México atrae inversión de Flex en IA: ¿en qué consiste el acuerdo?

(Crédito: Presidencia)

Marcelo Ebrard Causabón, secretario de Economía, explicó el acuerdo que tiene el gobierno de México con la empresa Flex durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum PardoClaudia Sheinbaum Pardo.

El funcionario destacó que la empresa fabricará en el país equipos esenciales para centros de datos y aplicaciones de inteligencia artificial, lo que posiciona al país entre los líderes mundiales en manufactura avanzada.

“Solamente seis países del mundo pueden hacer esto. Entonces, la inversión que habíamos presentado en el portafolio de inversiones son mil millones de dólares. Se llevan a cabo entre este año y los próximos dos años”, señaló.

Detalles del acuerdo entre México y Flex para inversión en inteligencia artificial

Para el año 2026, de acuerdo con Guillermo Del Río Ochoa, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Gubernamentales de Flex, la empresa prevé invertir mil millones de dólares adicionales, la cifra más alta desde su establecimiento en el país, con el propósito de robustecer sus operaciones ante el ritmo de crecimiento actual.

Ebrard remarcó la importancia de estas inversiones en el impulso del sector tecnológico e industrial nacional, en un escenario donde la innovación y la digitalización adquieren un papel central. El proyecto tendrá como epicentro las sedes de Guadalajara, Jalisco, además de generar empleos en Chihuahua y Aguascalientes.

Características de los equipos y manufactura avanzada en México

Marcelo Ebrard explicó que los equipos que Flex fabricará en México son dispositivos esenciales para el funcionamiento de centros de datos y aplicaciones de inteligencia artificial. Describió estos equipos como gabinetes complejos, similares en tamaño a un refrigerador, equipados con sistemas de anticongelante y múltiples componentes tecnológicos.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Imagen de archivo. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Estos dispositivos permiten gestionar la infraestructura necesaria para el procesamiento avanzado de datos. Además, se trata de una manufactura de alta precisión: por ejemplo, la empresa ya produce en el país camas hospitalarias capaces de detectar osteoporosis con solo recostarse en ellas, un desarrollo reconocido internacionalmente.

El acuerdo, según Ebrard, representa un paso fundamental para consolidar la transición hacia una economía basada en la digitalización y la inteligencia artificial, donde la manufactura avanzada jugará un papel central.