América Latina

Prisión preventiva para el acusado de asesinar a la mujer que le dio trabajo y casa en Santiago de Chile

El presunto asesino es un ciudadano haitiano. Víctor Thiany fue delatado por un compatriota y era uno de los prófugos más buscados por la justicia chilena

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La policía chilena busca a un ciudadano haitiano acusado de asesinar a la mujer que le dio trabajo
Thiany golpeó y asfixió a la víctima y huyó en su vehículo llevándose la ropa que ésta comercializaba en una populosa feria capitalina.

El 6° Juzgado de Garantía de Santiago decretó este martes la medida cautelar de prisión preventiva para el ciudadano haitiano Víctor Thiany (27 años), acusado del crimen de María Leonor Valdebenito (65 años), mujer que le había dado trabajo y casa, hecho ocurrido el pasado 31 de marzo en la comuna santiaguina de Quinta Normal.

El sospechoso fue capturado al interior de un “ruco” ubicado en la comuna santiaguina de Melipilla, luego de que un compatriota suyo llamara a la policía para alertarlos. Aunque no portaba documentación alguna, Thiany se identificó de inmediato y reconoció su responsabilidad en el asesinato.

En la audiencia de formalización, el fiscal Patricio Jory, de la Fiscalía Centro Norte, sostuvo que “nuestra imputación dice relación con un robo con homicidio. Creemos que las afectaciones a ambos bienes jurídicos se dan. Presentamos la prueba en ese sentido, tanto de la sustracción como también del fallecimiento de la víctima. Esperamos durante el tiempo que nos queda de investigación poder afinar aquellas diligencias que puedan faltar y luego acusar al imputado".

En tanto, el tribunal dispuso de de 140 días para el desarrollo de la investigación.

La policía chilena busca a un ciudadano haitiano acusado de asesinar a la mujer que le dio trabajo
María Leonor Valdebenito le había dado trabajo y solo cinco antes del crimen le arrendó una pieza en su casa al asesino.

El crimen

De acuerdo a antecedentes de la causa, la noche del 1 de abril y tras no poder ubicar a su madre por varias horas, las hijas de la víctima llegaron hasta su casa, ubicada en la comuna de Quinta Normal. Al entrar a la casa, hallaron el cuerpo de la mujer en el living de su casa con signos de golpes y asfixia.

Las sospechas cayeron de inmediato sobre Víctor Thiany, quien había sido contratado por María Leonor Valdebenito hace pocas semanas para ayudarla con la carga y descarga de productos en el Persa Biobío, y solo cinco días atrás le había arrendado una pieza en su propio domicilio.

Dichas sospechas se vieron confirmadas tras revisar las cámaras de seguridad, las que revelaron que el día anterior al crimen -31 de marzo-, Thiany dejó la casa manejando el vehículo de la víctima y llevándose la mercadería -principalmente ropa-, que la mujer vendía en la feria.

Trascendió que durante los próximos meses, la policía indagará quién adquirió los artículos robados a la mujer, puesto que el furgón sustraído apareció abandonado en las cercanía de la Villa Francia.

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