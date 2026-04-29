Chile: un empresario de 84 años que estuvo ocho días secuestrado fue liberado con vida

Vera es empresario ferretero, dueño de caballos fina sangre y prestamista informal, asunto que habría llamado la atención de sus secuestradores.

Tres ciudadanos venezolanos y uno chileno permancen detenidos en Santiago por la Policía de Investigaciones (PDI), debido a su presunta responsabilidad en el secuestro extorsivo del empresario Jorge Vera Fierro (84), quien estuvo ocho días desaparecido y fue liberado sano y salvo esta mañana.

Vera, empresario ferretero, dueño de caballos fina sangre y prestamista informal, fue secuestrado el 21 de abril pasado mientras circulaba en su auto en las cercanías de su casa, en la comuna capitalina de San Miguel. Los delincuentes de inmediato se pusieron en contacto con sus familiares, a quienes exigieron $700 millones (USD 777 mil) por su liberación.

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El caso mantuvo en vilo a todo el país, pues la policía lo manejó en estricta reserva, mientras la familia exigía en medio de las negociaciones a los captores alguna prueba de que el empresario -quien es diabético-, se mantenía con vida, enviando éstos fotos en las que aparecían inyectándole insulina.

El empresario apareció en un sitio eriazo junto a un automóvil en llamas.

La liberación

Según informaron profusamente los matinales, Jorge Vera apareció a eso de las 06:00 horas de esta jornada en un sitio eriazo ubicado en la comuna santiaguina de Colina, al lado de un vehículo que se incendiaba, siendo derivado de inmediato a un recinto de salud para verificar su estado.

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Y aunque ni la policía ni la familia lo han confirmado, trascendió que durante las negociaciones los captores fueron bajando paulatinamente la suma que exigían por la liberación de Jorge Vera, de $700 millones, a $50 millones (USD 55 mil), cifra que habría sido pagada por la familia.

El director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, detalló que antes de que el empresario apareciera con vida, los detectives ya habían arrestado a cuatro individuos -tres venezolanos y un chileno-, y que en su captura contaron con la colaboración de la Policía Nacional de Colombia.

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Debido a esto, los alcances de la investigación y las tratativas con los captores “no se podían manifestar, no se podían expresar. Era un secuestro en desarrollo. Era delicado comunicar en ese momento. Si no dimos a conocer esto, les pido que entiendan: prima mantener la vida del secuestrado y por eso mantuvimos esa reserva, pero seguimos investigando, seguimos trabajando“.

“La colaboración internacional ha sido importantísima en este caso, así que quiero agradecer también el apoyo de la Policía Nacional de Colombia”, subrayó el jefe de la policía civil.

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Por su parte, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, señaló que “no vamos a parar a fin de que estas organizaciones criminales no puedan instalarse en nuestro país, y es momento de que se vayan (...) Frente a delitos tan fuertes, tan graves como estos, nosotros vamos a seguir investigando para detener y solicitar las penas más duras“, cerró la autoridad.

Momento exacto en que Vera fue plagiado desde su auto en la comuna santiaguina de San Miguel.

Dueño de caballos y prestamista informal

De acuerdo a varias fuentes, a sus 84 años Jorge Vera Fierro amasó una fortuna avaluada en más de $1.000 millones (USD 1,1 millones), gracias a una conocida ferretería, caballos fina sangre y un lucrativo negocio como prestamista informal.

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Dicho patrimonio, que comprende ocho bienes inmuebles y cuatro vehículos, no habría pasado desapercibido para esta banda de secuestradores, la que según fuentes policiales estaría conformada principalmente por ciudadanos extranjeros y estaría altamente organizada.