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¿Qué responsabilidad tiene Gertz Manero en la detención de “El Mayo”? Sheinbaum asegura que el caso corresponde a la FGR

El gobierno federal volvió a cuestionar la versión estadounidense sobre la captura de los líderes del Cártel de Sinaloa; la FGR mantiene abiertas las investigaciones del caso

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante 'La Mañanera' de este jueves 16 de julio. (Crédito: Gobierno de México)
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante 'La Mañanera' de este jueves 16 de julio. (Crédito: Gobierno de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar si existe alguna responsabilidad del exfiscal Alejandro Gertz Manero en las investigaciones relacionadas con el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, después de que la dependencia confirmó la identidad del piloto que condujo la aeronave utilizada en la operación.

Durante ‘La Mañanera’ de este jueves 16 de abril, la mandataria señaló que la fiscalía debe revisar las actuaciones del caso y establecer si existe algún problema relacionado con la investigación.

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“La fiscalía dio ayer lo que ocurrió, tal como ocurrió. Si hay alguna responsabilidad lo tiene que determinar la propia fiscalía”, declaró.

Sheinbaum explicó que, de acuerdo con la información difundida por la FGR, la persona identificada como piloto fue interrogada después de su detención dentro del marco jurídico correspondiente y en ese momento negó pertenecer a algún grupo delictivo.

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“Esta persona fue interrogada dentro del marco jurídico. Dijo no pertenecer a ningún grupo delictivo, de acuerdo con lo que dice la fiscalía”, sostuvo.

La presidenta agregó que existen grabaciones y otros elementos dentro de la carpeta de investigación que pueden ser revisados, además de que existe la posibilidad de solicitar una nueva declaración mediante los mecanismos de asistencia jurídica entre México y Estados Unidos.

El Jando, El Mayo con ojos ocultos, avión, bandera de Estados Unidos ondulante y ondas de registro de voz.
La Fiscalía General de la República confirmó que El Jando, de Los Chapitos, fue el piloto que llevó a El Mayo Zambada a EEUU. (SSPC/Gobierno de México)(Imagen Ilustrativa Infobae)

Sheinbaum cuestiona versión de Estados Unidos sobre la captura

Además del papel del piloto, Sheinbaum afirmó que el punto central del caso es determinar si existió participación del gobierno estadounidense en la entrega de Zambada García y Joaquín Guzmán López a Estados Unidos.

“El elemento central es si hubo participación del gobierno de Estados Unidos en la entrega de estos dos presuntos delincuentes a Estados Unidos”, señaló.

La mandataria recordó que, tras el traslado, autoridades estadounidenses informaron que no habían intervenido en la operación.

Explicó que esa versión fue comunicada en su momento por funcionarios estadounidenses y que integrantes de la FGR realizaron revisiones al avión para conocer las circunstancias del traslado.

Sin embargo, afirmó que surgieron dudas después de que la aeronave relacionada con el caso fue mostrada como parte de un operativo del FBI durante una feria.

“Al mostrar el avión como parte de un operativo del FBI en una feria, pues hay una contradicción, ese es el tema central”, declaró.

FGR identificó al piloto de la aeronave

La postura de Sheinbaum ocurrió después de que la FGR informó que Mauro Alberto “N”, alias “El Jando”, fue identificado como el piloto de la aeronave que trasladó a Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán López hacia Estados Unidos el 25 de julio de 2024.

De acuerdo con la fiscalía, la identificación se logró mediante análisis periciales que encontraron coincidencias de voz y huellas dactilares entre el detenido y la persona que estuvo al mando del avión.

La dependencia indicó que Mauro Alberto “N” fue detenido el 8 de febrero de 2025 en Jesús María, Culiacán, Sinaloa, durante un operativo en el que integrantes de un grupo criminal atacaron a elementos del Ejército y la Guardia Nacional. En esa acción murió un elemento militar y cinco más resultaron heridos.

Tras su captura, el detenido se identificó con otro nombre, pero las pruebas periciales realizadas posteriormente permitieron establecer su verdadera identidad.

“El Jando”, presunto integrante de Los Chapitos

La FGR identificó a Mauro Alberto “N” como un presunto integrante de la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa, y señaló que tenía un nivel relevante dentro de esa organización criminal.

Después de su detención, fue vinculado a proceso por diversos delitos y en agosto de 2025 fue entregado a Estados Unidos junto con otros 25 presuntos integrantes de organizaciones criminales.

La fiscalía precisó que esa entrega no extinguió las investigaciones relacionadas con el traslado de Zambada García y Guzmán López, por lo que mantiene bajo resguardo grabaciones, peritajes, entrevistas y otros datos integrados en las carpetas de investigación.

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