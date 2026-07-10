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¿Qué opina Maribel Guardia del nuevo novio de Imelda Tuñón y la relación con su nieto?

La actriz y cantante espera que Imelda Tuñón haga una buena elección

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Quién es Imelda Tuñón, la viuda de Julián Figueroa que fue demanda por Maribel Guardia tras presunto maltrato infantil (Foto: RS)
Quién es Imelda Tuñón, la viuda de Julián Figueroa que fue demanda por Maribel Guardia tras presunto maltrato infantil (Foto: RS)

La actriz y cantante, Maribel Guardia, fue cuestionada sobre la nueva pareja de Imelda Tuñón, a lo que comentó que no lo conoce, sin embargo le han dicho que es una buena persona.

“A mi me han dicho que es un buen muchacho, ojala que así sea, que ella haga una buena elección porque es la persona que va a estar cerca del niño”, mencionó la actriz.

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Además, Maribel Guardia, afirmó que su fallecido hijo, Julián Figueroa, protegerá a su hijo de cualquier tipo de problema.

En el contexto de la polémica familiar y legal, Maribel también comentó que. Imelda Tuñón, actualmente utiliza escoltas como medida de seguridad.

Situación que sorprendió a Maribel, pues ella en toda su carrera nunca necesitó protección de este tipo.

Maribel Guardia
(FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

Sin embargo, Maribel, considera positivo que tanto Imelda como el menor estén bien resguardados, sobre todo tras las amenazas que Imelda afirma haber recibido.

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Para concluir reiterando los buenos deseo en esta nueva etapa y relación para Imelda Tuñón.

El inicio de una nueva etapa sentimental para Imelda, junto al respaldo de su entorno y el deseo expreso de Maribel de que la nueva pareja sea una influencia positiva, reflejan que, más allá de las diferencias, existe la intención de encontrar puntos de entendimiento.

La nueva pareja de Imelda Tuñón

La actriz confirmó que se encuentra en una nueva relación, esta vez con el abogado y cantante, Jorge Baruch.

Jorge incursionó en la musico con participaciones en el grupo “Aarón y su Grupo Ilusión”, presentándose en escenarios como el Lunario del Auditorio Nacional, en la Ciudad de México.

Las redes sociales de Jorge se basan principalmente en compartir sus proyectos personales y profesionales.

Imelda confirmó que la relación entre ella y Baruch lleva más de medio año, mencionando que la relación con su hijo es la mejor.

“Bueno, es que, digo, si una pareja va a tener problemas con que tengas un hijo, entonces no es una pareja”, aseguró.

Por su parte, no existen declaraciones públicas de Jorge Baruch sobre la controversia o algún tema relacionado con su relación.

La publicación de fotografías y mensajes en redes sociales entre Imelda Tuñón y Jorge Baruch refuerza la especulación sobre su cercanía (IG)
La publicación de fotografías y mensajes en redes sociales entre Imelda Tuñón y Jorge Baruch refuerza la especulación sobre su cercanía (IG)

Los problemas en la salud mental de Imelda

La viuda de Julián Figueroa ha mencionado que su salud mental se encuentra afectada por todo el proceso en el que se encuentra y por las declaraciones que se hacen en su contra.

Mencionando que las disputas legales y económicas que mantiene con Maribel Guardia, junto a las amenazas recibidas en el último año y medio han afectado su salud mental.

“No me mantengo estable la verdad, sí estoy estresada, tengo muchos episodios de ansiedad, pero fuera de eso trato como de respirar, y no salgo tanto de mi casa, como les digo, trato de mantenerme”, señaló la viuda de Julián Figueroa.

La cantante se realizó un estudio en la garganta | IG: @imetunon

Imelda se plantea bajar la guardia

Imelda Tuñón se plantea bajar la guardia luego de protagonizar uno de los escándalos mediáticos más importantes en los últimos años dentro del mundo del espectáculo.

Tuñón se plantea llegar a un arreglo con Maribel Guardia y José Manuel, mencionando que considera oportuno acercarse para solucionar las cosas y arreglar sus diferencias.

“Todos somos seres humanos y yo creo que al final todos nos equivocamos, tanto yo como la contraparte, y hemos tenido muchos deslices las dos partes, mediáticamente se ha hecho un chisme muy grande, creo que se ha hecho como una telenovela y al final lo vamos a tener que arreglar de alguna manera”, declaró la actriz.

En entrevista para el matutino ‘Sale el Sol’, la cantante expresó que el posible acuerdo no implicaría una reconciliación con su suegra, quien la demandó por presunta violencia familiar
En entrevista para el matutino ‘Sale el Sol’, la cantante expresó que el posible acuerdo no implicaría una reconciliación con su suegra, quien la demandó por presunta violencia familiar. (Foto: Infobae México / Jovani Pérez)

Hasta ahora, la relación entre ambas partes sigue siendo tensa, el conflicto se encuentra lejos de llegar a su fin a pesar de ciertos cambios en las medidas legales.

El vínculo familiar entre ambas persiste marcado por el distanciamiento y la desconfianza, sin embargo, ambas esperan que pueda llegar a una pronta solución.

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