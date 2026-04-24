América Latina

República Dominicana y Guatemala firman acuerdo para impulsar cooperación comercial y atraer inversiones

El instrumento suscrito por los cancilleres contempla la conformación de un grupo de trabajo encargado de mejorar el ambiente de negocios, promover el comercio bilateral y reforzar la agenda económica compartida

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Dos personas con traje formal estrechando manos frente a las banderas de República Dominicana (izquierda) y Guatemala (derecha), bajo un cielo nublado.
Representantes de República Dominicana y Guatemala se dan la mano en señal de cooperación y fortalecimiento de relaciones bilaterales, con sus banderas ondeando al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La República Dominicana y Guatemala firmaron un memorando de entendimiento para establecer un Foro Político Empresarial, con el objetivo de fortalecer la cooperación económica, promover el intercambio comercial y fomentar nuevas inversiones entre ambos países. El acuerdo fue suscrito en Santo Domingo por el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Roberto Álvarez, y el canciller guatemalteco Carlos Martínez Alvarado, según informó el ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana en un comunicado oficial.

El nuevo instrumento, informado por el ministerio de Relaciones Exteriores, prevé que el foro funcione como una plataforma de diálogo entre autoridades gubernamentales y representantes del sector privado de ambos países. Según el documento, la iniciativa permitirá identificar oportunidades de negocios, facilitar el acceso a mercados y promover proyectos de inversión conjunta con el propósito de dinamizar el comercio bilateral.

En declaraciones recogidas por EFE, los cancilleres resaltaron que la firma es un avance para la agenda económica compartida: “El foro busca crear un espacio permanente de diálogo y cooperación, que refleje la voluntad de ambos gobiernos de fortalecer las relaciones comerciales”, señalaron los funcionarios de República Dominicana y Guatemala durante la ceremonia.

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Objetivos y estructura del Foro Político Empresarial

Entre los principales temas que abordará el foro figuran la presentación de facilidades para el comercio, la promoción de inversiones y el intercambio de información relevante para el desarrollo empresarial. El acuerdo establece que los encuentros se realizarán de manera anual, o cuando las partes lo consideren necesario, alternando la sede entre ambos países. Además, se conformará un grupo de trabajo encargado de dar seguimiento a las iniciativas y coordinar las acciones derivadas de este mecanismo.

La Cancillería dominicana subrayó que no existía hasta la fecha un instrumento estrictamente bilateral entre República Dominicana y Guatemala para impulsar el comercio, ya que los acuerdos previos eran compartidos con otros países de Centroamérica. La creación del foro, según las autoridades, constituye una “oportunidad para establecer un mecanismo propio y adaptado a las necesidades y prioridades de ambos gobiernos”.

El memorando contempla también el intercambio de experiencias y mejores prácticas, con el fin de contribuir al desarrollo del ambiente de negocios y fortalecer los vínculos económicos. “Esperamos que este foro permita aprovechar de manera más efectiva las oportunidades que brinda el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana”, expresaron los altos cargos diplomáticos citados por EFE.

Vista panorámica de República Dominicana. Imagen de archivo
Vista panorámica de República Dominicana. Imagen de archivo

Impulso al sector privado e integración comercial regional

La firma de este acuerdo llega en un momento en el que ambos países buscan diversificar sus relaciones económicas y ampliar la participación del sector privado en los proyectos conjuntos. República Dominicana y Guatemala consideran que el nuevo mecanismo facilitará la identificación de áreas estratégicas para la cooperación y servirá para profundizar la integración comercial en el marco regional.

Según el ministerio de Relaciones Exteriores, el foro se enfocará en la identificación de barreras comerciales, el impulso de inversiones y la creación de canales efectivos de comunicación entre los sectores empresariales de ambos países. El grupo de trabajo que se creará tendrá la responsabilidad de coordinar el seguimiento de las acciones y proponer nuevas agendas de trabajo para próximas reuniones.

La formalización del Foro Político Empresarial marca un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales entre República Dominicana y Guatemala, dotando a ambas naciones de una herramienta para avanzar en su objetivo común de incrementar el intercambio comercial y la cooperación económica.

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