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¿Quién era Mauro Menéndez, el hijo mayor de Aylín Mujica?

Este 17 de julio, Telemundo confirmó la muerte del joven a través de su programación

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mauro menendez -México- 17 julio
(Instagram)

El nombre de Mauro Menéndez se asocia tanto al mundo del espectáculo como a la vida personal de Aylín Mujica, una actriz que desde niña soñaba con la maternidad. La historia de su primogénito combina arte, música y una visión global que lo distingue en la escena electrónica internacional.

Muere Mauro Menéndez

Este 17 de julio, diversos medios reportaron el fallecimiento de Mauro Menéndez, hijo mayor de Aylín Mujica. Aunque hasta el momento la familia no ha emitido un comunicado oficial, Telemundo confirmó la noticia.

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“Aylín es una apreciada integrante de nuestra familia Telemundo y la acompañamos en este momento con todo nuestro cariño, apoyo y oraciones", dijeron los presentadores.

La noticia, difundida inicialmente por Mandy Fridmann en Las top news, indica que la causa sería una complicación respiratoria, pero hasta el cierre de esta nota no existe confirmación formal del entorno de Mujica.

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“El joven estaba con neumonía y su madre le habría pedido que no viajara, que se cuidara. Sin embargo, fue igual", escribió.

aylin mujica y mauro -mexico 17 julio
(Instagram)

La actriz habría recibido el reporte mientras grababa en Colombia para Telemundo. En redes sociales y medios, figuras públicas insisten en esperar una postura oficial antes de difundir cualquier conclusión.

“Amaba los bebés”: el sueño temprano de maternidad de Aylín Mujica

Desde muy joven, Aylín Mujica tenía claro su deseo de ser madre:

“A los 13 años yo cuidaba a los bebés de las vecinas. Llegaba una señora a visitar a mi abuelita, porque a mí me criaron mis abuelos, y yo decía ‘yo cuido al bebé’. Amaba los bebés”, relató la actriz en una antigua entrevista con Cora Nelda González antes de su participación en La casa de los famosos.

De su primer matrimonio con el artista Osamu Menéndez fue donde nació Mauro.

Aylín Mujica mantuvo una relación con el influencer Rey Grupero, pero al finalizar ella decidió no recordarlo, hecho que quedó claro cuando abandonó un foro de TV por un tema relacionado con él
Aylín Mujica se fue del foro de TV tras cuestionamientos sobre Rey Grupero Foto: Cuartoscuro

Mauro Menéndez: productor y DJ con proyección internacional

Nacido cuando Aylín Mujica tenía 19 años, Mauro Menéndez creció en un entorno artístico y multicultural. Desde pequeño, Mujica se dedicó a su hijo, y él pronto encontró inspiración en la música.

Bajo el nombre artístico MAAHEZ, Mauro ha construido una carrera global en la música electrónica, fusionando géneros como indie dance, house y tech house.

Mauro Menéndez -México- 17 julio
Reportes señalan que Mauro habría fallecido este 17 de julio (Instagram)

Su propuesta se distingue por el uso de percusión multicultural, ritmos hipnóticos y texturas sensuales, influida tanto por la cultura del groove latino como por la estética underground europea.

MAAHEZ ha pisado escenarios de ciudades clave como Miami, Tulum e Ibiza, consolidando su presencia en la vida nocturna internacional.

Además, es creador del concepto TEMPLOZ, eventos que buscan ofrecer una experiencia inmersiva y exclusiva, donde la atmósfera y la comunidad son parte del espectáculo.

En palabras de su sitio oficial:

“Cada espectáculo es intencional: el calor, la densidad, el movimiento y la atmósfera se diseñan para crear un mundo único en la pista de baile”.

Mauro Menéndez -México- 17 julio
Reportes señalan que Mauro habría fallecido este 17 de julio (Instagram)

MAAHEZ ha colaborado con artistas reconocidos, como DVBBS, Good Times Ahead, Jenn Morel y San Pacho, y ha sido nominado al Latin Grammy.

Osamu Menéndez: la raíz musical de Mauro

El talento artístico de Mauro Menéndez tiene raíces familiares. Su padre, Osamu Menéndez, es un músico cubano con trayectoria internacional, conocido por fusionar géneros y experimentar con sonidos contemporáneos y tradicionales.

Esta influencia marcó desde temprano el desarrollo musical de Mauro, quien ha reconocido la importancia de crecer en una familia donde la música era parte del día a día.

Mauro Menéndez -México- 17 julio
Reportes señalan que Mauro, hijo de Osamu, habría fallecido este 17 de julio (Instagram)

El matrimonio entre Aylín y Osamu fue breve, pero dejó una huella en la vida de ambos y sobre todo en el crecimiento de Mauro. Mujica ha recordado en entrevistas que, pese a la juventud y la rapidez de esa etapa, la experiencia de tener a su primer hijo la transformó radicalmente.

Familia, prioridades y legado

Aylín Mujica tuvo a su segundo hijo, Alejandro Gavira, en 2000, producto de su relación con el productor de televisión Alejandro Gavira. Tras casi once años juntos, Mujica priorizó a sus hijos y su carrera, mudándose a Miami para vivir con más tranquilidad.

Hoy, Mauro Menéndez es recordado como un artista innovador, un creador de ambientes y un referente de la música electrónica. Su historia está marcada por la búsqueda de identidad, la fusión de raíces y la proyección internacional de su talento.

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