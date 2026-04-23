América Latina

Desbarataron en Chile una banda narco que lavaba dinero para el Tren de Aragua: blanquearon más de USD 4 millones

La organización enviaba hacia el extranjero las ganancias en criptomonedas

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Primer plano de una mano enguantada de azul sosteniendo varias tarjetas de crédito frente a un vehículo de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile
18 ciudadanos venezolanos, dos colombianos, un cubano y un chileno serán formalizados esta jornada.

Durante esta jornada se lleva a cabo en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar (130 kms al noroeste de Santiago) la audiencia de formalización por lavado de activos, asociación criminal y tráfico de drogas contra 22 personas acusadas de pertenecer a una organización criminal dedicada a traficar drogas y ”blanquear" dinero para el Tren de Aragua. El grupo habría enviado hacia el extranjero, en formato de criptomonedas, alrededor de USD 4.4 millones.

De acuerdo a información entregada por la Policía de Investigaciones (PDI), la “Operación Patrimonio Oculto” se llevó a cabo simultáneamente en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Coquimbo, logrando la detención de 18 ciudadanos venezolanos, dos colombianos, un cubano y un chileno. En dichos allanamientos también se decomisaron diversos tipos de drogas, vehículos y evidencia digital clave para la investigación.

La mayor parte de los detenidos son venezolanos con cédula chilena vigente, que transformaban el dinero en criptomonedas para sacarlo al exterior.
La mayor parte de los detenidos son venezolanos con cédula chilena vigente, que transformaban el dinero en criptomonedas para sacarlo al exterior.

Las criptomonedas

Patricio Flores, prefecto de la PDI de Viña del Mar, detalló en conferencia de prensa que tras más de un año de investigación, “se logró determinar la existencia de una organización criminal dedicada a los delitos de lavado de activos, asociación criminal y tráfico de drogas”, según consignó BioBíoChile.

“Parte de la estructura de la banda ingresaba al país drogas desde el norte, se trasladaban a otras regiones y las vendían (…) Para las ganancias ilícitas de la venta de droga utilizaban a terceros que facilitaban sus cuentas bancarias para el flujo financiero, transacciones, porque ellos estaban de manera regular en el país”, agregó el detective.

En tanto, el fiscal del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI), José Uribe, explicó que analizaron “más de 200 cuentas corrientes de sujetos venezolanos con cédula chilena vigente, que transformaban el dinero en criptomonedas para sacarlo al exterior. Logramos establecer que esta organización lavó aproximadamente $4 mil millones (USD 4.4 millones) en activos financieros”.

Así las cosas, el Ministerio Público espera que el tribunal acoja su petición de prisión preventiva para los 22 imputados, mientras se desarrolla el plazo para la investigación.

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ChileTren de AraguaCriptomonedas“Operación Patrimonio Oculto”Lavado de activos

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