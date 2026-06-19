América Latina

Lula da Silva firmó un decreto para que los bancos embarguen fondos de apuestas ilegales en Brasil

La norma ordena inmovilizar recursos de operadores virtuales clandestinos y, tras el debido proceso, transferirlos al Fondo Nacional de Seguridad Pública para reforzar la lucha contra las finanzas del crimen organizado

Guardar
Google icon
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. REUTERS/Adriano Machado
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. REUTERS/Adriano Machado

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó este viernes un decreto contra apuestas ilegales que obliga a los bancos a embargar los fondos de plataformas de apuestas virtuales ilegales y destinarlos al financiamiento de la seguridad pública.

La medida reglamenta mecanismos previstos en la Ley Antimafia y apunta a cortar la circulación de dinero procedente de operaciones clandestinas. Lula anunció en sus redes sociales que, una vez cumplido el debido proceso, el dinero recuperado reforzará el combate a las estructuras financieras del crimen organizado en el país.

PUBLICIDAD

Entre el 41% y el 51% de las plataformas de apuestas que operan en el país son ilegales y atraen a unos 25,2 millones de apostadores, según el ministro de Justicia, Wellington Lima e Silva. El fenómeno, conocido localmente como bets, se ha expandido a través de miles de sitios en línea que procesan pagos a través del sistema financiero formal.

“El bloqueo administrativo será inmediato y deberá ser confirmado por las entidades financieras en un plazo de hasta 48 horas”, afirmó Durigan. El gobierno identificó cerca de 300 operadores detrás de casi 50.000 sitios ya retirados de internet, que canalizaban sus transacciones a través de unas 30 instituciones financieras.

PUBLICIDAD

Las bets ilegales se expandieron en miles de sitios en línea que procesan pagos a través del sistema financiero formal, según el Ministerio de Justicia. (REUTERS/Adriano Machado)
Las bets ilegales se expandieron en miles de sitios en línea que procesan pagos a través del sistema financiero formal, según el Ministerio de Justicia. (REUTERS/Adriano Machado)

Una resolución del Ministerio de Hacienda publicada el jueves amplía el alcance de las obligaciones. Los bancos y las empresas fintech que procesen pagos de plataformas ilegales tras recibir la notificación gubernamental responderán por los impuestos no pagados. La misma norma aplica a empresas y particulares que difundan publicidad de esas plataformas.

Las entidades afectadas tendrán la posibilidad de presentar alegaciones para cuestionar la medida. De no prosperar esos recursos, la Abogacía General de la Unión promoverá acciones judiciales orientadas a la expropiación definitiva de los fondos. Durigan aclaró que el dinero bloqueado pasará primero por el Ministerio de Justicia para su revisión legal antes de ser transferido al Fondo Nacional de Seguridad Pública.

El gobierno reconoció, no obstante, que todavía no tiene una estimación del monto total que podría recuperarse mediante el nuevo mecanismo.

Un día antes de la firma, policías y fiscales tributarios llevaron a cabo una operación contra una red de apuestas clandestinas que funcionaba con licencias supuestamente otorgadas por un municipio del estado de Río Grande do Norte. Las investigaciones abarcan delitos de blanqueo de capitales, explotación ilegal de juegos de azar, asociación criminal y delitos contra los consumidores.

(Con información de EFE y Reuters)

Temas Relacionados

Luiz Inácio Lula da SilvaBrasilApuestas ilegalesLavado de dinero

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Panameña vinculada a red criminal fue capturada en España

Las autoridades panameñas solicitarán la extradición por una investigación de blanqueo de capitales vinculada a la Operación Éxodo, un caso que sigue la ruta del narcotráfico entre Panamá y Europa.

Panameña vinculada a red criminal fue capturada en España

Estados Unidos cuestionó las reformas económicas aprobadas por la dictadura cubana: "Señales de humo superficiales"

Un portavoz del Departamento de Estado que el plan de 176 disposiciones es tardío y limitado, y que La Habana busca simular apertura para revertirla si se pone en riesgo su control

Estados Unidos cuestionó las reformas económicas aprobadas por la dictadura cubana: "Señales de humo superficiales"

Guatemala: Los 48 Cantones exigen al Ministerio Público una pesquisa por la evasión de un reo en Totonicapán

Los 48 Cantones declararon asamblea permanente y exigieron que se determinen responsabilidades por la evasión registrada tras un recuento rutinario en la cárcel de la cabecera, ante el impacto en la seguridad comunitaria

Guatemala: Los 48 Cantones exigen al Ministerio Público una pesquisa por la evasión de un reo en Totonicapán

Gobierno de Costa Rica alerta sobre el descontrol en Crucitas y exige acción legislativa para frenar la minería ilegal

La presidenta Laura Fernández y diputados visitaron la zona, denunciaron crimen organizado y reclaman una solución inmediata para la crisis ambiental y de seguridad

Gobierno de Costa Rica alerta sobre el descontrol en Crucitas y exige acción legislativa para frenar la minería ilegal

Honduras: Historias de servicio y sacrificio marcan despedida de agentes fallecidos en Comayagua

Familias, amigos y compañeros dieron el último adiós a los agentes que murieron en el accidente ocurrido en la carretera CA-5. Historias de sacrificio, servicio y amor familiar marcaron las despedidas.

Honduras: Historias de servicio y sacrificio marcan despedida de agentes fallecidos en Comayagua
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 19 de junio? Línea 3 del STC presenta retrasos en todas sus estaciones

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 19 de junio? Línea 3 del STC presenta retrasos en todas sus estaciones

Intensa tormenta obliga al cierre temporal del Fan Fest en Monterrey

Marcha ‘Justicia Electoral’ EN VIVO HOY 19 de junio: cierres, desvíos, y el desarrollo de la movilización convocada por Roberto Sánchez

Desempleo para el Bienestar 2026: cómo solicitar el apoyo de hasta $9,000 en Edomex

Condenaron a 17 años de prisión a un gendarme por el asesinato de un joven motociclista de 22 años en La Quiaca

INFOBAE AMÉRICA

Panameña vinculada a red criminal fue capturada en España

Panameña vinculada a red criminal fue capturada en España

Elecciones en Colombia: un analista advirtió que “va a seguir polarizada” y lo atribuyó a “una herencia del petrismo”

Zelensky exigió a Bielorrusia que elimine las torres de repetición en la frontera

“Los ritmos son una locura, es realmente fantástica”: el histórico elogio de David Bowie a una figura del hip-hop

El Castillo de Atarés, la fortaleza de La Habana que nunca disparó un cañón y lleva más de 250 años vigilando la ciudad

ENTRETENIMIENTO

“Los ritmos son una locura, es realmente fantástica”: el histórico elogio de David Bowie a una figura del hip-hop

“Los ritmos son una locura, es realmente fantástica”: el histórico elogio de David Bowie a una figura del hip-hop

La escena de “Náufrago” que Tom Hanks evita ver hasta hoy

A casi 30 años de ‘Scream 2’, un actor revela la realidad de sus regalías

Murió James Burrows, el director que reinventó la comedia televisiva en Estados Unidos

El crimen que sacudió Hollywood: de una heladería en Canadá a modelo del año de Playboy, la historia de Dorothy Stratten