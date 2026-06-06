América Latina

Imponente incendio en un puerto de la ciudad ecuatoriana de Manta: 35 embarcaciones fueron afectadas por el fuego

Hasta el momento las autoridades no lograron establecer cómo comenzó el incendio

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Todavía no se ha determinado el origen del incidente, que generó escenas donde se observan intensas llamas y densas columnas de humo negro

Un incendio en la zona artesanal del muelle pesquero del puerto ecuatoriano de Manta afectó a 35 embarcaciones, entre 14 barcos pesqueros y 21 lanchas, según el último reporte oficial. El siniestro se declaró cerca del mediodía y obligó a restringir el acceso al área portuaria mientras avanzaban las tareas de control y evaluación de daños.

La emergencia comenzó cerca del mediodía, cuando una alerta informó sobre el incendio de una embarcación en el sector de La Poza, a unos 80 metros de la orilla. Testigos señalaron que el fuego se inició poco después de las 11:45 y, debido a la proximidad y el material inflamable de las embarcaciones de madera y fibra, se propagó rápidamente al resto de las naves agrupadas y fondeadas en la zona.

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Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el fuego. Las imágenes difundidas muestran grandes columnas de llamas y humo negro que cubrieron la rada portuaria.

INCENDIO EN EL PUERTO DE MANTA, DE ECUADOR
Las autoridades restringieron el acceso al área portuaria y activaron el sistema de videovigilancia durante la emergencia (Captura de video)

Bomberos y personal de la Policía Nacional acudieron al lugar. Por medidas de seguridad, las autoridades restringieron el acceso de ciudadanos al área portuaria y mantuvieron activo el sistema de videovigilancia del puerto durante el operativo.

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Las labores de control resultaron complejas debido a la marea baja, que impidió que las unidades y remolcadores se acercaran con facilidad a las embarcaciones en llamas. El jefe del Cuerpo de Bomberos de Manta, Julio Roca, explicó que tres lanchas avanzaron hasta la playa de Tarqui, donde los equipos lograron controlar el fuego. El resto de las embarcaciones afectadas quedó a la deriva y entró en una etapa de autoextinción.

El reporte preliminar de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos advirtió que el número de embarcaciones dañadas podría incrementarse a medida que avancen las evaluaciones.

El sistema de videovigilancia del puerto y la coordinación de esfuerzos institucionales permanecieron activos durante la emergencia. Autoridades locales y nacionales coordinaron la evaluación de daños y la instalación de una mesa técnica para tomar decisiones frente a la crisis.

El Ministerio de Ambiente y Energía, junto con la Gobernación y la Secretaría de Gestión de Riesgos, inició una evaluación de impacto ambiental por el incendio.

Tres lanchas incendiadas alcanzaron la playa de Tarqui, donde los equipos lograron controlar las llamas (EFE)
Tres lanchas incendiadas alcanzaron la playa de Tarqui, donde los equipos lograron controlar las llamas (EFE)

Aunque las causas del fuego se desconocen, los bomberos plantearon como hipótesis que se realizaban trabajos de soldadura antes del inicio del incendio, pero de igual manera el origen permanece sin esclarecerse.

La situación se inscribe en un contexto reciente de emergencias marítimas en la provincia de Manabí. En marzo de este año, se reportó la desaparición de la embarcación Don Maca, que zarpó desde Manta el 18 de ese mes y perdió contacto días después.

La embarcación operaba como nave nodriza junto a seis lanchas menores y la última señal satelital se registró a finales de marzo.

(Con información de EFE)

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