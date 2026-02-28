Al menos 15 muertos y varios vehículos destrozados tras estrellarse un avión militar en Bolivia

Decenas de personas se han acercado al lugar del accidente luego de que corriera el rumor de que el avión siniestrado transportaba dinero, lo que generó una situación caótica entre los presentes. Según reportó la agencia boliviana de noticias ABI, este hecho hizo que los servicios de seguridad desplegaran agentes químicos para dispersar a la multitud, mientras la escena permanecía resguardada por las autoridades.

De acuerdo con ABI, la tarde de este viernes ocurrió la caída de una aeronave militar modelo Hércules perteneciente a Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), que durante maniobras de aproximación y aterrizaje se desplomó sobre el Puente Bolivia, próximo al Aeropuerto Internacional de El Alto, en La Paz. Tal como informó la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) a través de un comunicado, hasta el momento se ha confirmado el fallecimiento de al menos 15 personas y se han registrado varios vehículos destrozados. Entre los automóviles afectados figuran furgonetas privadas, minibuses y un tráiler, que se encontraban en la zona al momento del impacto.

El cuerpo nacional de Bomberos detalló la existencia de heridos, aunque las cifras exactas aún no han sido actualizadas. Las víctimas mortales podrían aumentar conforme avancen las labores de rescate y se esclarezca la situación. Según consignó el medio ABI, las autoridades han implementado los protocolos de emergencia y coordinado la atención de los afectados en el área, que resultó seriamente comprometida tras el accidente.

La Fuerza Aérea Boliviana comunicó que, por expresa disposición del Comando General, se estableció la Junta de Investigación de Accidentes Aeronáuticos (JIAA), encargada de esclarecer las causas del siniestro, de acuerdo con lo establecido en el ‘Manual MAPO-3’. “La Institución mantendrá informada a la ciudadanía a través de los canales oficiales, conforme se cuente con información verificada”, señaló la FAB en su informe. Como parte del procedimiento, se recopilan datos técnicos y testimonios de quienes se encontraban en las inmediaciones, mientras las labores de investigación avanzan bajo estricta vigilancia.

El accidente ocurrió en una zona concurrida por el tráfico vehicular y peatones, lo que incrementó el número de víctimas y daños materiales. El medio ABI reportó que la caída de la aeronave militar provocó la destrucción de varios vehículos civiles y comerciales que transitaban por el Puente Bolivia al momento del impacto. Además, el accidente generó caos entre la población local, lo que dificultó en un primer momento el acceso de las autoridades y los equipos de emergencia al sitio del siniestro.

Información preliminar recogida por ABI apunta a que, debido a la creencia de que la aeronave transportaba sumas de dinero, personas se aglomeraron alrededor del lugar del accidente. Esta afluencia masiva llevó a que las fuerzas de seguridad recurrieran al uso de agentes químicos para controlar la cantidad de ciudadanos que pretendían recoger billetes esparcidos en el área.

El suceso fue atendido por bomberos, policías y personal de emergencia, quienes trabajaron en la remoción de escombros y la atención de heridos. El operativo incluyó el cierre de varias vías cercanas al aeropuerto para facilitar el desplazamiento de ambulancias y equipos especializados. Mientras tanto, las autoridades aeroportuarias, en coordinación con instancias nacionales, mantienen la zona resguardada y han intensificado la investigación sobre la secuencia de eventos que desembocó en el accidente.

La FAB reiteró que continuará actualizando a la opinión pública a medida que se disponga de datos verificados sobre las víctimas, el estado de los heridos, la naturaleza de la carga transportada y los factores que podrían haber contribuido a la tragedia aérea. De acuerdo con la información recabada por ABI, los familiares de las víctimas comenzaron a concentrarse en las proximidades del aeropuerto y centros médicos para recabar información sobre sus allegados.

El accidente del Hércules perteneciente a Transportes Aéreos Bolivianos representa uno de los incidentes aéreos de mayor gravedad reciente en la región. Las autoridades intensifican el análisis de los restos del avión y las grabaciones de control aéreo, considerando a la vez los testimonios de pilotos y testigos que presenciaron la aproximación y posterior caída de la aeronave.

El despliegue de recursos y la intervención de la Junta de Investigación de Accidentes Aeronáuticos reflejan la prioridad institucional de esclarecer los hechos y prevenir sucesos similares en el futuro, según manifestó la Fuerza Aérea Boliviana en su comunicado oficial. Por el momento, la zona permanece acordonada, mientras los especialistas recopilan elementos probatorios y dictaminan el estado de los equipos afectados.