Horror en Chile: tres sujetos secuestraron a un hombre en la calle y lo asesinaron con un taladro

En el procedimiento se incautaron el taladro que habría sido utilizado en el crimen, un bate de madera y un cuchillo.

Durante esta jornada se lleva a cabo en la ciudad de Iquique (1.750 kms al norte de Santiago), la audiencia de formalización de tres hombres acusados de secuestrar a un ciudadano extranjero de 40 años y luego asesinarlo con un taladro al interior de un vehículo, para luego abandonarlo en plena vía pública.

El macabro hecho, ocurrido el jueves 9 de abril, causó conmoción en los habitantes por su ensañamiento y tiene en alerta a las autoridades, pues se trata del séptimo crimen cometido en lo que va del año en la capital de la Región de Tarapacá.

De acuerdo a información policial, la víctima fue capturada en la calle y una vez arriba del vehículo, golpeado con un bate y torturado con un taladro eléctrico en al menos 30 ocasiones, falleciendo producto de las graves heridas.

Posteriormente, los atacantes abandonaron el cuerpo en la calle dejando horrorizados a varios transeúntes, quienes dieron alerta a Carabineros los que gracias a las cámaras de seguridad del sector, lograron dar en menos de 24 horas con el automóvil utilizado y los responsables del brutal crimen.

La Fiscalía pide prisión preventiva para los responsables.

Dos chilenos y un extranjero

El coronel Diego Salas, jefe de la Prefectura de Carabineros de Iquique, detalló que “la víctima de 40 años habría sido sorpresivamente abordada por un grupo de personas, quienes lo golpearon con elementos contundentes y utilizaron un taladro para perforar su cuerpo en al menos 30 ocasiones, lo que causó su muerte”.

Trascendió que los tres imputados -de 32, 45 y 49 años-, cuentan con un amplio prontuario policial por delitos previos. Dos de ellos son chilenos y uno, extranjero en situación irregular, y durante el procedimiento policial se decomisaron pruebas fundamentales para la investigación como teléfonos celulares, un bate de madera, un cuchillo y el taladro utilizado en el crimen.

Este salvaje hecho sube a siete los homicidios en cuatro meses y debido al verdadero sadismo con el que actuaron los atacantes, la Fiscalía pide la medida de prisión preventiva para todos ellos mientras se desarrolle la investigación.