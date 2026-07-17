Chile: Kast aseguró que confía en que su Plan de Reconstrucción será aprobado la próxima semana

Aquellos parlamentarios de oposición que recurran al Tribunal Constitucional (TC), “están en su derecho”, señaló el mandatario.

La tarde de este jueves, mientras constataba en terreno los estragos producidos por el temporal que afecta a la mayor parte del país, el presidente José Antonio Kast se refirió al Proyecto de Reconstrucción Nacional, batería de más de 40 leyes que la madrugada del miércoles fue aprobada en general por el Senado en una maratónica sesión con 26 votos a favor, 23 en contra y 1 abstención.

Aunque desde la oposición ya aseguraron que recurrirán al Tribunal Constitucional (TC) en varios capítulos del proyecto, el mandatario se mostró optimista y aseguró que su gobierno espera que la también llamada “Ley Miscelánea” sea aprobada “por un margen mayor” en la Cámara de Diputados, a la que volverá este lunes para su tercer y último trámite legislativo.

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“Entendemos que hay diferencias políticas en el tema tributario (...) La ciudadanía tomó una decisión cuando nos eligió como gobierno y hemos señalado que ojalá las votaciones fueran más amplias (pero), aunque sea por un voto, vamos a seguir avanzando”, aseguró Kast.

“Nosotros estamos convencidos que esta reforma, en temas tributarios, en temas de inversión, en temas de regulación ambiental, va a colaborar a que haya más inversión en Chile”, agregó.

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La Cámara de Diputados ya aprobó por amplía mayoría el proyecto de ley en su primer trámite constitucional en mayo.

La oposición y el TC

A renglón seguido, Kast afirmó que su gobierno espera que el Plan de Reconstrucción Nacional “sea aprobado en la Cámara de Diputados por un margen mayor. Y esperamos que, si hay parlamentarios que en su legítimo derecho lleven alguna presentación al Tribunal Constitucional (TC), eso se pueda resolver de manera rápida y oportuna”.

“No creemos que haya ningún aspecto de la reforma que tenga algún vicio de constitucionalidad, pero está dentro de las reglas constitucionales y los parlamentarios que así lo planteen pueden recurrir al TC”, afirmó.

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El mandatario recordó que algo parecido sucedió cuando se aprobó la ley de Escuelas Protegidas, a principios de junio pasado, y valoró que tras su promulgación ahora “hay una posibilidad mayor de control de mochilas en las escuelas, hay una posibilidad de identificar a alumnos que antes se cubrían el rostro, hay más autoridad para los profesores”.

Al cierre, Kast hizo un llamado a los diputados a que vean “lo que es tener un millón de personas sin trabajo, que veamos lo que es tener casi 2 millones de personas en la informalidad. Yo confío en la articulación que se está realizando a través del ministro José García, el biministro Claudio Alvarado y (el ministro de Hacienda), Jorge Quiroz, siga avanzando y tengamos el apoyo amplio de todos los parlamentarios esta próxima semana”, remató.

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