evento principal, debido a los ensayos y al alistamiento logístico de las tropas.

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De acuerdo con la información compartida por la Alcaldía, las restricciones iniciarán desde la noche del sábado 18 de julio, cuando se llevará a cabo el ensayo general del desfile entre las 9:00 p. m. y las 3:00 a. m. del domingo 19 de julio. Posteriormente, el lunes festivo 20 de julio, los cierres permanecerán desde la medianoche hasta las 4:00 p. m. para facilitar el desarrollo del acto conmemorativo.

Bogotá conmemorará los 216 años de la Independencia de Colombia con el desfile militar y policial del 20 de Julio en Ciudad Bolívar - crédito Fuerzas Militares

En esta oportunidad, el recorrido se realizará sobre la avenida Villavicencio, entre el Centro Comercial Gran Plaza El Ensueño, a la altura de la transversal 70C, y el sector de Casa Linda, cerca de la carrera 22G, convirtiendo a Ciudad Bolívar en el escenario principal de una de las ceremonias patrias más importantes del país.

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Para garantizar el paso de las tropas, así como las labores de embarque, desembarque y formación de los uniformados, las autoridades implementarán cierres en varios corredores estratégicos del sur de Bogotá.

Entre las vías con restricciones se encuentra la calzada lenta de la avenida Boyacá, en sentido norte-sur, entre la diagonal 52 Sur y la carrera 24. También permanecerá cerrada la avenida Gaitán Cortés, entre la avenida Boyacá y la calle 68F Sur, en ambos sentidos, además de la avenida Villavicencio entre la autopista Sur y la avenida Boyacá.

Aunque habrá restricciones vehiculares, la Secretaría de Movilidad informó que se habilitarán accesos controlados para facilitar el ingreso y salida de residentes de sectores como La Coruña, Arborizadora Baja, Chircal Sur, Casa Linda y Protecho.

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Para quienes viven en La Coruña y Arborizadora Alta se implementará un contraflujo de aproximadamente un kilómetro sobre la calzada sur de la avenida Gaitán Cortés, entre la calle 58A Sur y la avenida Boyacá.

La avenida Boyacá, la avenida Gaitán Cortés y la avenida Villavicencio tendrán cierres para facilitar el paso de las tropas durante el desfile en Bogotá - crédito Ejército Nacional de Colombia

Entretanto, los habitantes de Chircal Sur, Casa Linda y Protecho podrán ingresar mediante la carrera 22 con avenida Villavicencio, mientras que las transversales 20D y 20F servirán como conexión hacia Lucero Bajo, según indicó la Alcaldía.

Por otro lado, las autoridades recomendaron utilizar como corredores alternos la autopista Sur y los tramos habilitados de la avenida Boyacá para reducir los tiempos de desplazamiento durante la jornada.

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El operativo también tendrá impacto sobre el sistema de transporte público, pues Transmilenio confirmó que algunas rutas alimentadoras del Portal Tunal dejarán de operar temporalmente mientras se desarrolla el desfile.

Entre ellas se encuentran las rutas 6-1 Candelaria, 6-1C Casa Linda y 6-3 Sierra Morena. Asimismo, quedarán suspendidos los recorridos de las rutas TransMiZonales H625 Potosí y H604 Santo Domingo durante los horarios establecidos.

Además, otras 34 rutas zonales modificarán temporalmente sus recorridos para evitar el área del desfile. Los desvíos contemplan el uso de corredores como la autopista Sur, la avenida Boyacá, las carreras 72 y 73, la diagonal 70 Sur, la calle 64 Sur y la diagonal 62 Sur.

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TransMilenio suspenderá rutas alimentadoras del Portal Tunal y modificará 34 rutas zonales por el desfile militar en Ciudad Bolívar - crédito @TransMilenio / X

La empresa recomendó a los usuarios consultar previamente los canales oficiales para conocer las modificaciones operativas antes de iniciar sus desplazamientos.

El recorrido del desfile podrá observarse a lo largo de la avenida Villavicencio, entre la transversal 71C, frente al Centro Comercial Gran Plaza El Ensueño, y la carrera 23C, cerca de la estación de Bomberos de Ciudad Bolívar.

Durante la ceremonia desfilarán integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, quienes exhibirán parte de sus capacidades operativas y rendirán homenaje a los 216 años del proceso de Independencia de Colombia. Como es tradicional, el evento también será transmitido en directo a través del Canal Institucional.

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La seguridad estará a cargo de la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Metropolitana de Bogotá y con apoyo de las secretarías distritales de Gobierno, Seguridad y Movilidad.

Las autoridades también recordaron que el desfile coincidirá con el plan retorno del puente festivo, por lo que ese mismo lunes 20 de julio regirá la medida de pico y placa regional para el ingreso a Bogotá.

El pico y placa regional regirá el 20 de julio por el plan retorno del puente festivo - crédito Gobernación de Cundinamarca

Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p. m. únicamente podrán ingresar vehículos con placas terminadas en número par. Posteriormente, entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m., el ingreso estará habilitado exclusivamente para automóviles con placas terminadas en número impar.

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Frente a este panorama, la recomendación de las autoridades es planear los recorridos con suficiente anticipación, utilizar vías alternas y mantenerse informado sobre las novedades de movilidad para evitar contratiempos durante la celebración del Día de la Independencia.