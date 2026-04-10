España impulsa una regularización masiva de migrantes que podría alcanzar a unos 3.000 ecuatorianos

MADRID, 16/11/2025.- Alrededor de 3.000 ecuatorianos podrían beneficiarse de la medida. EFE/Daniel González

El Gobierno de Pedro Sánchez avanzó en 2026 con una propuesta de regularización extraordinaria para migrantes en situación irregular que residen en el país, una medida que, según estimaciones oficiales, podría beneficiar a unos 3.000 ecuatorianos. El proceso, sin embargo, todavía no está plenamente en vigor y su implementación dependerá de la aprobación de un reglamento específico que detalle los requisitos y procedimientos.

La iniciativa forma parte de un real decreto impulsado por el Ejecutivo español con el objetivo de regularizar a una población que, de acuerdo con distintas estimaciones, oscila entre 500.000 y 800.000 personas. Se trata de migrantes que ya viven en territorio español sin autorización administrativa, muchos de ellos integrados en sectores laborales informales.

De acuerdo con información difundida por autoridades ecuatorianas y recogida por medios locales, el universo de compatriotas que podría acogerse a esta medida es relativamente reducido en comparación con otras nacionalidades. Esto se explica, en parte, por los cambios en los flujos migratorios en los últimos años y por las restricciones de visado que afectan a los ciudadanos ecuatorianos, lo que ha limitado la migración irregular reciente hacia España.

FOTO DE ARCHIVO. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se dirige al Parlamento, en Madrid, España. 11 de febrero de 2026. REUTERS/Violeta Santos Moura

El diseño preliminar del proceso establece que podrán acceder a la regularización quienes hayan estado en España antes de finales de 2025 y puedan demostrar una permanencia continuada en el país durante al menos varios meses. Entre los documentos considerados para acreditar esta residencia se incluyen el empadronamiento, registros médicos, contratos laborales informales o cualquier evidencia que pruebe arraigo en el territorio.

Además, uno de los requisitos clave será no contar con antecedentes penales, tanto en España como en el país de origen. Este criterio es habitual en procesos de regularización y busca filtrar a los solicitantes en función de estándares de seguridad jurídica y orden público.

Aunque el Gobierno ha planteado que el proceso podría abrirse entre abril y junio de 2026, hasta el momento no existe una convocatoria oficial ni un procedimiento habilitado para la presentación de solicitudes.

La medida también ha abierto un debate político dentro de España. Sectores de la oposición han cuestionado la regularización masiva, argumentando que podría generar presión adicional sobre los servicios públicos y enviar señales contradictorias sobre la política migratoria del país. En contraste, el Gobierno sostiene que la iniciativa permitirá reducir la economía informal, mejorar la recaudación fiscal y garantizar derechos laborales básicos a una población que ya forma parte del tejido social y económico.

Este tipo de medidas ha sido aplicado en distintos momentos por España y otros países de la Unión Europea

Este tipo de medidas ha sido aplicado en distintos momentos por España y otros países de la Unión Europea como una forma de gestionar situaciones de hecho consolidadas.

Para los migrantes ecuatorianos, el eventual proceso representa una oportunidad limitada pero relevante. Los perfiles que podrían beneficiarse incluyen estudiantes o turistas que excedieron su tiempo de estancia, así como trabajadores que han desarrollado actividades económicas sin contrato formal. La regularización les permitiría acceder a empleo legal, servicios públicos y mayor estabilidad jurídica.

Incluso en caso de concretarse, el alcance de la medida tendrá restricciones. La autorización de residencia que se otorgue estará vinculada principalmente a España y no implicará automáticamente el derecho a trabajar en otros países de la Unión Europea, debido a las limitaciones del espacio Schengen en materia laboral.

En paralelo, expertos han advertido que este tipo de regularizaciones no resuelve los problemas estructurales del sistema migratorio, sino que actúa como un mecanismo correctivo ante fallas acumuladas en la gestión de flujos migratorios y en los procesos de integración.

La aprobación definitiva del reglamento, las condiciones específicas de acceso y la capacidad administrativa para procesar cientos de miles de solicitudes serán determinantes para medir el impacto real de la medida.