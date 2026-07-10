El Supremo de Brasil bloqueó el patrimonio del líder del partido de Bolsonaro

Jair Bolsonaro y Valdemar Costa Neto durante un encuentro con medios de comunicación en un restaurante de Brasilia, Brasil, el 12 de marzo de 2025. (REUTERS/Adriano Machado)

El Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó este viernes el bloqueo de bienes de Valdemar Costa Neto, titular del Partido Liberal (PL), la formación del exmandatario Jair Bolsonaro. La decisión se produce a menos de tres meses de las elecciones presidenciales.

La medida, dictada por el juez Flávio Dino, se sustenta en investigaciones de la Policía Federal que apuntan a una red dedicada a la malversación de fondos provenientes de enmiendas parlamentarias. El dirigente habría utilizado a funcionarios de la Cámara de Diputados para desviar a su favor partidas del presupuesto oficial reservadas para proyectos específicos de los legisladores.

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El congelamiento patrimonial asciende a 119 millones de reales (unos 23 millones de dólares). Junto a esa disposición, Dino instó al titular de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, a presentar en los próximos diez días todos los documentos que habilitaron las transferencias cuestionadas.

Costa Neto ejerce una influencia determinante sobre la bancada del PL, la más numerosa del Congreso brasileño. Es además pieza clave para la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), cuyo padre ocupa la presidencia de honor de la agrupación.

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Flávio Bolsonaro respaldó a Costa Neto, denunció una persecución contra opositores y el caso agravó la interna del PL con Michelle Bolsonaro en plena campaña. (AP Foto/Luis Nova, Archivo)

En un comunicado, los abogados del político rechazaron cualquier vínculo con un esquema criminal e insistieron en su “inocencia”. Señalaron que las medidas cautelares fueron impuestas pese a que la propia Fiscalía se había pronunciado en contra, y las calificaron de basadas en “suposiciones, sin demostraciones individuales de dolo, fraude, desvío de finalidad o participación consciente en cualquier crimen”.

La defensa lamentó además la “exposición pública prematura” de una investigación en etapas iniciales, en un período de “especial sensibilidad institucional y electoral”.

Flávio Bolsonaro respaldó públicamente a Costa Neto mediante una publicación en redes sociales. Calificó de “lamentable” el operativo y acusó a la Policía Federal de actuar “selectivamente” contra opositores del gobierno. “Esta persecución debe cesar”, escribió.

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En esa misma línea, contrastó ese accionar con la falta de recursos que la fuerza dice tener para investigar a Lulinha, hijo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Defendió los vínculos del titular del PL con los legisladores como algo “natural”.

El episodio se produce además en un momento de turbulencia interna: Costa Neto había asumido un rol de mediador en la disputa entre Flávio y su madrastra Michelle Bolsonaro, esposa del exmandatario, una fractura que tensiona al partido en plena campaña.

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(Con información de EFE y O GLOBO)