América Latina

Concejal chileno inventó un secuestro para justificar su ausencia al trabajo: admitió haber consumido drogas

La Municipalidad de San Felipe presentó una querella contra Ronald Olivares (Independiente), quien fue a comprar “falopa” y terminó siendo rescatado de un “ruco”

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Primer plano de un hombre con traje gris, camisa blanca y corbata azul, gafas y cabello oscuro, sonriendo a la cámara sobre un fondo claro
Olivares se gastó el dinero del viático entregado por el Estado para asistir a una capacitación -$350 mil, unos USD 390-, en drogas.

La Municipalidad de San Felipe (90 kms al norte de Santiago) confirmó este martes la presentación de una querella en contra del concejal Ronald Olivares, quien en febrero del año pasado se apersonó en una comisaría de Viña del Mar para denunciar un secuestro a fin de justificar su inasistencia al trabajo, pero hace pocos días cambió su declaración admitiendo había ido a comprar “falopa” y terminó en un “ruco” consumiendo drogas junto a desconocidos.

“Efectivamente, estamos efectuando una querella ante la situación de unas declaraciones del concejal Ronald Olivares, que ameritan que los tribunales en el área penal sean los que tienen que revisar”, confirmó la alcaldesa de esa comuna, Carmen Castillo

“Esto, por tratarse de nosotros ser funcionarios públicos que nos obliga a hacer denuncias cuando se detectan posibles irregularidades. Esta querella está recién ingresada y si es admitida por los tribunales, podremos dar mayores antecedentes", complementó la edil.

Primer plano de un hombre sonriente con cabello oscuro, camisa de cuello, en un interior con un pequeño ventilador rojo y una señal de salida en segundo plano
Olivares aseguró que se quedó en el "ruco" intimidado por sus nuevos amigos.

La declaración del concejal

El medio Radio Aconcagua tuvo acceso a una reciente declaración hecha a Carabineros por Olivares, en la que reconoce que se gastó el dinero del viático entregado por el Estado para asistir a una capacitación en Viña del Mar -$350 mil, unos USD 390-, en drogas.

En dicho testimonio, aseguró que se encontraba en casa de unos familiares cuando decidió salir con “la finalidad de comprar cigarros y falopa”. A los pocos pasos conoció a cuatro individuos, quienes lo subieron a un auto y lo llevaron hasta un “ruco”, donde había otros sujetos con cuchillos y pistolas consumiendo alcohol y diversas drogas.

Intimidado por estos individuos, “durante la estadía en ese lugar realicé varias transferencias de dinero, a cuentas bancarias que los sujetos me daban, para seguir comprando droga".

Sin embargo, finalmente sus compañeros de juerga abandonaron el “ruco” y lo dejaron solo, siendo rescatado por una familia que pasaba por el lugar quienes lo trasladaron hasta la casa donde sus preocupados familiares lo estaban hospedando.

El concejal reconoció que tiempo atrás tuvo serios problemas con las drogas, que en dicho viaje a Viña del Mar tuvo una recaída y que inventó el secuestro para justificar su inasistencia a la capacitación y ante sus familiares, aunque insistió en que se había quedado en el “ruco” debido al temor que sus nuevos conocidos le habían inspirado.

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