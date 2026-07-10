El Gobierno del Edomex amplía el programa de reemplacamiento: ¿Qué vehículos aplican y hasta cuándo se podrá realizar?

El programa opera de forma escalonada según el color del engomado y la terminación de placa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno del Estado de México amplió el Programa de Reemplacamiento 2026 con nuevas facilidades de trámite y beneficios fiscales para propietarios de vehículos con placas expedidas en 2021 y años anteriores.

La Secretaría de Finanzas informó que más de 200 mil unidades aún pueden regularizarse, pero los beneficios extraordinarios estarán disponibles únicamente durante julio y agosto.

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El programa opera de forma escalonada según el color del engomado y la terminación de placa. En julio corresponde reemplacar a los vehículos con engomado rosa y terminaciones 7 y 8; en agosto —último mes del ciclo— a los de engomado azul con terminaciones 9 y 0. También pueden incorporarse al programa los propietarios de vehículos con placas de 2020 que no completaron el trámite en 2025.

Una infografía detalla el programa de Reemplacamiento 2026, ofreciendo descuentos fiscales para la renovación de placas vehiculares antes del 31 de agosto. (Gobierno Edomex)

Entrega de placas a domicilio y trámite digital

El secretario de Finanzas, Óscar Flores Jiménez, señaló que el objetivo es acercar los servicios públicos a la ciudadanía y simplificar el proceso de regularización. (Foto: Gobierno del Estado de México)

Como parte de las mejoras al programa, la Secretaría de Finanzas amplió la cobertura del servicio de entrega de placas a domicilio en municipios y alcaldías del Valle de México. Los propietarios pueden recibir las nuevas láminas directamente en su vivienda o centro de trabajo, sin necesidad de acudir a un Centro de Servicios Fiscales.

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El secretario de Finanzas, Óscar Flores Jiménez, señaló que el objetivo es acercar los servicios públicos a la ciudadanía y simplificar el proceso de regularización. Gran parte del procedimiento también puede iniciarse de forma digital, lo que reduce los tiempos de atención.

Beneficios fiscales según el año de las placas

Para quienes tengan placas de 2020 o anteriores, el programa contempla la condonación total de multas y recargos de la tenencia y el refrendo de 2023 y ejercicios previos. (Gob. Edomex)

Los propietarios de vehículos con placas de 2021 que hayan cubierto la tenencia 2025 durante el ejercicio correspondiente acceden a la condonación del 100% del Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados (ISAVAU). Además, obtienen una reducción del 100% de multas y recargos vinculados a la tenencia y el refrendo de 2024 y años anteriores.

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Para quienes tengan placas de 2020 o anteriores, el programa contempla la condonación total de multas y recargos de la tenencia y el refrendo de 2023 y ejercicios previos. En ese caso, el propietario cubre únicamente las contribuciones correspondientes a 2024, 2025 y 2026. Ambos grupos pueden fraccionar el pago a meses sin intereses.

El trámite puede realizarse en línea con la opción de entrega a domicilio, o de manera presencial en cualquiera de los Centros de Servicios Fiscales del estado, previa cita (Gob. Edomex)

Requisitos y canales para realizar el trámite

Para incorporarse al programa, los propietarios deben presentar cuatro documentos: un comprobante de propiedad del vehículo, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y las placas anteriores o, en su defecto, una constancia de extravío.

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El trámite puede realizarse en línea con la opción de entrega a domicilio, o de manera presencial en cualquiera de los Centros de Servicios Fiscales del estado, previa cita. La Secretaría de Finanzas recordó que la vigencia de las placas puede consultarse en la Tarjeta de Circulación o en el portal oficial de Pagos y Trámites del Estado de México, en el apartado “Consulta vigencia de placa”.

Cómo hacer el reemplacamiento en línea, paso a paso

El trámite digital se realiza en el Portal de Servicios al Contribuyente del Estado de México en pagosytramites.edomex.gob.mx. El proceso consta de siete pasos: ingresar al portal y seleccionar el apartado de Reemplacamiento; elegir la opción “Trámite en línea”; capturar los datos del vehículo; adjuntar la documentación requerida; generar el folio; descargar el formato de pago, y liquidarlo en línea o en establecimientos autorizados.

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Quienes prefieran el trámite presencial deben agendar primero una cita en cualquiera de los Centros de Servicios Fiscales del estado. El portal también cuenta con el apartado “Consulta vigencia de placa” para verificar si el vehículo está dentro del programa.

Documentos necesarios y costos del trámite

Para completar el reemplacamiento, la Secretaría de Finanzas solicita cuatro documentos: identificación oficial vigente o CURP, factura o documento que acredite la propiedad del vehículo, comprobante de domicilio y las placas anteriores. En caso de extravío de las láminas, basta con presentar una constancia de extravío.

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El costo varía según el tipo de unidad: $1,161 para autos particulares, $864 para motocicletas y $2,425 para vehículos de carga. Quienes opten por la entrega a domicilio pagan un cargo adicional de $360, con un plazo de entrega máximo de siete días hábiles. El sistema en línea calcula el monto exacto antes de confirmar el pago.

Sanciones por no reemplacar antes del 31 de agosto

Además de la sanción económica, las autoridades pueden retirar las placas del vehículo y remitirlo al corralón más cercano. (Foto: x.com/@FinanzasEdomex)

La Secretaría de Finanzas advirtió que circular con placas vencidas después del cierre del programa expone al propietario a consecuencias administrativas y económicas. La multa base equivale a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que representa aproximadamente $2,346.

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Además de la sanción económica, las autoridades pueden retirar las placas del vehículo y remitirlo al corralón más cercano. El propietario también quedará imposibilitado para realizar la verificación vehicular obligatoria, trámite indispensable para circular dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México.