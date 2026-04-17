Las restricciones electorales entran en vigor antes de la jornada de votaciones en Bolivia

Bolivia realiza la segunda vuelta electoral en Beni, Chuquisaca, Oruro, Santa Cruz y Tarija para definir gobernadores.

Las autoridades electorales de Bolivia ultiman los preparativos para la segunda vuelta electoral en cinco de los nueve departamentos del país, donde se definirán los nuevos gobernadores. Este domingo, los ciudadanos de Beni, Chuquisaca, Oruro, Santa Cruz y Tarija acudirán nuevamente a las urnas, mientras los tribunales departamentales electorales continúan con la distribución del material para los comicios, tarea que comenzó con el envío a zonas rurales y concluirá este sábado en los centros urbanos.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó en un comunicado que ha reforzado la instrucción de más de 91.000 jurados electorales en las regiones donde se celebrará la segunda vuelta, con el objetivo de garantizar eficiencia durante la jornada electoral.

Además, el organismo decretó el inicio del periodo de “silencio electoral” desde el jueves, prohibiendo la difusión de propaganda y actividades proselitistas hasta el día de la votación. Según la normativa boliviana, durante este periodo se busca que los electores tengan un espacio de reflexión antes de emitir su voto.

Entre otras restricciones, la ley prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas desde este viernes hasta el final de la votación en los departamentos donde se realiza la segunda vuelta. Igualmente, no están permitidos los actos públicos, reuniones ni el traslado de personas durante el día electoral.

En el departamento de Santa Cruz, la división policial de Tránsito comunicó que los viajes terrestres estarán habilitados hasta las 15:00 horas del sábado (19:00 GMT), permitiendo únicamente los desplazamientos interprovinciales que hayan iniciado antes de ese horario. Santa Cruz, el departamento más poblado y el principal motor económico del país, tendrá como contendientes al excandidato vicepresidencial de la alianza opositora Libre, Juan Pablo Velasco, y al abogado Otto Ritter, de Santa Cruz para Todos.

El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia instruye a más de 91.000 jurados para garantizar la transparencia en la jornada electoral. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

En los otros departamentos donde se celebrará la segunda vuelta —Beni, Chuquisaca, Oruro y Tarija— la contienda será entre candidatos de la alianza Patria, coalición liderada por el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y aspirantes de otras organizaciones políticas. En la primera vuelta ya fueron elegidos los gobernadores de Potosí, Pando y Cochabamba. Por su parte, en La Paz se declaró vencedor al candidato de la coalición oficialista Patria-Sol, luego de que el partido rival, Nueva Generación Patriótica (NGP), abandonara la contienda.

La segunda vuelta electoral en Bolivia se aplica en procesos nacionales o regionales cuando ningún candidato supera el 50 % de los votos o no alcanza un mínimo del 40 % con al menos 10 puntos de diferencia respecto al rival más cercano.

(Con información de EFE)