EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 10 de julio

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El Centro de Orientación Vial (OVIAL) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reporta este viernes tres afectaciones a la circulación en distintos puntos de la capital.
- En la colonia La Malinche, una volcadura en la calle Malintzin a la altura de calle Turquesa mantiene servicios de emergencia trabajando en el lugar. Los automovilistas deben prever demoras en la zona.
- Sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura de Poniente 134, otra volcadura movilizó a cuerpos de emergencia.
- En el sur de la ciudad, el Anillo Periférico registra reducción de carriles por obras en el tramo de Avenida Zacatepetl hacia Avenida Paseo del Pedregal.