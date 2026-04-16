México

Sheinbaum atribuye crecimiento económico a acciones de bienestar, tras informe del FMI

La mandataria destacó que la política de contención de precios, el impulso a la inversión y el desarrollo de infraestructura han favorecido la estabilidad económica

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Sheinbaum afirmó que su gobierno ha realizado diversas acciones contra la inflación. | Presidencia
Sheinbaum afirmó que su gobierno ha realizado diversas acciones contra la inflación. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum relacionó el aumento en las previsiones de crecimiento económico para México del Fondo Monetario Internacional (FMI) con las políticas de bienestar y acciones sociales de su gobierno. En la conferencia matutina de este jueves 16 de abril, Sheinbaum destacó que el ajuste al alza del PIB, ahora de 1.6% para 2026, responde a medidas como el aumento del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral y la regulación de plataformas digitales.

Sheinbaum resaltó que la política de contención de precios, el impulso a la inversión y el desarrollo de infraestructura han favorecido la estabilidad económica. “Nuestro interés principal es el bienestar de la gente, el bienestar del pueblo. Pero para ello también tenemos que estar trabajando para que haya más inversiones en el país, que haya más empleo, que haya empleo mejor remunerado, que haya mayor desarrollo económico en el país”, afirmó.

Políticas económicas y sociales impulsan la economía

La mandataria señaló que tanto el Banco Mundial como el FMI revisaron al alza sus estimaciones para la economía mexicana debido a las estrategias federales. Subrayó que la contención de la inflación se ha logrado a través de acuerdos con empresarios, estímulos fiscales en combustibles y supervisión de precios. Además, explicó que sin la intervención del gobierno, el precio de la gasolina y el diésel sería mucho mayor para los consumidores.

Sheinbaum también mencionó el esfuerzo por distribuir la inversión extranjera en distintas regiones del país y no solo en el norte, con el objetivo de promover el desarrollo económico en todo el territorio. Reiteró el compromiso de su administración con la protección del poder adquisitivo y la mejora de las condiciones laborales ante la volatilidad internacional y los retos derivados de los conflictos globales en el sector energético.

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