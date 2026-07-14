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Homicidio doloso en México baja 48% en junio: ocho estados concentran más de la mitad de los casos

Junio de 2026 tuvo la mitad o casi la mitad de homicidios que septiembre de 2024

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En la conferencia en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se presentaron los índices de seguridad en México, en los cuales se presentaron índices menores en diversos rubros.

En su mensaje inicial de la Mañanera de este 14 de julio, la titular del Ejecutivo federal destacó las 41 vidas que se salvaron cada día.

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“Les adelanto que entre septiembre de 2024 y junio de 2026, la reducción en homicidio doloso es de 48 por ciento, eso significa que cada día del mes de junio hubo 41 homicidios menos que en septiembre de 2024, prácticamente la mitad.

“Es decir, junio de 2026 tuvo casi la mitad de homicidios que septiembre de 2024, más allá del número representa vidas salvadas, representa vidas que no se perdieron, 41 vidas salvadas o que no fallecieron de junio de 2026 frente a septiembre de 2024”, dijo Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

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En conferencia matutina Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio detalles de la incidencia delictiva que tuvo diminución en diversos tipos de delitos Foto: Captuta de pantalla transmisión de Youtube
En conferencia matutina Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio detalles de la incidencia delictiva que tuvo diminución en diversos tipos de delitos Foto: Captuta de pantalla transmisión de Youtube

También comentó que los delitos de alto impacto mostraron un descenso en la comparativa.

Destacando que “junio de 2026 tuvo la mitad o casi la mitad de homicidios que septiembre de 2024″.

Por su parte Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que hasta junio de 2026, con información de las 32 fiscalías estatales del país y a 21 meses de la actual administración, se vio la tendencia de homicidios dolosos de forma mensual de septiembre de 2024 a septiembre de 2026, en la que se observó una disminución de un 48% del primedio diario.

Se registraron 86.9 homicidios en promedio. En mes que conluyó, cerró con un promedio de 45.4 homicidios en promedio, lo que lo ubica como el mes más bajo hasta el momento en este periodo.

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Foto: Captura de pantalla transmisión de Youtube Claudia Sheinbaum
Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Foto: Captura de pantalla transmisión de Youtube Claudia Sheinbaum

De acuerdo con la mandataria, los delitos de alto impacto de 2024 a 2026 presentan una reducción.

Se mostró el promedio de homocidio doloso a nivel nacional bajó hasta 45.4.

Respecto al promedio diario de homicidio doloso a nivel nacional de septiembre de 2025 (86.9) en comparación a junio de 2026 (45.4) hubo una reduccióin de 41 homicidios dolosos diarios.

Homicidio doloso por entidad federativa: 1er semestre de 2026

Ocho entidades federativas concentran el 54% de los homicidios dolosos registrados en México durante el primer semestre de 2026, lo que equivale a 4,835 casos. El promedio nacional es de 280.88 homicidios dolosos por entidad.

Entidades con mayor incidencia

Las ocho entidades con mayor número de homicidios dolosos son:

  • Guanajuato: 1,368 casos (15.3%)
  • Baja California: 793 casos (8.8%)
  • Jalisco: 741 casos (8.3%)
  • Estado de México: 633 casos (7.1%)
  • Guerrero: 590 casos (6.6%)
  • Veracruz: 509 casos (5.7%)
  • Chihuahua: 493 casos (5.5%)
  • Ciudad de México: 429 casos (4.8%)

Estas entidades superan el promedio nacional y representan más de la mitad de los casos en el país.

Entidades con menor incidencia

Entre las entidades con menor número de homicidios dolosos destacan:

  • Durango: 29 casos (0.3%)
  • San Luis Potosí: 29 casos (0.3%)
  • Baja California Sur: 27 casos (0.3%)
  • Yucatán: 15 casos (0.2%)
  • Zacatecas: 59 casos (0.7%)

Estas cifras muestran una marcada concentración de la violencia letal en ciertas regiones del país durante el periodo analizado.

Sí al desarme, sí a la paz: suma más de 11 mil armas recolectadas

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, presentó los avances del programa Si al desarme, sí a la paz que en un periodo del 1 de octubre de 2024 al 9 de julio de 2026 ha recolectado 11 mil 689 armas de fuego y ha intercambiado 12 mil 124 juguetes bélicos por didácticos.

Rodríguez recordó que el pasado jueves, en el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, la presidenta encabezó la recolección de armas en la Basílica de Guadalupe.

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