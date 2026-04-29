El ministro de Economía de Bolivia aseguró que el ajuste del nuevo gobierno del presidente Paz no impactará sobre “los más pobres”

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, habla durante una entrevista con Reuters, en La Paz, Bolivia (REUTERS/Claudia Morales)

El ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, José Gabriel Espinoza, aseguró que el ajuste económico del nuevo gobierno del presidente Rodrigo Paz no impactará sobre “los más pobres”, rechazó la posibilidad de aplicar recetas extranjeras y descartó una subida de impuestos o despidos masivos.

El funcionario fijó esa posición ante la polémica generada por recomendaciones del economista venezolano Ricardo Hausmann, quien sugirió negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para enfrentar la crisis económica.

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“El ajuste no puede recaer sobre la gente”, afirmó Espinoza, y sostuvo que el Gobierno impulsará “una política económica a la boliviana, no con recetas de afuera, no con medidas importadas, no con viejos preceptos”.

En ese sentido, añadió: “Quienes están buscando ajustes a la antigua, ajustes que generaban impuestazos, recortes brutales, relocalizaciones (despidos) y ese tipo de cosas, tampoco lo vamos aceptar”.

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El ministro subrayó que la administración escuchará propuestas, pero no aceptará medidas que impliquen sacrificios para los sectores vulnerables. “Los escuchamos, los entendemos, pero no vamos a aceptar porque no está en nuestra dinámica un sacrificio de los más pobres para beneficiar solamente a los que se pueden salvar. De aquí, salimos todos juntos”, declaró Espinoza.

José Gabriel Espinoza usa su teléfono tras jurar como ministro de Economía y Planeamiento de Bolivia, en La Paz (REUTERS/Claudia Morales)

En las recientes Reuniones de Primavera del Banco Mundial (BM) y el FMI, el Gobierno boliviano presentó su gestión de la crisis y obtuvo la aprobación del organismo dirigido por Kristalina Georgieva, según Espinoza. “Lo que se ha planteado ahí al Fondo es algo muy simple: no recetas, sí marco de políticas”, explicó, y aseguró que no aplicarán “un recorte a lo bruto”.

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Las declaraciones se producen en un contexto de protestas sindicales que exigen un aumento salarial del 20%, reclamo ya descartado por el Gobierno. El economista Hausmann, en una presentación en La Paz, advirtió sobre la fragilidad macroeconómica y recomendó negociar con el FMI. “Es obvio que tienen que ir al Fondo Monetario Internacional. Les va a ser todo infinitamente más fácil si lo hacen y todo infinitamente más complicado si no lo hacen”, expresó.

La principal alianza opositora, Libre, liderada por el ex presidente Jorge Quiroga, también pidió acordar con el FMI. El Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado proyecta para este año un déficit fiscal del 9% del PIB y una inflación del 14%. El FMI anticipa para Bolivia un decrecimiento económico de -3,3%, mientras que el Banco Mundial prevé -3,2%. Por su parte, la Cepal estima un crecimiento del 0,5%, uno de los más bajos de la región.

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Peatones caminan junto a una tienda de cambio de moneda en La Paz, Bolivia (AP Foto/Juan Karita, Archivo)

El Gobierno de Bolivia presentó recientemente un informe que reveló la situación financiera de 67 empresas del país, de las cuales 42 son públicas y 25 mixtas. El documento, difundido el jueves pasado, muestra que la mayoría de estas compañías registra pérdidas continuas y enfrenta una dependencia creciente de deudas.

El director ejecutivo de la Oficina para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho, informó que el estudio identificó 15 empresas en “quiebra técnica” y con pérdidas millonarias.

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Según Camacho, la pérdida acumulada de estas firmas supera los USD 380 millones y su patrimonio negativo asciende a más de USD 273 millones al tipo de cambio oficial. “La mayoría opera con pérdidas permanentes (…) hoy tenemos 15 empresas con quiebra técnica”, detalló en conferencia de prensa.

Durante la presentación, se lanzó una plataforma de información pública que permite el seguimiento al estado de las empresas estatales, con datos actualizados sobre pérdidas, préstamos y rentabilidad. La herramienta incluye información de compañías estratégicas en sectores como hidrocarburos, minería, energía, agroindustria, transporte, aviación y telecomunicaciones, y publica sus estados financieros, patrimonios y niveles de deuda.

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Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), en planta de Llipi en Uyuni, Bolivia, es una de las empresas públicas en estado crítico (REUTERS/David Mercado)

Ante este panorama, el ministro Espinoza anunció acciones sobre las empresas estatales y afirmó que las compañías que no cumplan con ciertos criterios “van a tener que ser cerradas”.

(Con información de EFE)

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