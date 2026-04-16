América Latina

Nuevo aumento de la gasolina en Chile: camioneros anunciaron movilizaciones

Desde la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) informaron que el alza se hará efectiva esta jornada

Guardar
Un empleado con uniforme rojo de Shell subido a una escalera ajusta los números de precios en un cartel de una gasolinera, con coches en la calle de fondo
La gasolina de 93 octanos tendrá un alza de $20,2 por litro (USD 0,02), mientras que la de 97 subirá $22,3. El diésel verá incrementado su precio en $36,4 (USD 0,04) -al igual que el GLP de uso vehicular-, mientras que la parafina mantendrá sus valores.

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó que esta jornada los combustibles volverán a subir de precio en todo el país, asunto que fue calificado por el gremio de camioneros como una “lápida” para el sector, razón por la cual ya anunciaron movilizaciones a manera de protesta en los próximos días.

De acuerdo a la Enap, la gasolina de 93 octanos tendrá un alza de $20,2 por litro (USD 0,02), mientras que la de 97 subirá $22,3. El diésel, por su parte, verá incrementado su precio en $36,4 (USD 0,04) -al igual que el GLP de uso vehicular-, mientras que la parafina mantendrá sus valores, tal como la semana pasada.

Y aunque dichas cifras son harto menores a las proyectadas por entidades bancarias y centros de estudios, lo cierto es que la noticia cayó cual balde de agua fría en el gremio de los camioneros, quienes este miércoles anunciaron movilizaciones como medida de presión.

Vista frontal de una carretera congestionada con múltiples camiones de carga de diferentes colores y motocicletas. Se ven personas en los vehículos
Camioneros de las regiones de Tarapacá y Valparaíso ya confirmaron manifestaciones y se prevé que otros gremios regionales adhieran al paro los próximos días.

Manifestaciones en las regiones de Tarapacá y Valparaíso

Los primeros en confirmar paralizaciones fueron los transportistas de las regiones de Tarapacá y Valparaíso, desde donde tildaron la situación como “insostenible”.

“Hemos resuelto por mayoría hacer una movilización en fecha a definir, lo más pronto posible”, aseguró Julio Zamorano, dirigente de la Asociación de Transportistas de Alto Hospicio (1.450 kms al norte de Santiago), que agrupa a unos 800 camioneros.

En la misma línea, la Federación de Dueños de Camiones de Valparaíso (120 kms al noroeste de Santiago), anunció que realizarán una manifestación el lunes 20 de abril, a partir de las 8:00 horas, en dos puntos de la Ruta 68 que conecta Viña del Mar y Valparaíso con Santiago.

Debido a esto, se prevé que otras organizaciones regionales adhieran a las movilizaciones próximamente.

Grupo de personas sentadas alrededor de una mesa de madera reflectante con documentos y vasos de agua; fotógrafos en el fondo de una sala con puertas
A pesar de que la Confederación de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) había asegurado que no habría manifestaciones tras el primer "bencinazo" de marzo, esta segunda alza significa un "punto de retorno", aseguraron.

Lápida para el sector

Finalmente, la Confederación de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), sostuvo que este nuevo “bencinazo” representa un “punto de no retorno” y una verdadera “lápida” para el sector.

Hoy la industria tiene un sobrecosto de $616 considerando ambas subidas. Si el reajuste del mes anterior significó condenar a miles de transportistas a la incertidumbre más absoluta y dejarlos sin defensa ante los generadores de carga que son quienes imponen las tarifas de fletes, lo anunciado hoy es una lápida al sector”, señalaron mediante una declaración pública.

“La realidad es que hay unos 10.000 camioneros que ya no están trabajando porque se quedaron sin caja para combustible. Queremos tarifas justas y hemos expuesto la brutal realidad que nos estrellamos con un muro”, agregaron.

A renglón seguido, acusaron que ”no hay ninguna solución real para las más de 40.000 empresas del sector, que transportan el 95% de la carga en Chile; que generan unas 250.000 plazas de trabajo y aportan el 6% del PIB”.

“Con las nuevas alzas se llegó a un punto de no retorno y los transportistas han quedado sin recursos para seguir trabajando”, advirtieron.

“No se nos puede obligar a trabajar bajo los costos. Eso no es decente y nos llama poderosamente la atención la forma tozuda con que se ha empujado a nuestro sector, perjudicando a todo el país”, cerraron desde la mayor organización de transportistas del país.

Temas Relacionados

ChileAlza de combustibles"Bencinazo"Empresa Nacional del Petróleo (ENAP)Confederación de Dueños de Camiones de Chile (CNDC)

Últimas Noticias

Las autoridades despliegan ayudas a familias afectadas por emergencias climáticas en República Dominicana

Un operativo nacional permitió la entrega de artículos domésticos y enseres esenciales en distintos sectores vulnerables identificados por los organismos de asistencia, tras evacuaciones masivas y daños provocados por lluvias intensas en 13 provincias del país

Las autoridades despliegan ayudas a familias afectadas por emergencias climáticas en República Dominicana

El comercio minorista de Brasil alcanzó en febrero su mejor nivel de ventas en 26 años

El crecimiento en la venta de libros, combustibles y alimentos ayudó a sortear el impacto de la inflación y las tasas elevadas

El comercio minorista de Brasil alcanzó en febrero su mejor nivel de ventas en 26 años

El Congreso chileno aprobó levantar un monumento al expresidente Sebastián Piñera

El busto se ubicará en la Plaza de la Ciudadanía, frente al Palacio de La Moneda en Santiago

El Congreso chileno aprobó levantar un monumento al expresidente Sebastián Piñera

Precios en Panamá repuntan en marzo por alza de combustibles

El incremento del IPC evidencia un cambio frente al comportamiento moderado de febrero.

Precios en Panamá repuntan en marzo por alza de combustibles

Ocho migrantes temen volver a sus países tras su llegada a Costa Rica desde Estados Unidos

Un grupo de migrantes trasladados desde Estados Unidos ha expresado su deseo de permanecer en Costa Rica, ante el temor de enfrentar riesgos si retornan a sus países. Las autoridades costarricenses ofrecen atención y estudian opciones para quienes buscan protección.

Ocho migrantes temen volver a sus países tras su llegada a Costa Rica desde Estados Unidos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Aguinaldo ISSSTE: quiénes recibirán la mitad del pago tras fallo de la SCJN

Aguinaldo ISSSTE: quiénes recibirán la mitad del pago tras fallo de la SCJN

Inflación en México está contenida, afirma Sheinbaum tras alza en precio de alimentos: “En 2017 estaba más alta”

“Resulta inquietante”: Bruce Mac Master cuestionó el nombramiento de Daniel Quintero en la Superintendencia de Salud

Si pagó el IVA en licores y otros productos, esto debe hacer para que el Gobierno le devuelva el dinero tras decisión de la Corte Constitucional

Crisis en SanCor: la empresa pidió su propia quiebra y sus empleados no cobran hace 8 meses

INFOBAE AMÉRICA

Cómo el hallazgo de una variante genética en perros Retriever puede beneficiar la salud humana

Cómo el hallazgo de una variante genética en perros Retriever puede beneficiar la salud humana

Un virus que causa vómitos y diarrea en niños pequeños se expande y eleva hospitalizaciones

Precios en Panamá repuntan en marzo por alza de combustibles

Tras más de 40 años, esta empresa transformará rutas clave en EEUU con más de 800 nuevos trenes

Israel advirtió que podría retomar los ataques contra Irán si el régimen rechaza la propuesta de Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Victoria Beckham rompió el silencio sobre la crisis con su hijo Brooklyn: “Siempre hemos tratado de ser los mejores padres”

Victoria Beckham rompió el silencio sobre la crisis con su hijo Brooklyn: “Siempre hemos tratado de ser los mejores padres”

Asa Butterfield, de estrella infantil a protagonista de dramas y el desafío de reinventarse tras el éxito de Sex Education

“La nueva Focker” lanza su primer tráiler: Ariana Grande desata el caos en la familia de Ben Stiller y Robert De Niro

“Yiya Murano: Muerte a la hora del té” estrena tráiler y fecha: el crimen real argentino conquista Netflix

Diseño minimalista, fidelidad histórica y cultura pop: los secretos visuales de los escenarios de “Love Story”