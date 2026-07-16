Asesinan a Josué Martínez Contreras en Puebla: era maestro y director de Noticias San Martín Texmelucan

Josué Martínez Contreras fue asesinado a balazos cuando se encontraba cerca de su domicilio en San Lucas Atoyatenco, Puebla. (Redes sociales)

El asesinato de Josué Martínez Contreras ha generado consternación en San Martín Texmelucan, Puebla, donde era ampliamente conocido por su labor como maestro, periodista, abogado y promotor de iniciativas sociales.

La mañana de este jueves, el comunicador fue asesinado en un aparente ataque directo cuando se encontraba a unos metros de su domicilio, en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco. El crimen movilizó a corporaciones de seguridad y provocó muestras de solidaridad por parte de autoridades municipales y habitantes de la región.

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Martínez Contreras tenía 39 años y dirigía el medio digital Noticias San Martín Texmelucan, desde donde difundía información local y daba seguimiento a temas de interés para la comunidad.

Así ocurrió el ataque

De acuerdo con los primeros reportes policiales, la agresión ocurrió poco después de las 8:00 horas sobre la calle Leona Vicario, entre General Ignacio Zaragoza y Benito Juárez, en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco.

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Las investigaciones preliminares indican que dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta interceptaron a Josué Martínez y realizaron alrededor de seis disparos en su contra antes de escapar a gran velocidad.

Las autoridades investigan el ataque armado perpetrado por dos hombres que, según los primeros reportes, escaparon en motocicleta. (Redes Sociales)

Uno de los momentos más dramáticos ocurrió inmediatamente después del ataque, cuando el hijo de la víctima, un adolescente de 13 años, llamó al número de emergencias 911 para solicitar ayuda al informar que su padre había sido baleado y permanecía herido.

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Vecinos también reportaron haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego y observaron cómo la motocicleta en la que viajaban los agresores abandonó la zona.

Al salir de sus viviendas encontraron a Josué Martínez tendido sobre la vía pública con heridas de bala en el abdomen y los costados.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal de San Martín Texmelucan, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

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Los primeros reportes señalan que presentaba tres impactos de bala en el tórax.

Una infografía detalla el asesinato de Josué Martínez, periodista, maestro y activista, y su trayectoria en San Martín Texmelucan, Puebla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Maestro, abogado y director de un medio local

Además de su labor periodística, Josué Martínez desarrolló una trayectoria en distintos ámbitos profesionales y sociales.

Era maestro, recientemente había concluido la Licenciatura en Derecho y administraba la página Noticias Texmelucan, plataforma digital dedicada a informar sobre los acontecimientos más relevantes de la región.

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El pasado 30 de mayo, el propio Josué compartió en sus redes sociales que había terminado sus estudios en Derecho, un logro personal que celebró con familiares y amigos.

Su actividad no se limitaba a la comunicación. También fue fundador de la asociación CRE-Arte, impulsó diversas causas sociales y era conocido entre sus allegados con el sobrenombre de “El Jaguar”.

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Asimismo, participó en campañas políticas del entonces candidato independiente a la presidencia municipal de San Martín Texmelucan, Filemón Ramírez.

Gracias a su presencia en redes sociales y a su trabajo informativo, Josué Martínez se había convertido en una figura conocida en la región, donde difundía noticias sobre seguridad, política y acontecimientos locales.

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Autoridades lamentan el asesinato

Tras confirmarse el homicidio, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan expresó sus condolencias por la muerte del comunicador y lamentó los hechos ocurridos en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco.

Mientras tanto, la Fiscalía y las corporaciones de seguridad iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el móvil del crimen, identificar a los responsables y determinar si el asesinato estuvo relacionado con alguna de las actividades profesionales de la víctima o con otra línea de investigación.

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Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.

El caso ha generado indignación entre habitantes de San Martín Texmelucan, quienes recordaron a Josué Martínez como un profesionista comprometido con la educación, el periodismo local y el apoyo a distintas causas comunitarias.

Su asesinato se suma a la lista de agresiones contra personas vinculadas con la comunicación en México, un fenómeno que continúa siendo motivo de preocupación para organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.