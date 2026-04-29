América Latina

Chile: un empresario de 84 años que estuvo ocho días secuestrado fue liberado con vida

La familia habría pagado USD 55 mil a los secuestradores de Jorge Vera. Hay cuatro detenidos

Guardar
Primer plano de un hombre mayor, de perfil izquierdo, con cabello canoso y chaqueta roja, hablando a un micrófono. El fondo es una estructura con líneas diagonales
Vera es empresario ferretero, dueño de caballos fina sangre y prestamista informal, asunto que habría llamado la atención de sus secuestradores.

Tres ciudadanos venezolanos y uno chileno permancen detenidos en Santiago por la Policía de Investigaciones (PDI), debido a su presunta responsabilidad en el secuestro extorsivo del empresario Jorge Vera Fierro (84), quien estuvo ocho días desaparecido y fue liberado sano y salvo esta mañana.

Vera, empresario ferretero, dueño de caballos fina sangre y prestamista informal, fue secuestrado el 21 de abril pasado mientras circulaba en su auto en las cercanías de su casa, en la comuna capitalina de San Miguel. Los delincuentes de inmediato se pusieron en contacto con sus familiares, a quienes exigieron $700 millones (USD 777 mil) por su liberación.

PUBLICIDAD

El caso mantuvo en vilo a todo el país, pues la policía lo manejó en estricta reserva, mientras la familia exigía en medio de las negociaciones a los captores alguna prueba de que el empresario -quien es diabético-, se mantenía con vida, enviando éstos fotos en las que aparecían inyectándole insulina.

Un vehículo blanco calcinado es transportado en una grúa en una carretera rural. Tres personas con trajes forenses blancos examinan el terreno adyacente
El empresario apareció en un sitio eriazo junto a un automóvil en llamas.

La liberación

Según informaron profusamente los matinales, Jorge Vera apareció a eso de las 06:00 horas de esta jornada en un sitio eriazo ubicado en la comuna santiaguina de Colina, al lado de un vehículo que se incendiaba, siendo derivado de inmediato a un recinto de salud para verificar su estado.

PUBLICIDAD

Y aunque ni la policía ni la familia lo han confirmado, trascendió que durante las negociaciones los captores fueron bajando paulatinamente la suma que exigían por la liberación de Jorge Vera, de $700 millones, a $50 millones (USD 55 mil), cifra que habría sido pagada por la familia.

El director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, detalló que antes de que el empresario apareciera con vida, los detectives ya habían arrestado a cuatro individuos -tres venezolanos y un chileno-, y que en su captura contaron con la colaboración de la Policía Nacional de Colombia.

Debido a esto, los alcances de la investigación y las tratativas con los captores “no se podían manifestar, no se podían expresar. Era un secuestro en desarrollo. Era delicado comunicar en ese momento. Si no dimos a conocer esto, les pido que entiendan: prima mantener la vida del secuestrado y por eso mantuvimos esa reserva, pero seguimos investigando, seguimos trabajando“.

“La colaboración internacional ha sido importantísima en este caso, así que quiero agradecer también el apoyo de la Policía Nacional de Colombia”, subrayó el jefe de la policía civil.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, señaló que “no vamos a parar a fin de que estas organizaciones criminales no puedan instalarse en nuestro país, y es momento de que se vayan (...) Frente a delitos tan fuertes, tan graves como estos, nosotros vamos a seguir investigando para detener y solicitar las penas más duras“, cerró la autoridad.

Imagen borrosa de videovigilancia dividida en dos paneles que muestran una calle. A la izquierda, un coche rojo dentro de un círculo amarillo; a la derecha, un coche oscuro en movimiento con luces encendidas
Momento exacto en que Vera fue plagiado desde su auto en la comuna santiaguina de San Miguel.

Dueño de caballos y prestamista informal

De acuerdo a varias fuentes, a sus 84 años Jorge Vera Fierro amasó una fortuna avaluada en más de $1.000 millones (USD 1,1 millones), gracias a una conocida ferretería, caballos fina sangre y un lucrativo negocio como prestamista informal.

Dicho patrimonio, que comprende ocho bienes inmuebles y cuatro vehículos, no habría pasado desapercibido para esta banda de secuestradores, la que según fuentes policiales estaría conformada principalmente por ciudadanos extranjeros y estaría altamente organizada.

Temas Relacionados

ChileSecuestro extorsivoJorge Vera FierroEduardo CernaTrinidad Steinert

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

República dominicana: el 40 % del talento investigador está concentrado en solo tres universidades

La radiografía de la producción científica nacional identifica una alta centralización del talento en pocos centros, lo que representa un desafío estructural para la diversificación y el desarrollo competitivo del sistema de investigación en el país

República dominicana: el 40 % del talento investigador está concentrado en solo tres universidades

El Ministerio de Educación y la Secretaría de Ciencia firman memorándum para integrar práctica e investigación en las aulas

La colaboración formalizada pretende transformar el aprendizaje tradicional al fomentar el desarrollo de competencias científicas entre los alumnos y ampliar el acceso a herramientas tecnológicas en el marco escolar

El Ministerio de Educación y la Secretaría de Ciencia firman memorándum para integrar práctica e investigación en las aulas

Honduras acredita nuevos embajadores y apuesta por ampliar su presencia internacional

El Gobierno recibió a seis nuevos jefes de misión en una ceremonia oficial encabezada por el presidente Nasry Asfura.

Honduras acredita nuevos embajadores y apuesta por ampliar su presencia internacional

Informe del CIEN revela que disminución de homicidios en Guatemala durante el primer trimestre de 2026

El informe de delitos revela que, aunque la violencia letal disminuye a nivel nacional, los incidentes siguen concentrándose en departamentos y municipios específicos, donde persiste la preocupación por las víctimas jóvenes y el aumento de mujeres afectadas

Informe del CIEN revela que disminución de homicidios en Guatemala durante el primer trimestre de 2026

El nuevo tratado entre República Dominicana y España refuerza la cooperación para combatir delitos económicos y el blanqueo de capitales

El acuerdo bilateral establece mecanismos actualizados de intercambio de información y asistencia operativa, facilitando la persecución de delitos financieros complejos y asegurando una respuesta coordinada entre ambas jurisdicciones ante amenazas transnacionales

El nuevo tratado entre República Dominicana y España refuerza la cooperación para combatir delitos económicos y el blanqueo de capitales
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Secretaría de las Mujeres celebra declaratoria para la Ley General contra feminicidios: ¿Qué falta para que sea expedida?

Secretaría de las Mujeres celebra declaratoria para la Ley General contra feminicidios: ¿Qué falta para que sea expedida?

Martín Baeza y Léa Riccoboni ganaron el Ironman 70.3 Perú 2026 en Lima

Imprudencia al volante: un hombre viajó agarrado a una chapa en plena autopista Santa Fe-Rosario

Fiscalía de Chihuahua localiza cuerpos inhumados tras cateo en Ciudad Juárez

Qué hacía en Colombia el rabino neoyorquino que fue asesinado en Bogotá: rentó su hospedaje por plataforma y planeaba regresar en pocos días a su país

INFOBAE AMÉRICA

República dominicana: el 40 % del talento investigador está concentrado en solo tres universidades

República dominicana: el 40 % del talento investigador está concentrado en solo tres universidades

El Ministerio de Educación y la Secretaría de Ciencia firman memorándum para integrar práctica e investigación en las aulas

Honduras acredita nuevos embajadores y apuesta por ampliar su presencia internacional

Informe del CIEN revela que disminución de homicidios en Guatemala durante el primer trimestre de 2026

El nuevo tratado entre República Dominicana y España refuerza la cooperación para combatir delitos económicos y el blanqueo de capitales

ENTRETENIMIENTO

Final explicado de “Apex”, la nueva película que genera revuelo en Netflix

Final explicado de “Apex”, la nueva película que genera revuelo en Netflix

De Trueno a Alemán: Cypress Hill lanza su primer álbum en español con impactantes invitados

Barry Keoghan habla por primera vez sobre el impacto de su ruptura con Sabrina Carpenter en su vida: “He dejado de socializar”

La mujer que inspiró a Emily en ‘El diablo viste a la moda’ confesó sentirse traicionada

“Salí con un Géminis y ahora creo en la astrología”: la confesión sin filtro de Billie Eilish