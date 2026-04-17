Chile: hallaron con vida a un turista argentino desaparecido en el volcán Llaima

El excursionista estuvo varias horas bajo la lluvia y el viento blanco.

Con frío, un poco asustado, pero sano y salvo, fue hallado la noche de este miércoles un turista argentino que se extravió cuando intentaba subir el volcán Llaima, cerca del límite con Neuquén, luego de ingresar por un sector no habilitado, lo que motivó el despliegue inmediato de los equipos de rescate.

Javier Ignacio Álvarez, de 48 años, había salido a eso de las 07:30 horas desde el Refugio Nevados de Vilcún con la intención de subir el macizo y fue ubicado por la noche, caminando por un predio en las cercanías del Parque Nacional Conguillío (730 kms al sur de Santiago), en el límite entre las comunas de Melipeuco y Vilcún, región de la Araucanía.

La alerta la dio su pareja y las labores de búsqueda se extendieron durante el día bajo complejas condiciones climáticas con lluvia, viento blanco y escasa visibilidad, asunto que llevó a los rescatistas incluso a suspender momentáneamente las labores de búsqueda a pesar de estar apoyados por drones.

Álvarez contaba con el equipamiento necesario y tenía experiencia en el ascenso de montañas.

Sano y salvo

Sin embargo, ya entrada la noche Álvarez fue divisado caminando con rumbo perdido en el sector de Cherquenco, siendo trasladado de inmediato hasta el el hospital de Vilcún para la constatación su estado de salud

Así las cosas, trascendió que el excursionista se encontraba en buenas condiciones y sin presentar lesiones, a pesar de haber estado varias horas extraviado bajo un clima inclemente. Por suerte, Álvarez estaba premunido del equipamiento necesario para resistir el frío y la lluvia y además tenía vasta experiencia en ascensos de montaña.

En julio de 2024 otro excursionista argentino-chileno falleció al caer más de 200 metros mientras intentaba subir el Llaima.

Volcán peligroso

Cabe recordar que en julio de 2024 otro excursionista argentino-chileno, Fabricio Bussolini (41), murió debido a las graves lesiones sufridas al caer más de 200 metros mientras realizaba trekking en el mismo volcán.

El accidente ocurrió durante una caminata a más de 2.400 metros de altura y aunque Bussolini logró ser rescatado y trasladado al hospital mas cercano, permaneció internado en estado grave hasta su deceso.

Según informaron fuentes policiales, Bussolini perdió el equilibrio y cayó por la ladera del volcán. Carabineros, Bomberos de Cherquenco y miembros del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) participaron en el rescate, que implicó una compleja operación a mas de 8.000 pies de altura con un helicóptero de la Sección Aeropolicial Araucanía.

La víctima sufrió graves lesiones en la cabeza, lo que requirió su internación en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de Temuco. A pesar de los intensos esfuerzos médicos, Bussolini no logró sobrevivir a las heridas.

Las autoridades chilenas informaron en esa oportunidad que Bussollini y sus acompañantes no se habían registrado con los guardaparques en ninguno de los accesos al Parque Nacional Conguillío.