América Latina

Chile promueve un corredor bimodal para transportar carga hacia Vaca Muerta

Un plan piloto conectará el puerto de Coronel y la ciudad de Victoria con el mayor polo energético argentino en la provincia de Neuquén

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Plataformas petroleras se ven en la perforación de petróleo y gas de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, Argentina.
Plataformas petroleras se ven en la perforación de petróleo y gas de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, Argentina.

La semana pasada, la ministra de Energía, Ximena Rincón, y al Canciller, Francisco Pérez Mackenna, visitaron el yacimiento de gas y petróleo Vaca Muerta en la provincia argentina de Neuquén y pusieron a disposición del principal polo energético argentino la infraestructura portuaria nacional para que el país exporte combustibles hacia Asia.

En función de esto, autoridades de las regiones del BioBío y La Araucanía pondrán en marcha en julio próximo un plan piloto que busca agilizar el transporte de carga hacia dicho yacimiento, conectándolo con el Puerto de Coronel y la ciudad de Victoria, tal como lo señaló el alcalde de esta ciudad, Javier Jaramillo.

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“Estamos desarrollando una alianza estratégica con Ferrocarriles del Estado para establecer un corredor bimodal que llegue hasta Vaca Muerta (...) Nos hemos reunido con el Puerto de BioBío (Coronel), quienes han manifestado que existe un ingreso de un 20% de material que va directamente hacia ese yacimiento. La proyección que se estima de crecer de aquí al 2030 en un 30% está sucediendo ahora, y va a seguir creciendo”, aseguró el edil, según consignó el medio BioBíoChile.

Puerto Coronel, Chile
Actualmente un 20% de la carga que llega hasta el Puerto de Coronel tiene como destino Vaca Muerta.

La idea, según Jaramillo, es que la carga se venga en ferrocarril desde el puerto de Coronel hasta Victoria, “y desde Victoria hacia Argentina se vaya en camiones”.

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De acuerdo a la autoridad regional, “esperamos desarrollar este piloto en el mes de julio, el mundo empresarial está dispuesto a hacer las inversiones respectivas y eso nos permite proyectar las cifras que se podrían generar de ahí a futuro”, complementó el alcalde de Victoria, quien al cierre resaltó que el futuro corredor bimodal también podrá ser utilizado por otros socios del Mercosur para exportar a Asia.

Cabe recordar que Argentina es el segundo proveedor energético de Chile -el primero es Estados Unidos-, y en 2025, el país importó productos de esta índole desde ese país por unos USD 2.876 millones.

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