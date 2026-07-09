Colombia

Cali registró su día más caluroso en todo el 2026: las temperaturas alcanzaron más de los 36°C y una sensación de 43 °C

El técnico en meteorología de la CVC, Saúl Ramírez, explicó que la sensación térmica surge de la combinación entre la temperatura del aire y la humedad ambiental, dos factores que reducen la capacidad natural del cuerpo para disipar el calor

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Acuarela de una ciudad con estatua de Cristo, iglesia gótica, autobús articulado, termómetro que marca calor y sol intenso en el cielo.
El Cristo Rey y la Ermita de Cali se alzan bajo un sol intenso y un termómetro que marca altas temperaturas en una escena urbana animada - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cali registró el 7 de julio de 2026 su día más caluroso de 2026, con una temperatura del aire de 36,4 °C y una sensación térmica estimada de 43 °C, un nivel que la autoridad ambiental vinculó con riesgo por calor húmedo extremo y que obligó a reforzar las recomendaciones de prevención para la población.

Los valores más altos se concentraron entre las 2:20 p. m. y las 2:30 p. m. cuando la humedad relativa llegó al 60% y elevó la percepción de calor durante la tarde. Según la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, esa combinación marcó el máximo anual alcanzado hasta ahora en la ciudad.

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De acuerdo con El País de Cali, el técnico en meteorología de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), Saúl Ramírez, explicó que la sensación térmica surge de la combinación entre la temperatura del aire y la humedad ambiental, dos factores que reducen la capacidad natural del cuerpo para disipar el calor.

Cali registró el 7 de julio de 2026 su día más caluroso de 2026, con una temperatura del aire de 36,4 °C y una sensación térmica estimada de 43 °C - crédito Alcaldía de Cali
Cali registró el 7 de julio de 2026 su día más caluroso de 2026, con una temperatura del aire de 36,4 °C y una sensación térmica estimada de 43 °C - crédito Alcaldía de Cali

La alta humedad agravó el calor y elevó el riesgo ambiental

Desde el Grupo de Recursos Hídricos de la CVC advirtieron que esta configuración atmosférica constituye un factor crítico de estrés ambiental. La razón, indicó la entidad, es que la humedad elevada limita los procesos de refrigeración tanto en las personas como en los ecosistemas.

La autoridad ambiental agregó que estas condiciones afectan la cobertura vegetal y aumentan la demanda de agua en los sistemas de riego y en los ecosistemas estratégicos de la cuenca. Por eso, sostuvo que es necesario fortalecer el monitoreo de las variables climáticas durante la temporada actual.

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La respuesta directa al episodio fue una batería de recomendaciones para la ciudadanía: mantener hidratación permanente, evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m., usar ropa ligera y de colores claros, protegerse con sombreros, gorras o sombrillas y permanecer, en la medida de lo posible, en lugares ventilados o con sombra.

La entidad también pidió especial atención con los niños, los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas, a quienes considera más vulnerables frente a un posible golpe de calor. A eso sumó el consejo de reducir la actividad física intensa durante las horas de mayor temperatura y acudir de inmediato a un centro asistencial si aparecen síntomas como mareo, agotamiento o deshidratación.

Primer plano de un termómetro blanco con mercurio rojo que indica alta temperatura, con palmeras, techos de teja y montañas al fondo.
Los valores más altos en Cali se concentraron entre las 2:20 p. m. y las 2:30 p. m. cuando la humedad relativa llegó al 60% y elevó la percepción de calor durante la tarde - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Aunque la marca de 36,4 °C fue la más alta de este año en Cali, todavía se ubicó por debajo del máximo histórico documentado por la autoridad ambiental. Según la publicación caleña, ese récord se produjo en marzo de 2024, durante el fenómeno de El Niño, cuando la ciudad alcanzó 36,8 °C.

Ese contraste muestra que el dato de este 7 de julio no rompió la mayor marca registrada por la CVC, pero sí instaló la jornada como la más calurosa de 2026 en la capital del Valle del Cauca.

Fenómeno de El Niño en Colombia

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmó que el fenómeno de El Niño ya se encuentra activo en el océano Pacífico ecuatorial, con una aparición anticipada de tres meses respecto a lo inicialmente previsto.

Aumentan olas de calor, generando gran preocupación a la población peruana en los últimos días.
el Gobierno Nacional reforzó la vigilancia, preparación y coordinación con las regiones, y emitió recientes circulares para fortalecer la gestión del agua, prevenir incendios, y preparar a autoridades y entidades territoriales - crédito composición Infobae

Según los reportes, se estima que estas condiciones se fortalecerán durante la segunda mitad de 2026 y podrían extenderse hasta el invierno boreal de 2027. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) informó que hay un 96 % de probabilidad de que El Niño continúe entre noviembre de 2026 y enero de 2027, y un 63 % de probabilidad de que alcance una intensidad muy fuerte en ese período.

El Ideam advirtió que el fenómeno puede generar una reducción significativa de las lluvias en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, junto con aumentos de temperatura, reducción de caudales y niveles de embalses, y riesgos para el abastecimiento de agua, la agricultura y la generación hidroeléctrica. Además, crece la probabilidad de incendios forestales y episodios de deterioro de la calidad del aire.

Ante este escenario, el Gobierno Nacional reforzó la vigilancia, preparación y coordinación con las regiones, y emitió recientes circulares para fortalecer la gestión del agua, prevenir incendios, y preparar a autoridades y entidades territoriales.

La ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez Torres, destacó la necesidad de mantener y reforzar medidas de ahorro de agua y energía, prevención de incendios y protección de recursos naturales. La directora del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto, pidió a las autoridades y comunidades activar planes de contingencia y fortalecer la gestión del agua.

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