América Latina

El sistema eléctrico nacional de Cuba colapsa y provoca un segundo apagón total en menos de una semana

La desconexión completa de la red ocurrió a las 16:30, según la Unión Eléctrica, y elevó a cuatro los cortes generalizados de 2026, en un patrón que ya suma nueve desde 2024

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Vehículos circulan por una calle oscura mientras la red eléctrica nacional de Cuba colapsaba al mediodía, dejando a unos 10 millones de personas sin electricidad, en La Habana, Cuba, 6 de julio de 2026. REUTERS/Norlys Pérez
Vehículos circulan por una calle oscura mientras la red eléctrica nacional de Cuba colapsaba al mediodía, dejando a unos 10 millones de personas sin electricidad, en La Habana, Cuba, 6 de julio de 2026. REUTERS/Norlys Pérez

Cuba registró este viernes su segundo apagón nacional en menos de una semana, con una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional a las 16:30 hora local (20:30 GMT), según confirmó la estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) en X. Es el cuarto corte generalizado en lo que va de 2026 y el noveno desde finales de 2024.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que se activaron de inmediato los protocolos de recuperación. De acuerdo con los antecedentes recientes, el restablecimiento del sistema es un proceso lento que puede extenderse varios días: implica arrancar con fuentes de generación simple —solar, hidroeléctrica y motores auxiliares— para abastecer áreas pequeñas que luego se interconectan de forma progresiva.

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El apagón anterior, ocurrido el lunes pasado, fue atribuido a una fluctuación de voltaje combinada con baja producción. La UNE no logró restablecer el servicio de forma total hasta el miércoles de esta semana.

La escasez de combustible se agudizó en enero de 2026, cuando el presidente de Estados Unidos Donald Trump amenazó con aranceles a cualquier país que vendiera o suministrara petróleo a la isla. Desde entonces, el transporte público se ha paralizado en gran medida y las autoridades han cancelado decenas de miles de cirugías, de acuerdo con la misma fuente.

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Personas caminan por una calle mientras la red eléctrica nacional de Cuba colapsa al mediodía, dejando a unos 10 millones de personas sin electricidad, en La Habana, Cuba, 6 de julio de 2026. REUTERS/Norlys Pérez
Personas caminan por una calle mientras la red eléctrica nacional de Cuba colapsa al mediodía, dejando a unos 10 millones de personas sin electricidad, en La Habana, Cuba, 6 de julio de 2026. REUTERS/Norlys Pérez

Cuba produce apenas el 40% del combustible que necesita. Un cargamento de 730.000 barriles entregado por un buque ruso a finales de marzo se agotó para finales de abril. La baja disponibilidad de diésel importado, que alimenta la red de generadores de respaldo, complicó además el proceso de reactivación tras el apagón del lunes, explicaron directivos de la UNE.

El régimen cubano atribuye los cortes al bloqueo energético de la administración Trump y al endurecimiento de las sanciones. Washington, por su parte, señala que el modelo político y económico de la isla es el responsable del colapso. Economistas y analistas de energía, según CNN, apuntan además a años de subinversión y debilidades estructurales que han dejado la red cada vez más expuesta.

Un hombre usa la linterna de su teléfono para iluminar su camino mientras camina por una calle cuando la red eléctrica nacional de Cuba colapsó al mediodía, dejando a unos 10 millones de personas sin electricidad, en La Habana, Cuba, el 6 de julio de 2026. REUTERS/Norlys Pérez
Un hombre usa la linterna de su teléfono para iluminar su camino mientras camina por una calle cuando la red eléctrica nacional de Cuba colapsó al mediodía, dejando a unos 10 millones de personas sin electricidad, en La Habana, Cuba, el 6 de julio de 2026. REUTERS/Norlys Pérez

La generación eléctrica del país depende principalmente de siete centrales térmicas obsoletas, algunas con más de 40 años de operación continua, que sufren averías frecuentes o deben detenerse para mantenimiento, según informó la UNE. La principal de ellas, Antonio Guiteras, ubicada en la provincia de Matanzas, lleva parada por reparaciones desde hace semanas y ha registrado más de 15 interrupciones por averías sucesivas desde principios de año.

El deterioro de la infraestructura se traduce en cortes diarios que superan las 24 horas consecutivas en La Habana. En el interior de la isla, los apagones pueden extenderse más de 70 horas, según informó la agencia francesa de noticias.

Para reducir la dependencia del petróleo, el régimen cubano ha invertido en energía solar con apoyo de China, entre otros socios. Entre 2025 y principios de 2026 se instalaron 56 parques solares fotovoltaicos que generan más de 1.000 MW, equivalente al 10% de la producción eléctrica total del país.

A finales de 2024 esa proporción era del 3%. Las autoridades esperan alcanzar el 15% antes de que concluya 2026.

(Con información de AFP, EFE, Reuters y Bloomberg)

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