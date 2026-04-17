América Latina

Las restricciones electorales entran en vigor antes de la jornada de votaciones en Bolivia

Una serie de medidas impiden actividades proselitistas, reuniones públicas y traslados el día de la elección, en tanto que las autoridades ultiman detalles para la segunda vuelta en Beni, Chuquisaca, Oruro, Santa Cruz y Tarija

Guardar
Locales de votación listos: así es la preparación para recibir a los electores
Bolivia realiza la segunda vuelta electoral en Beni, Chuquisaca, Oruro, Santa Cruz y Tarija para definir gobernadores.

Las autoridades electorales de Bolivia ultiman los preparativos para la segunda vuelta electoral en cinco de los nueve departamentos del país, donde se definirán los nuevos gobernadores. Este domingo, los ciudadanos de Beni, Chuquisaca, Oruro, Santa Cruz y Tarija acudirán nuevamente a las urnas, mientras los tribunales departamentales electorales continúan con la distribución del material para los comicios, tarea que comenzó con el envío a zonas rurales y concluirá este sábado en los centros urbanos.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó en un comunicado que ha reforzado la instrucción de más de 91.000 jurados electorales en las regiones donde se celebrará la segunda vuelta, con el objetivo de garantizar eficiencia durante la jornada electoral.

Además, el organismo decretó el inicio del periodo de “silencio electoral” desde el jueves, prohibiendo la difusión de propaganda y actividades proselitistas hasta el día de la votación. Según la normativa boliviana, durante este periodo se busca que los electores tengan un espacio de reflexión antes de emitir su voto.

Entre otras restricciones, la ley prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas desde este viernes hasta el final de la votación en los departamentos donde se realiza la segunda vuelta. Igualmente, no están permitidos los actos públicos, reuniones ni el traslado de personas durante el día electoral.

En el departamento de Santa Cruz, la división policial de Tránsito comunicó que los viajes terrestres estarán habilitados hasta las 15:00 horas del sábado (19:00 GMT), permitiendo únicamente los desplazamientos interprovinciales que hayan iniciado antes de ese horario. Santa Cruz, el departamento más poblado y el principal motor económico del país, tendrá como contendientes al excandidato vicepresidencial de la alianza opositora Libre, Juan Pablo Velasco, y al abogado Otto Ritter, de Santa Cruz para Todos.

El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia instruye a más de 91.000 jurados para garantizar la transparencia en la jornada electoral. (REUTERS/Manuel Orbegozo)
El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia instruye a más de 91.000 jurados para garantizar la transparencia en la jornada electoral. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

En los otros departamentos donde se celebrará la segunda vuelta —Beni, Chuquisaca, Oruro y Tarija— la contienda será entre candidatos de la alianza Patria, coalición liderada por el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y aspirantes de otras organizaciones políticas. En la primera vuelta ya fueron elegidos los gobernadores de Potosí, Pando y Cochabamba. Por su parte, en La Paz se declaró vencedor al candidato de la coalición oficialista Patria-Sol, luego de que el partido rival, Nueva Generación Patriótica (NGP), abandonara la contienda.

La segunda vuelta electoral en Bolivia se aplica en procesos nacionales o regionales cuando ningún candidato supera el 50 % de los votos o no alcanza un mínimo del 40 % con al menos 10 puntos de diferencia respecto al rival más cercano.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Elecciones Regionales BoliviaSanta CruzNormativa ElectoralParticipación Ciudadana

Últimas Noticias

Chile avanzó en la construcción de una zanja de tres metros en la frontera con Perú

El proyecto incluye muros, sensores y vigilancia tecnológica en los puntos críticos del limite

Chile avanzó en la construcción de una zanja de tres metros en la frontera con Perú

Juicio político en Honduras: ya son ocho los funcionarios destituidos por el Congreso Nacional

Las vacantes serán cubiertas mediante una comisión legislativa que propondrá a los nuevos funcionarios

Juicio político en Honduras: ya son ocho los funcionarios destituidos por el Congreso Nacional

Detienen a una de las más buscadas en Panamá por desvío de fondos en empresas

El caso revela cómo se utilizaban colaboradores para retirar dinero en efectivo.

Detienen a una de las más buscadas en Panamá por desvío de fondos en empresas

Los hijos de Ortega y Murillo bajo el foco: sanciones de Estados Unidos, control mediático y la red familiar que sustenta el poder en Nicaragua

Los dos herederos de la élite sandinista se convierten en figuras esenciales para la permanencia del gobierno. Las acusaciones de participar en incautaciones y alianzas estratégicas despiertan nuevas tensiones diplomáticas

Los hijos de Ortega y Murillo bajo el foco: sanciones de Estados Unidos, control mediático y la red familiar que sustenta el poder en Nicaragua

La IED española en República Dominicana registra un crecimiento del 68% interanual y consolida tendencia ascendente

El dinamismo de la inversión proveniente de España se reflejó en un fuerte repunte respecto al año previo, con presencia diversificada en energía, finanzas, construcción e industria en zonas francas dominicanas

La IED española en República Dominicana registra un crecimiento del 68% interanual y consolida tendencia ascendente
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gustavo Petro dijo que Axel Kicillof “posiblemente sea el próximo presidente de Argentina”

Gustavo Petro dijo que Axel Kicillof “posiblemente sea el próximo presidente de Argentina”

Petro arremetió contra magistrado que suspendió la intervención en Coosalud: pidió demandarlo y acusó a la justicia de “apoyar criminales”

“Una leyenda”: Julio Bocca recibió el Premio Lux Ductor de manos de Antonio Banderas en un festival de danza en Málaga

Sobreviviente del ataque a embarcación en el río Putumayo, que involucra a la Marina de Perú, negó la versión militar: “No vinieron con buenas intenciones”

Receta de peras con queso azul y nueces, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA

Wall Street volvió a cerrar en máximos históricos tras el anuncio de la apertura del estrecho de Ormuz

Wall Street volvió a cerrar en máximos históricos tras el anuncio de la apertura del estrecho de Ormuz

Cómo resolver el desafío matemático de los “cuatro cuatros”

El cuarto giro: la teoría que anticipó el colapso de la democracia liberal y el auge de Milei y Trump

Los precios del petróleo cayeron con fuerza tras la apertura del estrecho de Ormuz

La ofensiva digital de China contra Taiwán amplificó las voces críticas del gobierno democrático de la isla

ENTRETENIMIENTO

Laurie y Alamo Brown sacuden a Euphoria: nuevas rivalidades, más acción y un giro inesperado para Rue

Laurie y Alamo Brown sacuden a Euphoria: nuevas rivalidades, más acción y un giro inesperado para Rue

Kim Kardashian debuta como productora en Broadway y apuesta por una obra basada en un caso real

Céline Dion vuelve a la música con “Dansons”, una balada que anticipa su esperado regreso a los escenarios

Andrew Lloyd Webber transformará el legendario robo de la Mona Lisa en un espectáculo teatral para Broadway

Natalie Portman está embarazada de su tercer hijo a los 44 años: “Sé lo afortunada que soy”