La megaplanta de hidrógeno verde abrió una disputa en Uruguay: piden celeridad a Yamandú Orsi

Vista de la planta de hidrógeno limpio Haru Oni de HIF Global en Punta Arenas, Chile, 27 de septiembre, 2024. REUTERS/Joel Estay

Después de dar por laudada la polémica con Argentina y definir relocalizar la planta de hidrógeno verde que proyecta la multinacional Hif Global en Paysandú, en Uruguay se abrió una disputa interna: el gobierno de ese departamento apuntó contra el Ministerio de Industria del presidente Yamandú Orsi, al que acusa de no acelerarlo más que puede la inversión.

Así lo señaló el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, en declaraciones al diario El País. “Cada minuto cuenta. No me explico qué cosa tienen más importante que hacer en el Ministerio de Industria”, declaró el jefe departamental. El dirigente político pertenece al Partido Nacional, la fuerza política de oposición al gobierno nacional del Frente Amplio. Sin embargo, Olivera se ha mostrado como uno de los dirigentes más dialoguistas con Orsi.

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El intendente sanducero considera que este proyecto es clave para mejorar el panorama laboral en el departamento.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, la ministra de Industria, Fernanda Cardona, y el ministro de Economía, Gabriel Oddone (Camilo dos Santos Ayala/Presidencia)

“Ya deberíamos haber tomado una serie de definiciones. Espero que antes de fin de mes se firme el contrato y la empresa tenga las certezas que tiene que tener”, dijo Olivera. Su temor es que la inversión se vaya a otro país que tenga mejores condiciones: “La misma empresa tiene proyectos en otros lugares. Es una suerte de carrera. Es una inversión de USD 5.3000 millones, la más grande de la historia del Uruguay. No da para titubear. Que opine todo el mundo pero no frenemos. Yo de a ratos no entiendo”. +

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A principios de abril, el gobierno y la multinacional acordaron una nueva prórroga en el calendario de pasos para concretar la inversión. El “cuello de botella”–en palabras del CEO Martín Bremermann– es el costo al que Uruguay venderá la energía. Hif Global pretende que el precio de venta de la energía sea de USD 40 por megavatio hora, una cifra que no convence al Ministerio de Industria y Energía de Uruguay.

Este lunes, la ministra de Industria, Fernanda Cardona, contestó a los comentarios de Olivera. La jerarca dijo que quedan dos asuntos por cerrar: la ubicación definitiva del proyecto y el precio al que comprarán la energía. Este último aspecto, señaló, está “muy cerca” de acordarse.

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Pablo Quirno, Mario Lubetkin y otros funcionarios de alto nivel se reúnen en una sala formal para discutir asuntos relevantes en el ámbito gubernamental y económico.

“Eso está absolutamente avanzado. Estamos dentro de los plazos que nos dimos. Una vez que cerremos esto, ya después queda en manos de HIf tomar la decisión de inversión. Tienen hasta fin de año para tomarla”, dijo Cardona este lunes en una rueda de prensa.

“Es un proyecto que se anunció en 2022. Por supuesto que cada día cuenta, pero trabajemos para que sea una realidad”, dijo la ministra y aseguró estar “cerca” de que la inversión se concrete.

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Cardona detalló que la multinacional está analizando cómo va a financiar el proyecto.

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera (Intendencia de Paysandú)

“Creo que fue muy bueno el trabajo en poquísimo tiempo. Tuvimos un memorándum de entendimiento conocido por todo el mundo, hablamos de Ancap, de Alur, de la UTE, de las líneas para quién quedara. Le pedimos a la empresa que quedara un laboratorio donde la Udelar y la UTEC pudieran trabajar y generar conocimiento de hidrógeno en el Uruguay. Venimos muy bien trabajando. Eso no estaba en el anuncio original”, dijo la ministra.

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Hif Global proyecta construir una megaplanta de combustibles sintéticos, en una inversión que alcanza los USD 5.300 millones y que se convertiría en la más grande de la historia de Uruguay. El proyecto producirá 880 mil toneladas de eCombustibles. Las primeras exportaciones están previstas para 2029, con Asia y Europa como los principales destinos.E

El gobierno uruguayo está analizando proponer la construcción de la planta en un predio de 48 hectáreas perteneciente a la petrolera estatal Ancap. Se trata de un terreno ubicado en Nuevo Paysandú.

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