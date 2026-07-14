Colombia

Contraloría le dio la razón ‘parcial’ a Angie Rodríguez por denuncias contra Carlos Carrillo: revelan veredicto sobre su gestión en Fondo Adaptación

El informe detalló obstáculos administrativos, recálculo de recursos y detectó efectos en la credibilidad regional tras las denuncias de la actual gerente del fondo

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La baja ejecución de proyectos en La Mojana genera malestar entre líderes locales y comunidades afectadas por inundaciones - crédito Catalina Olaya/Colprensa/Presidencia/
La baja ejecución de proyectos en La Mojana genera malestar entre líderes locales y comunidades afectadas por inundaciones - crédito Catalina Olaya/Colprensa/Presidencia/

Han pasado siete meses desde que la gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, protagonizó un escándalo en el Gobierno nacional al denunciar una serie de irregularidades en la entidad que heredó del hasta hace poco director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd) Carlos Carrillo.

En aquel momento, el enfrentamiento entre funcionarios fue catalogado como ‘fuego amigo’ en el Ejecutivo y, entre otras, como una venganza personal de Rodríguez hacia Carrillo. Sin embargo, tras medio año de denuncias e investigaciones, finalmente se conoció el veredicto que dio la Contraloría General de la República sobre las presuntas irregularidades en la gestión de Carrillo.

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Según el documento revelado por la revista Cambio, el ente de control confirmó baja ejecución en proyectos de La Mojana y hallazgos administrativos y disciplinarios, pero descartó que se hubiera concretado el riesgo de devolver $378.000 millones al Ministerio de Hacienda.

La Contraloría General de la República concluyó que las denuncias de Rodríguez tenían sustento en puntos centrales, en especial por la ejecución de 0,82% del presupuesto de 2025 en La Mojana y por deficiencias en la supervisión de la ruta del arroz. También estableció que el riesgo de reintegro de $378.000 millones no se materializó y confirmó una indagación preliminar por el cambio de sede del Fondo Adaptación.

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Rodríguez denunció en diciembre varias presuntas irregularidades después de asumir como gerente encargada el 4 de noviembre de 2025. Luego fue designada en propiedad el 14 de enero de 2026.

Carrillo dirigió el Fondo Adaptación entre julio de 2024 y septiembre de 2025. La revisión del organismo de control se concentró en los señalamientos sobre esa administración.

Lo que halló la Contraloría en La Mojana

El principal hallazgo se concentró en La Mojana, donde el Fondo Adaptación tenía destinados $1,1 billones para el proyecto Reducción de la Vulnerabilidad Fiscal ante Desastres y Riesgos Climáticos entre 2024 y 2026. El mayor rubro correspondía a 2025, con $568.453 millones.

De ese monto, durante 2025 solo se ejecutó el 0,82%, equivalente a $4.650.017.713. La Contraloría concluyó que esa cifra reflejó una baja ejecución física y financiera del proyecto, según el documento revelado por Cambio.

El organismo también relacionó ese resultado con la licitación desierta de diciembre de 2024 para contratar los estudios y diseños. Según su evaluación, esa decisión afectó de forma directa la meta de intervención integral en La Mojana.

La Contraloría señaló además que, tras analizar ese proceso fallido, en julio de 2025 recalculó los recursos requeridos para el proyecto de dinámicas hídricas. El valor pasó de $104.365 millones a $808.168 millones, según reveló Cambio.

Además, determinó que el 99% de los recursos del presupuesto de 2025 quedó en reserva. Ese punto fue catalogado como hallazgo administrativo.

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