América Latina

Chile: nuevo atentado incendiario en La Araucanía dejó dos camiones destruidos

Encapuchados redujeron a los trabajadores de un predio forestal en la comuna de Victoria y prendieron fuego a las máquinas

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Soldado con rifle en uniforme de camuflaje sobre camino de tierra. Detrás, dos vehículos arden con intensas llamas y humo negro, rodeados de árboles
El representante legal de la empresa señaló que “nosotros igual somos gente de la etnia mapuche que estamos trabajando en este rubro".

Un grupo aún indeterminado de encapuchados armados intimidó la mañana de ese jueves a trabajadores de una empresa contratista e incendiaron dos camiones, en un predio forestal ubicado en la comuna de Victoria (615 kms al sur de Santiago), región de La Araucanía.

El hecho ocurrió en el fundo San Gregorio, ubicado a la altura del kilómetro 20 de la Ruta R-570, y de acuerdo al teniente coronel Raúl Quintanilla, prefecto de la Prefectura Malleco, las víctimas declararon que los individuos, a rostro cubierto, los redujeron a punta de armas de fuego y luego procedieron a rociar los vehículos con líquido acelerante para incendiarlos.

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Daniel Alveal, representante legal de la empresa afectada, relató a BioBíoChile que su equipo trabajaba en labores de transporte de cosecha cuando, alrededor de las 06:00 horas, fueron emboscados por los atacantes.

“Andaban con armas, pero no pudieron identificar exactamente cuántos eran. Lo obligaron a bajarse del vehículo y luego procedieron a quemar los camiones”, aseguró.

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“Para nosotros esto es lamentable, porque somos una empresa nueva. Recién vamos a cumplir aproximadamente 2 años prestando servicio, hemos estado trabajando con comunidades acá”, agregó.

“Nosotros igual somos gente de la etnia mapuche que estamos trabajando en este rubro, somos camioneros de pocos recursos; no hay aquí una tremenda empresa prestando el servicio a una empresa externa: somos gente que salimos todos los días a trabajar y queremos llegar a la casa con el sustento y el pan a la casa”, cerró acongojado Alveal.

Dos camiones de carga carbonizados y destrozados en un camino de tierra, con restos metálicos dispersos y una zona embarrada. El cielo es claro y se ven árboles al fondo
La policía se encuentra realizando las pericias correspondientes para dar con el paradero de los responsables.

“Respuesta desesperada”

El seremi de Seguridad Pública de La Araucanía, Luis Calderón, se refirió a este nuevo atentado y sostuvo que se trata de una “respuesta desesperada de grupos violentos”, ante los últimos allanamientos que la policía y el Ejército han llevado a cabo en la comunidad mapuche de Temucuicui, situada en la comuna de Ercilla y conocida como un “bastión” de resistencia y autonomía.

De acuerdo a Calderón, los últimos ataques incendiarios dan cuenta del “buen trabajo que se está realizando en materia de seguridad (...) Esta reacción terrorista busca intimidar, pero lo único que logra es reafirmar nuestro compromiso como Estado”, complementó la autoridad regional.

Finalmente, recalcó que el gobierno no va “a retroceder ni permitir que la violencia se normalice”.

Por ahora, el OS9 de Carabineros y el Laboratorio de Criminalística (Labocar), realizan las pericias correspondientes para dar con los responsables.

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