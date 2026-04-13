América Latina

Horror en Chile: tres sujetos secuestraron a un hombre en la calle y lo asesinaron con un taladro

Dos ciudadanos chilenos y un extranjero serán formalizados esta jornada en Iquique

Guardar
Chile: tres sujetos raptaron a un hombre en la calle y lo asesinaron con un taladro
En el procedimiento se incautaron el taladro que habría sido utilizado en el crimen, un bate de madera y un cuchillo.

Durante esta jornada se lleva a cabo en la ciudad de Iquique (1.750 kms al norte de Santiago), la audiencia de formalización de tres hombres acusados de secuestrar a un ciudadano extranjero de 40 años y luego asesinarlo con un taladro al interior de un vehículo, para luego abandonarlo en plena vía pública.

El macabro hecho, ocurrido el jueves 9 de abril, causó conmoción en los habitantes por su ensañamiento y tiene en alerta a las autoridades, pues se trata del séptimo crimen cometido en lo que va del año en la capital de la Región de Tarapacá.

De acuerdo a información policial, la víctima fue capturada en la calle y una vez arriba del vehículo, golpeado con un bate y torturado con un taladro eléctrico en al menos 30 ocasiones, falleciendo producto de las graves heridas.

Posteriormente, los atacantes abandonaron el cuerpo en la calle dejando horrorizados a varios transeúntes, quienes dieron alerta a Carabineros los que gracias a las cámaras de seguridad del sector, lograron dar en menos de 24 horas con el automóvil utilizado y los responsables del brutal crimen.

Chile: tres sujetos raptaron a un hombre en la calle y lo asesinaron con un taladro
La Fiscalía pide prisión preventiva para los responsables.

Dos chilenos y un extranjero

El coronel Diego Salas, jefe de la Prefectura de Carabineros de Iquique, detalló que “la víctima de 40 años habría sido sorpresivamente abordada por un grupo de personas, quienes lo golpearon con elementos contundentes y utilizaron un taladro para perforar su cuerpo en al menos 30 ocasiones, lo que causó su muerte”.

Trascendió que los tres imputados -de 32, 45 y 49 años-, cuentan con un amplio prontuario policial por delitos previos. Dos de ellos son chilenos y uno, extranjero en situación irregular, y durante el procedimiento policial se decomisaron pruebas fundamentales para la investigación como teléfonos celulares, un bate de madera, un cuchillo y el taladro utilizado en el crimen.

Este salvaje hecho sube a siete los homicidios en cuatro meses y debido al verdadero sadismo con el que actuaron los atacantes, la Fiscalía pide la medida de prisión preventiva para todos ellos mientras se desarrolle la investigación.

Temas Relacionados

ChileCrimenTaladroIquique

Últimas Noticias

República Dominicana enfrenta más de 45 días de lluvias y condiciones climáticas inestables que podrían extenderse

La administración central impulsa el seguimiento continuo de la emergencia causada por las precipitaciones ininterrumpidas, reforzando la distribución de insumos, la asistencia a damnificados y el traslado de personas ante la saturación de los suelos

República Dominicana enfrenta más de 45 días de lluvias y condiciones climáticas inestables que podrían extenderse

Miles de peruanos colapsaron su único recinto de votación en Santiago de Chile

Ciudadanos hicieron interminables filas en Espacio Riesco para intentar votar en las elecciones que se llevaron a cabo este domingo en el país vecino

Miles de peruanos colapsaron su único recinto de votación en Santiago de Chile

Revelan imágenes inéditas de Rodrigo Paz, su familia y la de George Bush en 1990

La Fundación George y Barbara Bush publicó fotos del encuentro que sostuvieron en la Casa Blanca los expresidentes Jaime Paz Zamora y George Bush, junto a sus hijos

Revelan imágenes inéditas de Rodrigo Paz, su familia y la de George Bush en 1990

Viceministerio de Transporte interviene más de 500 incidentes viales cada mes en El Salvador

La gestión diaria de incidentes en la red vial incluye la operación estratégica de grúas, apoyada en tecnología y logística centralizada, que permite mantener el flujo vehicular y reducir los tiempos de respuesta en puntos críticos del país

Viceministerio de Transporte interviene más de 500 incidentes viales cada mes en El Salvador

Bolivia y Chile dialogan sobre obras e incremento de controles en la frontera

El canciller boliviano sostuvo una reunión con el cónsul general de Chile en La Paz. Según esa dependencia, el encuentro estuvo orientado a fortalecer el diálogo y la cooperación entre ambos países

Bolivia y Chile dialogan sobre obras e incremento de controles en la frontera
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Posible carro bomba enciende las alarmas en Medellín: autoridades acordonaron la zona en el sector de Robledo

Posible carro bomba enciende las alarmas en Medellín: autoridades acordonaron la zona en el sector de Robledo

Un país europeo aceptó la conducción autónoma de Tesla: qué falta para que sea posible en la Argentina

¿Qué condiciones médicas permiten acceder a la Pensión del Bienestar? Criterios para el apoyo de 3 mil 300 pesos por discapacidad

La selección suiza elige San Diego como sede para el Mundial 2026: “Queríamos un lugar donde pudiéramos relajarnos, recargar energías, entrenar al máximo”

Ya son diez los pacientes que han logrado remitir el VIH: el último ha sido un hombre de 63 años, gracias a la donación de células madre de su hermano

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Más de 700 vuelos cancelados en los principales aeropuertos alemanes por huelga de pilotos

El DAX 40 cae un 0,26 % entre la incertidumbre por el conflicto en Oriente Medio

Italia recupera fragmentos de frescos renacentistas destruidos en la II Guerra Mundial

El Supremo israelí tumba el veto de Ben Gvir a las visitas de diputados a presos palestinos

Boca Juniors vuelve a La Bombonera por la Copa Libertadores ante Barcelona de Ecuador

ENTRETENIMIENTO

Katy Perry y Justin Trudeau disfrutan de una romántica cita en Coachella al ritmo de Justin Bieber

Katy Perry y Justin Trudeau disfrutan de una romántica cita en Coachella al ritmo de Justin Bieber

'La familia Ingalls': Netflix lanza el primer adelanto de la nueva adaptación y confirma su fecha de estreno

La salud de Kylie Jenner genera preocupación tras su aparición en Coachella

El director de Toy Story 5 reflexionó sobre la influencia digital en la infancia: “Cuando entra la tecnología, gana”

El regreso de Céline Dion podría dejar un impacto de 1.200 millones de euros en París