Las remesas que se envían entre Colombia y Venezuela tendrán beneficios gracias a nueva medida que tomó EE. UU.: “Noticia positiva”

Las remesas en Colombia marcaron un récord histórico en 2025, alcanzando los USD13.098 millones, un crecimiento del 10,6 % respecto al año anterior, según el Banco de la República - crédito Arshad Arbab/EFE/EPA

Estados Unidos autorizó ciertas operaciones financieras con el Banco Central de Venezuela y otros bancos estatales, mediante la Licencia General 57 emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac). La decisión supone una flexibilización parcial del régimen de restricciones y repercute en la actividad económica de Colombia y la región.

La autorización del Gobierno estadounidense permite hacer transferencias, pagos, administración de cuentas, préstamos y operaciones de banca corresponsal con el Banco Central de Venezuela, el Banco de Venezuela, el Banco del Tesoro y el Banco Digital de los Trabajadores. Se incluyen también entidades donde estos bancos tengan una participación igual o superior al 50%. El permiso se limita a servicios financieros esenciales, y no supone el levantamiento total de sanciones, pero abre vías formales para la reactivación comercial y financiera entre Venezuela y Colombia, así como para el envío de remesas de forma más simple y segura.

Servicios bancarios básicos

La Licencia General 57 de la Ofac toma relevancia por incluir al Banco Central de Venezuela dentro de servicios bancarios básicos. Estos servicios contemplan transferencias, retiros, uso de tarjetas y acceso digital a cuentas, lo que beneficia tanto a ciudadanos como a empresas de ambos países. Sin embargo, la habilitación mantiene restricciones estrictas: quedan excluidas operaciones con bienes congelados, manejo de deuda, emisión de bonos, pagos en oro, activos digitales del Gobierno venezolano y transacciones con personas o entidades sancionadas.

Estados Unidos autorizó los servicios financieros con Banco de Venezuela, Banco del Tesoro y otras entidades - crédito Departamento del Tesoro

La normativa también considera solo a funcionarios bloqueados por la relación institucional con estas entidades, siempre que no se encuentren de manera individual sancionados por la Ofac. El Banco Central de Venezuela retoma así un rol clave en la operatividad financiera nacional, pero bajo un marco de control y supervisión internacional que excluye aquellas actividades y actores todavía restringidos.

Oportunidad estratégica para Colombia

Según la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, la decisión representa “un paso importante” y “una apertura de oportunidad para Colombia”. Advirtió, por medio de X, que no se trata de un levantamiento integral de las sanciones, sino de una apertura parcial y controlada tras la expedición de la Licencia General 57.

María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, anotó que es un paso importante y una apertura de oportunidad para Colombia - crédito @McLacouture/X

La dirigente recalcó que la medida autoriza ciertos servicios financieros con los bancos estatales venezolanos, pero no elimina otros límites ni desbloquea activos. En su análisis, destacó que, para Colombia:

Abre espacio para reactivar canales de pago entre países y enviar remesas de forma más fácil y legal.

Facilita hacer pagos y conseguir financiamiento para el comercio entre Colombia y Venezuela.

Hace más fácil invertir con reglas más claras y seguras.

Puede ayudar a que la economía en Venezuela se mueva más, lo que abre oportunidades para vender productos colombianos.

Oportunidades concretas

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), José Ignacio López, valoró que la autorización estadounidense es “una noticia muy positiva” para Colombia, por lo que señaló ventajas directas para la banca corresponsal y el sector financiero regional.

Las principales áreas de impacto:

Banca corresponsal con Venezuela.

Financiación de proyectos energéticos binacionales.

Canal formal para remesas de migrantes venezolanos.

Asesoría en inversión extranjera hacia Venezuela.

José Ignacio López, presidente de Anif, dijo que para Colombia esta noticia es muy positiva y ofrece oportunidades concretas - crédito @JoseILopez/X

López enfatizó que la medida facilita que entidades financieras vuelvan a intermediar pagos, remesas y financiamiento en el ámbito binacional.

Para los migrantes venezolanos, el ajuste permite enviar recursos a sus familiares y contribuir a proyectos productivos transnacionales por medio de mecanismos legales y supervisados. López destacó el potencial de la licencia para fortalecer el entramado comercial y la cooperación regional, siempre bajo límites y supervisión estricta.

Límites y restricciones de la autorización de EE. UU.

La flexibilización que introduce la Licencia General 57 no supone la normalización total de la relación financiera. El marco regulatorio de Estados Unidos mantiene prohibiciones sobre el desbloqueo de bienes congelados y excluye operaciones no contempladas expresamente en la autorización.

Asimismo, las obligaciones vinculadas a la prevención del lavado de activos y otros controles financieros siguen plenamente vigentes. Solo se permiten servicios esenciales con las entidades listadas, mientras que sectores como deuda, bonos, pagos en oro y activos digitales del Gobierno venezolano continúan excluidos.

El comercio bilateral entre Colombia y Venezuela consolidó su recuperación en 2025, alcanzando aproximadamente USD1.170 millones, un incremento del 4,1% frente a 2024, según el Dane - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Además, la normativa impide transacciones con individuos o entidades relacionadas con Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba, y con ciertas empresas vinculadas al mercado chino. Por otra parte, la Licencia General 56 permite negociar contratos contingentes con el Gobierno venezolano, pero no autoriza inversiones nuevas sin permisos adicionales y mantiene restricciones sobre la mayoría de sectores económicos y comerciales.

Proyecciones económicas para Venezuela y la región

El entorno económico interno de Venezuela sigue siendo desfavorable, pese a la apertura parcial de estos canales. Las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) estiman una inflación cercana al 400% para 2026, frente al 4,4% del promedio mundial. Dicha diferencia pone en perspectiva la magnitud del desafío para la recuperación integral venezolana.

Por ello, la medida de Estados Unidos significa una oportunidad condicionada: para que su efecto se consolide, será necesario complementarla con mejoras de estabilidad macroeconómica y reformas internas en Venezuela. Para Colombia, en tanto, la nueva autorización puede reimpulsar el comercio, la actividad financiera y la inversión, especialmente en sectores binacionales estratégicos como la energía y los negocios fronterizos.