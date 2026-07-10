México

Afición de Cruz Azul prefiere el Estadio Ciudad de los Deportes por encima del Azteca

La Máquina regresaría a su antigua casa tras solicitar un cambio de sede antes de comenzar el Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx

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Cruz Azul analiza opciones para jugar la final del Clausura 2026 en el Cuauhtémoc o Ciudad de los Deportes (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Cruz Azul solicitó jugar en el estadio Ciudad de los Deportes en el Apertura 2026 (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El Club de Futbol Cruz Azul tomó la decisión de pedir a la Liga Mx que sus partidos de local en el próximo Torneo Apertura 2026 se realicen en el Estadio Ciudad de los Deportes a pesar de firmar un contrato para compartir el estadio Azteca con el Club América y Atlante FC.

Los nuevos lineamientos del convenio no agradarían a la administración del equipo cementero, encabezado por el ingeniero Víctor Velázquez, que la postura del Club Cruz Azul es regresar al inmueble capitalino donde su afición se siente identificada.

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El Estadio Ciudad de los Deportes, localizado en la calle Indiana 255, colonia Ciudad de los Deportes (o Noche Buena), en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México es el sitio que durante años el público cementero se reúne para animar a los suyos en juegos del torneo local e internacional.

Aunque Cruz Azul nació en Jasso, Hidalgo y su casa principal es el estadio Refundación, antes 10 de diciembre, sus fans adoptaron el Estadio Ciudad de los Deportes como su hogar deportivo y la propia directiva lo bautizó como el estadio Azul.

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El recinto se inauguró el 6 de octubre de 1946 y durante años llevó el nombre de estadio Azulgrana por ser la casa de los Potros de Hierro del Atlante FC. En esa lapso Cruz Azul era local en el estadio Azteca pero al terminar su contrato de arrendamiento el club anunció su mudanza a la colonia Noche Buena en el año de 1996.

Cruz Azul regresaría sus juegos de local en el estadio CD de los Deportes. REUTERS/Eloisa Sanchez
Cruz Azul regresaría sus juegos de local en el estadio CD de los Deportes. REUTERS/Eloisa Sanchez

El cambio de nombre al estadio Ciudad de los Deportes ocurrió para reflejar la identidad de la Máquina como parte de su estrategia para arraigar al equipo. Además, su posible regreso atrae nostalgia y pertenencia a los fanáticos del Cruz Azul.

En este escenario los celestes han celebrado victorias pero también han sufrido derrotas importantes, como finales de la Liga Mx. Nunca en la historia el Club de Futbol Cruz Azul ha levantado un título en el estadio Ciudad de los Deportes, casi lo logra en 1999 y 2009, pero perdió el trofeo a manos del Club Pachuca y Rayados de Monterrey, respectivamente.

Pese a eso, los seguidores del cuadro cementero respaldarían la decisión de volver al estadio Azul en este torneo por todos los momentos vividos de 1996 hasta 2018, año en que se despidieron del inmueble para volver a jugar de local en el estadio Azteca.

¿Cuándo fue el último partido de Cruz Azul en la Ciudad de los Deportes?

El estadio Ciudad de los Deportes albergó la final de ida del Clausura 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez
El estadio Ciudad de los Deportes albergó la final de ida del Clausura 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

No tiene mucho que la Máquina Cementera albergó un partido de la Liga Mexicana en la colonia Noche Buena. El jueves 22 de mayo instaló la final de ida del Clausura 2026 ante la negativa de regresar al estadio Cuauhtémoc, casa del Club Puebla que se convirtió en su sede como local del último certamen.

Cruz Azul está a la espera de confirmar su retorno al estadio Ciudad de los Deportes. Desde su salida se ha movido de sitio en sitio para jugar de local: del 2018 al 2024 compartió el Azteca con el Club América para proceder a su renovación rumbo al Mundial 2026.

En 2025 anunció que el estadio Olímpico Universitario, —casa de los Pumas UNAM—, sería su sede provisional y en este 2026 abandonó la Ciudad de México para jugar en Puebla, pero a partir de las finales regresó a la capital tras la reapertura del estadio Azteca.

A diferencia de los demás equipos mexicanos, Cruz Azul no tiene un estadio propio, la gente se identifica con la Ciudad de los Deportes y a una semana de comenzar el Torneo Apertura 2026 llegaría la noticia que todos esperan conocer de la Liga Mx.

¿Cuándo debuta Cruz Azul en el Apertura 2026?

Cruz Azul ya comienza a realizar cambios de cara al Apertura 2026 (REUTERS)
Cruz Azul ya comienza a realizar cambios de cara al Apertura 2026 (REUTERS)

La Máquina jugará su primera jornada del Apertura 2026 en condición de visitante frente al Atlético San Luis. El duelo se realizará el día viernes 17 de julio en el estadio Libertad Financiera, otrora Alfonso Lastras a las 19:00 p.m. (tiempo del centro de México).

Cruz Azul tomará el rol de campeón defensor en el siguiente campeonato de Primera División. Los cementeros alzaron su décimo título de la Liga Mx, tercero en torneos cortos, al sorprender a Pumas UNAM con marcador de 1-2 en el estadio Olímpico Universitario.

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