La ciudad de Miami será sede de encuentro clave para líderes municipales latinoamericanos en 2026

La entrada al campo del Trump National Doral. (AP Foto/Alex Sanz)

Cien alcaldes de América Latina y el Caribe se reunirán en Miami durante el Mayors of the Americas Summit 2026, un evento organizado por el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University. La cumbre, que tendrá lugar en el Trump National Doral, se presenta como una plataforma decisiva para articular el liderazgo municipal con el desarrollo económico, la inversión y la innovación en la gestión urbana.

El encuentro responde a una tendencia geopolítica detectada por el Adam Smith Center: los desafíos principales de la región —como la seguridad, la movilidad y el crecimiento urbano— son gestionados desde el poder local más que desde las esferas nacionales. Esta percepción se consolidó luego de reunir, en años recientes, a decenas de expresidentes y cientos de líderes que promovieron transformaciones en sus países. Según el Centro, hoy son los gobiernos locales quienes gestionan los dilemas urbanos, desde la inversión pública hasta la calidad de vida ciudadana.

El Mayors of the Americas Summit tiene como propósito transformar el papel del liderazgo municipal en la región. El evento reunirá a intendentes, alcaldes y presidentes municipales para compartir soluciones en foros de reflexión, aprendizaje entre pares y colaboración hemisférica. Los organizadores señalan que se trata de algo más que una conferencia: aspiran a una coordinación activa para promover ciudades más prósperas, libres y resilientes, mediante el intercambio de buenas prácticas y la construcción de redes de cooperación.

Miami y su papel clave en la gestión urbana regional

El Adam Smith Center for Economic Freedom destaca el papel estratégico de Miami para este tipo de iniciativas. La ciudad alberga la mayor red de consulados y sedes corporativas latinoamericanas fuera de sus países de origen y funciona como centro financiero y logístico del hemisferio. Además, es considerada un laboratorio urbano en transformación continua, afrontando desafíos ambientales y una notable diversidad cultural, lo que la posiciona como referencia regional para debates sobre innovación y desarrollo municipal.

La Cumbre de Alcaldes de las Américas reúne a líderes para impulsar la innovación, la inversión y el crecimiento económico, transformando desafíos urbanos en soluciones concretas

Construcción de una agenda común para gobiernos locales

Durante la cumbre, los organizadores plantean como objetivo general construir una plataforma hemisférica de alto nivel para los gobiernos locales que facilite la articulación de políticas públicas municipales con la inversión y la innovación en gestión. Las metas específicas incluyen fortalecer las capacidades de liderazgo local, fomentar alianzas público-privadas para inversiones urbanas, facilitar asociaciones de alto impacto y elaborar un policy paper con recomendaciones orientadas a gobiernos, organismos multilaterales y el sector privado.

Los responsables del evento remarcan que la cita convocará a un centenar de líderes municipales, estableciendo una de las mayores convocatorias de este tipo en el continente y marcando un cambio estratégico en la forma en que los municipios latinoamericanos y caribeños abordan retos globales.

El Trump National Doral fue seleccionado como sede por su infraestructura de alto perfil internacional.