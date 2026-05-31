La fiscal paraguaya Irma Llano recibió la Orden de la Estrella de Italia por su labor contra el crimen organizado

La funcionaria fue distinguida con la Orden de la Estrella de Italia

La fiscal paraguaya Irma Llano fue distinguida este domingo con la Orden de la Estrella de Italia en grado de “Caballera” por su labor contra el crimen organizado en una ceremonia celebrada en la Plaza Italia, en Asunción, ante el cuerpo diplomático y autoridades locales.

Durante el acto, Llano agradeció el reconocimiento otorgado por el Presidente de la República Italiana y realizó un llamado a defender los valores republicanos y la democracia, además de subrayar la importancia de la cooperación internacional frente al avance del crimen organizado.

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La fiscal expresó sentirse “honrada” por la distinción, que dedicó tanto a su familia de ascendencia italiana como a sus colegas y compatriotas comprometidos con la justicia. “Uno siempre debe estar en el lado correcto de la historia, defendiendo los valores republicanos, la democracia y la institucionalidad”, afirmó Llano durante su discurso.

Asimismo, agradeció el apoyo permanente del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y evocó la memoria de Marcelo Pecci, fiscal asesinado en Colombia en ejercicio de sus funciones, a quien calificó como “un gran compañero” y referente en la lucha contra el crimen organizado en la región. “Hoy él tendría que haber estado aquí también conmigo. Así que en honor a él, a mis compatriotas, a mis compañeros y colegas que están al frente defendiendo y luchando contra organizaciones criminales, pero sobre todas las cosas, a cada uno de los paraguayos que creen en una justicia, que creen en la democracia y que creen en la institucionalidad y, por sobre todo, en la cooperación internacional”, remarcó.

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El Embajador de Italia en Paraguay, Marcello Fondi, hace entrega de la condecoración a la fiscal paraguaya Irma Llano

La fiscal destacó la urgencia de fortalecer los lazos entre países para combatir el flagelo del crimen transnacional, una problemática que, según sus palabras, afecta a todas las naciones sin distinción: “Hoy la única manera de poder luchar contra el crimen organizado es a través de la cooperación y el trabajo coordinado entre todos los países para poder dejar de lado este flagelo que a todos los países lamentablemente hoy nos está afectando”.

La Orden de la Estrella de Italia es una condecoración estatal creada originalmente en 1947 y reformulada mediante la Ley N.º 13 del 3 de febrero de 2011. Es otorgada por el presidente de la República a propuesta del canciller italiano y busca reconocer aportes en la promoción de relaciones de cooperación, amistad o intercambio entre Italia y otros países, en ámbitos que incluyen la actividad profesional, institucional, científica o económica. La distinción “Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia” reconoce a ciudadanos extranjeros o italianos residentes en el exterior que hayan contribuido significativamente a estrechar los lazos de amistad y colaboración con Italia.

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La Orden de la Estrella de Italia en grado de "Caballera", conocida oficialmente como “Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia”, es una distinción otorgada por el Presidente de la República Italiana a propuesta del Ministro de Relaciones Exteriores

Días atrás, en entrevista con Infobae, el embajador de Italia en Asunción, Marcello Fondi, destacó la relevancia de la funcionaria para la agenda bilateral: “La fiscal Llano es un actor muy importante para Italia en el desarrollo de la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y otros crímenes internacionales”.

Un certificado oficial muestra la concesión de la Orden de la Estrella de Italia a la Sra. Irma Llano, fechado en Roma el 29 de diciembre de 2025

En el caso de Irma Llano, la condecoración resalta su compromiso con la defensa de la legalidad, la democracia y los valores republicanos, así como su trabajo en el fortalecimiento de redes internacionales contra el delito.

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La ceremonia, que contó con la presencia del viceministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Víctor Verdún, y representantes del cuerpo diplomático, puso en valor el papel de los fiscales y operadores judiciales en la construcción de sociedades más justas y seguras. La entrega de la distinción se realizó en un contexto de crecientes desafíos para la justicia paraguaya, marcada por episodios de violencia y amenazas contra quienes investigan organizaciones criminales.

El reconocimiento a Llano se inscribe en una serie de acciones impulsadas por Italia para reforzar la cooperación judicial y policial en América Latina, especialmente en la persecución de delitos trasnacionales como el narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción. La funcionaria reiteró su compromiso de seguir trabajando en alianza con instituciones internacionales y autoridades locales para enfrentar estos desafíos.

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De izquierda a derecha: Víctor Verdún Bitar, Viceministro de Relaciones Exteriores de Paraguay; Marcello Fondi, Embajador de República Italiana en la República del Paraguay; Fiscal Nacional Irma Llano, Unidad especializada en Delitos Informáticos de la Fiscalía General del Estado de la República del Paraguay; y Andy Rivas, estratega geopolítico

Llano ocupa desde 2018 funciones como representante designada por la Fiscalía General del Estado al frente de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos del Ministerio Público. En ese rol, actúa también como punto de contacto institucional para la cooperación internacional en materia de cibercrimen, a través de redes como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Consejo de Europa, y participa en el intercambio y coordinación de investigaciones con agencias como el FBI y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).