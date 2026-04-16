Nuevo aumento de la gasolina en Chile: camioneros anunciaron movilizaciones

La gasolina de 93 octanos tendrá un alza de $20,2 por litro (USD 0,02), mientras que la de 97 subirá $22,3. El diésel verá incrementado su precio en $36,4 (USD 0,04) -al igual que el GLP de uso vehicular-, mientras que la parafina mantendrá sus valores.

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó que esta jornada los combustibles volverán a subir de precio en todo el país, asunto que fue calificado por el gremio de camioneros como una “lápida” para el sector, razón por la cual ya anunciaron movilizaciones a manera de protesta en los próximos días.

De acuerdo a la Enap, la gasolina de 93 octanos tendrá un alza de $20,2 por litro (USD 0,02), mientras que la de 97 subirá $22,3. El diésel, por su parte, verá incrementado su precio en $36,4 (USD 0,04) -al igual que el GLP de uso vehicular-, mientras que la parafina mantendrá sus valores, tal como la semana pasada.

Y aunque dichas cifras son harto menores a las proyectadas por entidades bancarias y centros de estudios, lo cierto es que la noticia cayó cual balde de agua fría en el gremio de los camioneros, quienes este miércoles anunciaron movilizaciones como medida de presión.

Camioneros de las regiones de Tarapacá y Valparaíso ya confirmaron manifestaciones y se prevé que otros gremios regionales adhieran al paro los próximos días.

Manifestaciones en las regiones de Tarapacá y Valparaíso

Los primeros en confirmar paralizaciones fueron los transportistas de las regiones de Tarapacá y Valparaíso, desde donde tildaron la situación como “insostenible”.

“Hemos resuelto por mayoría hacer una movilización en fecha a definir, lo más pronto posible”, aseguró Julio Zamorano, dirigente de la Asociación de Transportistas de Alto Hospicio (1.450 kms al norte de Santiago), que agrupa a unos 800 camioneros.

En la misma línea, la Federación de Dueños de Camiones de Valparaíso (120 kms al noroeste de Santiago), anunció que realizarán una manifestación el lunes 20 de abril, a partir de las 8:00 horas, en dos puntos de la Ruta 68 que conecta Viña del Mar y Valparaíso con Santiago.

Debido a esto, se prevé que otras organizaciones regionales adhieran a las movilizaciones próximamente.

A pesar de que la Confederación de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) había asegurado que no habría manifestaciones tras el primer "bencinazo" de marzo, esta segunda alza significa un "punto de retorno", aseguraron.

Lápida para el sector

Finalmente, la Confederación de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), sostuvo que este nuevo “bencinazo” representa un “punto de no retorno” y una verdadera “lápida” para el sector.

“Hoy la industria tiene un sobrecosto de $616 considerando ambas subidas. Si el reajuste del mes anterior significó condenar a miles de transportistas a la incertidumbre más absoluta y dejarlos sin defensa ante los generadores de carga que son quienes imponen las tarifas de fletes, lo anunciado hoy es una lápida al sector”, señalaron mediante una declaración pública.

“La realidad es que hay unos 10.000 camioneros que ya no están trabajando porque se quedaron sin caja para combustible. Queremos tarifas justas y hemos expuesto la brutal realidad que nos estrellamos con un muro”, agregaron.

A renglón seguido, acusaron que ”no hay ninguna solución real para las más de 40.000 empresas del sector, que transportan el 95% de la carga en Chile; que generan unas 250.000 plazas de trabajo y aportan el 6% del PIB”.

“Con las nuevas alzas se llegó a un punto de no retorno y los transportistas han quedado sin recursos para seguir trabajando”, advirtieron.

“No se nos puede obligar a trabajar bajo los costos. Eso no es decente y nos llama poderosamente la atención la forma tozuda con que se ha empujado a nuestro sector, perjudicando a todo el país”, cerraron desde la mayor organización de transportistas del país.