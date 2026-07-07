El Observatorio Cubano de DDHH denunció casi 2.000 acciones represivas desde enero en la isla

Represión contra las Damas de Blanco en Cuba (Archivo)

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció este martes “al menos 1.949 acciones represivas” cometidas por el régimen de Cuba durante el primer semestre de 2026.

“A punto de cumplirse cinco años de las masivas protestas del 11 de julio en Cuba, denunciamos la grave situación represiva en el país y en especial el ensañamiento contra los presos políticos: los están matando lentamente”, subrayó el OCDH en referencia a la movilización social de 2021 contra el régimen, que concluyó con más de 1.400 detenidos según entidades de derechos humanos.

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El observatorio reprochó: “Mientras los personeros oficiales y oficiosos del régimen dicen que quieren dialogar con Estados Unidos, para el pueblo lo que hay es hambre y represión”.

Durante el período citado, se registraron “257 detenciones arbitrarias y 488 retenciones ilegales en viviendas”, precisó la organización en un comunicado.

El OCDH documentó “al menos 300 acciones en el ámbito carcelario, mayoritariamente contra presos políticos y de conciencia, al mismo tiempo que recibió 50 denuncias de actuaciones en contra de familiares de éstos”.

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Entre los sectores más afectados por la represión se encuentra el de los “periodistas independientes, con 91 casos”.

Un oficial cubano en una calle de la isla (Archivo)

Las provincias más impactadas fueron La Habana, Camagüey, Santiago de Cuba, Matanzas y Villa Clara. En al menos 50 casos se reportó “empleo de violencia por parte del régimen”, mientras que enero, abril y mayo resultaron los meses “más represivos”.

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Solo en junio, la red de observadores del OCDH documentó “al menos 299 acciones represivas, de las cuales 47 fueron detenciones arbitrarias; y 252 fueron otros abusos”.

Durante ese mes se registraron “60 violaciones contra presos políticos, comunes y sus familiares”, así como “sitios ilegales de viviendas, citaciones policiales, amenazas, hostigamientos y juicios”.

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Según el OCDH, “la mayoría de los arrestos estuvieron relacionados con protestas pacíficas motivadas por los prolongados apagones, la escasez de alimentos y el deterioro de las condiciones de vida, así como con el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, de prensa, de religión y de reunión”.

Entre los casos más relevantes figuran detenciones de manifestantes en La Habana y Santiago de Cuba, incluidos “adolescentes”; los “operativos masivos” en Contramaestre tras las protestas locales; “el arresto de varios periodistas independientes, creadores de contenido y activistas”; y el “hostigamiento contra líderes religiosos, varios de ellos detenidos mientras desarrollaban actividades de culto”.

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La organización también registró “múltiples denuncias de uso excesivo de la fuerza, golpizas, incomunicación, desapariciones de corta duración y amenazas posteriores a la liberación”.

A partir de estos datos, que reflejan un “subregistro”, el “régimen cubano persiste en la represión contra la población y no tiene intenciones de implementar cambios en materia política y de derechos humanos”, según las conclusiones de este informe semestral, que destaca que el “36,5% de las acciones represivas en el semestre fueron contra mujeres”.

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