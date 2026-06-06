El Invima alerta sobre despigmentante fraudulento: advierte efectos adversos y riesgo para la salud

Invima emite alerta: despigmentante Isabel de Alba es fraudulento y pone en riesgo la salud - Invima Colprensa - Invima captura de pantalla

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria sobre la comercialización ilegal del despigmentante conocido como Isabel de Alba.

De acuerdo con la entidad, este producto ha sido promovido y vendido a través de redes sociales como Instagram, pero no cuenta con el código de notificación sanitaria obligatoria (NSO), requisito fundamental para su venta legal en Colombia. Por tal motivo, el Invima lo clasifica como un producto fraudulento.

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“Se ha detectado, mediante el canal de denuncias y las acciones de inspección, vigilancia y control realizadas por el Instituto, la promoción y comercialización del producto ‘despigmentante Isabel de Alba’ a través de redes sociales (Instagram); el cual no cuenta con el código de notificación sanitaria obligatoria (NSO) requerida para su comercialización en el territorio nacional, por lo que su venta en Colombia es ilegal al tratarse de un producto fraudulento”, señaló el Invima en su comunicado oficial.

El producto no cuenta con el código de notificación sanitaria obligatoria (NSO), requisito indispensable para su comercialización legal en Colombia - crédito Invima

La alerta se produce tras recibir denuncias de ciudadanos y adelantar investigaciones que permitieron identificar la presencia del producto en el mercado. El Invima enfatizó que “los productos cosméticos sin notificación sanitaria obligatoria ponen en riesgo la salud de quienes los utilizan, debido a que no existen garantías sobre su calidad, seguridad y eficacia, ni cumplimiento de los requisitos normativos establecidos, en lo referente a composición, origen, condiciones de fabricación y almacenamiento”.

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De acuerdo con la información hasta la fecha, ya existen reportes de efectos adversos asociados al uso de este producto, principalmente en la zona de aplicación. Además, al no conocerse su verdadera cadena de comercialización, tampoco se tiene información sobre las condiciones adecuadas de almacenamiento y transporte, lo que incrementa los riesgos para los consumidores.

Recomendaciones y medidas para la ciudadanía

El Invima formuló una serie de recomendaciones para la comunidad en general. En primer lugar, instó a no adquirir productos cosméticos que no cuenten con el código NSO, pues estos carecen de respaldo en cuanto a calidad y seguridad. Advirtió que muchos de estos productos fraudulentos se comercializan tanto en sitios web como en otros canales de venta no autorizados.

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Para verificar si un producto cuenta con notificación sanitaria obligatoria, los ciudadanos pueden consultar la página web del Invima, en la sección de Servicios en Línea, o acceder directamente al enlace de consulta de registros sanitarios.

La entidad también recomendó adquirir productos únicamente en distribuidores o comercializadores legalmente constituidos y de confianza, que brinden seguridad sobre la procedencia y fabricación de los cosméticos.

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Ya existen reportes de efectos adversos, especialmente en la zona de aplicación, y no se conoce la cadena de comercialización ni condiciones de almacenamiento - crédito Colprensa

A quienes actualmente estén usando el despigmentante Isabel de Alba, el Invima solicitó suspender de inmediato su uso debido a los riesgos para la salud. Además, pidió reportar cualquier lugar donde se distribuya o comercialice el producto al Invima o a las autoridades de salud territorial, así como notificar cualquier efecto adverso no esperado a través de los mecanismos de denuncia institucionales.

“Si está utilizando el producto despigmentante Isabel de Alba debe suspender de inmediato su uso, debido a los riesgos que puede representar para su salud. Si por cualquier motivo usted tiene conocimiento de lugares donde se distribuya o comercialice el producto, informar de manera inmediata al Invima o entes territoriales de salud”, advirtió la entidad.

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El Invima también hizo un llamado a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales para que realicen actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos donde puedan distribuir el producto referenciado y tomen las medidas sanitarias necesarias. En caso de hallar el producto, deben informar de inmediato al Invima.

El Invima advirtió a distribuidores y comercios que podrían enfrentar sanciones si continúan promocionando o vendiendo el despigmentante Isabel de Alba - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

A los establecimientos importadores, distribuidores y comercializadores, la entidad les exigió abstenerse de publicitar, distribuir o vender el producto fraudulento, advirtiendo que de no hacerlo podrían ser objeto de sanciones administrativas y sanitarias.

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El Invima reafirmó que continuará con las acciones de inspección, vigilancia y control y recomendó a la ciudadanía consultar permanentemente sus canales oficiales para conocer alertas sanitarias y evitar riesgos para la salud pública.